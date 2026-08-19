SUI’de düşen kama formasyonu sonrası toparlanma ihtimali öne çıktı

SUI, son dönemdeki satış baskısının ardından önemli bir teknik destek bölgesine yakın seyrediyor. Token 0,6577 dolar civarında işlem görürken son 24 saatte %0,83 yükseldi. Günlük işlem hacmi 248,90 milyon dolar, piyasa değeri 2,68 milyar dolar ve piyasa hakimiyeti %0,12 düzeyinde bulunuyor.

Destek bölgesi ve kısa vadeli görünüm

Piyasa analisti Crypto With Gopal, günlük grafikte SUI için düşen kama formasyonunun oluştuğunu belirtiyor. Bu yapı, daha düşük zirvelerle birlikte fiyatın 0,60 ile 0,65 dolar aralığındaki destek alanına sıkıştığı bir görünüme işaret ediyor. Alıcıların fiyatı yukarı taşıması halinde bu formasyon, yükseliş yönlü bir dönüş ihtimalini gündeme getirebilir.

0,60 ile 0,65 dolar aralığı kısa vadede kritik destek bölgesi olarak izleniyor. Fiyatın bu alan üzerinde kalması, olası bir toparlanma için zemin hazırlayabilir. Buna karşılık 0,60 doların altına inilmesi halinde yükseliş senaryosu zayıflayacak ve aşağı yönlü riskler artabilecek.

Crypto With Gopal, SUI’nin günlük grafikte düşen kama yapısı oluşturduğunu ve fiyatın destek bölgesinden gelecek teyitli bir kırılmayla yönünü yukarı çevirebileceğini aktarıyor.

Kısa vadede ilk direnç seviyesi 0,6788 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 0,7073 dolar ve 0,7487 dolar seviyeleri bir sonraki hedefler olarak izlenebilir. Analizde, 0,6635 doların altına sarkılması durumunda bu kısa vadeli görünümün geçerliliğini yitirebileceği değerlendiriliyor.

Seviye Tür Önemi 0,60 ile 0,65 dolar Destek Toparlanma zemini olarak izleniyor 0,6788 dolar Kısa vadeli direnç İlk kırılım eşiği 0,7073 ve 0,7487 dolar Hedef Kırılım sonrası izlenebilecek seviyeler

Daha geniş direnç alanı

Daha geniş zaman diliminde 1,00 ile 1,20 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu alanın üzerine yerleşmesi, toparlanma görünümünü güçlendirebilir. Böyle bir senaryoda 2,60 dolarlık teknik hedef yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu ihtimalin güç kazanması için fiyat hareketinin net bir kırılımla bunu doğrulaması gerekecek.

SUI için 1,00 ile 1,20 dolar aralığı aşılmadan daha geniş çaplı yükseliş beklentisinin güç kazanması zor görünüyor.

Ağ tarafındaki gelişmeler

Teknik görünüm izlenirken Sui ağındaki altyapı çalışmaları da sürüyor. Sui, Bitcoin teminatlı finansal uygulamaları desteklemeyi amaçlayan Hashi test ağını temmuz ayında devreye aldı. Sui, katman 1 blokzincir ağı olarak dijital varlık uygulamalarına odaklanıyor.

Mini sözlük: Hashi test ağı, geliştiricilerin yeni uygulama ve entegrasyonları ana ağa geçmeden önce denediği test ortamını ifade eder. Test ağları gerçek varlık riski olmadan teknik deneme yapılmasına imkan tanır.

Ağ ayrıca yapay zeka ajanlarının kullanıldığı bir deney sırasında saniyede 6 milyondan fazla işlemle zirve değer gördüğünü açıkladı. Bu veriler doğrudan fiyat yönünü belirlemese de ağın teknik kapasitesine dair son dönemde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Yakın vadede piyasanın odağında, alıcıların destek bölgesini koruyup koruyamayacağı ve düşen kama direncinin aşılıp aşılamayacağı bulunuyor. Bu direnç net biçimde kırılmadığı sürece mevcut toparlanma, kesinleşmiş bir trend dönüşümünden çok teknik bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.