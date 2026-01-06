Japon Bitcoin Devi Piyasayı Salladı: Bir Günde Yüzde 10 Yükseldi

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet’in hisseleri haftanın ilk işlem günlerinde hızlanan kripto para rallisinin etkisiyle güçlü bir yükseliş yaptı. Salı günü Japonya piyasalarında işlem gören Metaplanet hisseleri gün ortası itibarıyla yüzde 10,7 artarak dikkat çekerken, ABD’de tezgah üstü piyasada işlem gören hisselerinin bir önceki gün yüzde 19,17 primle 3,12 dolardan kapanış yapması yükselişi destekleyen ana unsur oldu. Kripto para piyasasının geneli yılın başına özgü risk iştahının artması Bitcoin odaklı bilanço stratejisi izleyen şirketlere yönelik talebi de belirgin biçimde artırdı.

Metaplanet’in Bitcoin Alımları Yükselişi Getirdi

Metaplanet, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2025’in son çeyreğinde 4.279 adet BTC satın aldığını ve toplam varlığını 35.102 adet BTC’ye çıkardığını duyurdu. Güncel piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 3.29 milyar dolar değerindeki bu portföy şirketin kendisini klasik bir işletmeden çok, doğrudan Bitcoin’in fiyat hareketlerine duyarlı bir bilanço yapısına konumlandırdığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar söz konusu varlık artışını uzun vadeli değer saklama stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Hisselerdeki yükseliş yalnızca Japonya ile sınırlı kalmadı. Metaplanet’in ABD’de işlem gören hisselerinde de görülen sert primlenme küresel yatırımcıların Bitcoin hazinesi modeline yeniden ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu ilgi kripto paraların geleneksel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen alternatif bir büyüme hikayesi sunabileceği beklentisiyle güçlenmiş durumda.

Benzer eğilimler diğer büyük Bitcoin hazinesi şirketlerinde de izlendi. Michael Saylor liderliğindeki Strategy‘nin hisseleri yüzde 4,81 yükselirken, Mara Holdings‘in hisseleri yüzde 6,86 değer kazandı. Bu tablo Bitcoin’in fiyatındaki görece sınırlı yükselişin dahi bilançosunda yüksek miktarda kripto para tutan şirketleri hızlı biçimde etkileyebildiğini gösterdi.

ABD’deki Kripto Para Hisselerinde Geniş Tabanlı Ralli

Kripto para piyasasındaki toparlanma ABD’de listelenen kripto para bağlantılı hisselere de güçlü biçimde yansıdı. Ticaret ve ödül platformu Bakkt‘ın hisseleri bir günde yüzde 31,47 artarak 14,79 dolardan kapanış yaparken, sağlık sektöründen Bitcoin hazinesi modeline yönelen KindlyMD‘nin hisseleri yüzde 24,38 yükselişle 0,51 dolara yükseldi.

Kripto para borsası Coinbase‘in hisseleri de yüzde 7,77 yükseliş kaydetti. Aynı gün yayımlanan bir raporda Goldman Sachs, Coinbase için tavsiyesini “nötr” seviyeden “al”a yükselterek yeni ürün lansmanları ve altyapı gelirlerindeki artışın uzun vadeli büyüme profilini güçlendirdiğine işaret etti.

Madencilik tarafında da tablo benzerdi. Eric ve Donald Trump Jr. tarafından desteklenen American Bitcoin Corp‘un hisseleri yüzde 13,48 artarken, Hut 8 yüzde 13,6 yükseldi. Donanım üreticisi Canaan ise yüzde 8,7 prim yaptı. Aynı dönemde Bitcoin’in fiyatı 93.600 dolar civarında işlem görürken, Ethereum ve XRP’deki çift haneli yükselişler riskli varlıklara yönelimi pekiştirdi.