Binance verileri, XRP vadeli işlemlerinde satış yönlü beklentinin güçlendiğini gösteriyor

XRP üzerindeki satış baskısı sürerken, Binance verileri vadeli işlem piyasasında düşüş beklentisinin belirgin biçimde arttığına işaret ediyor. Altcoin piyasasının genelinde zayıf görünüm korunurken, birçok varlık tarihi dip seviyelerine yakın seyretti. XRP bu gruba tam olarak dahil olmasa da Temmuz 2025’te gördüğü 2.45 dolar seviyesinden bu yana yaklaşık %70 değer kaybetti.

Fonlama oranlarında sert bozulma

Türev piyasa göstergeleri, XRP’ye yönelik olumsuz beklentinin son haftalarda derinleştiğini ortaya koydu. Binance’te 30 günlük toplam görünümle izlenen fonlama oranları sert biçimde negatife döndü. Bu tablo, piyasada daha fazla yatırımcının XRP fiyatında düşüş bekleyerek kısa pozisyon taşıdığına işaret etti.

Darkfost, bu görünümün türev işlem yatırımcıları arasında neredeyse ortak bir kanaate dönüştüğünü söyledi. Analiste göre XRP fonlama oranları yılın başından bu yana ağırlıklı olarak düşüş yönlü bir eğilim izliyor.

Darkfost, XRP’de fonlama oranlarının sert şekilde negatife dönmesinin vadeli işlem piyasasında belirgin bir kötümserliğe işaret ettiğini, bu eğilimin yıl başından beri sürdüğünü vurguluyor.

Geçmiş dönemlerde, sert fiyat düzeltmelerinin ardından görülen aşırı negatif fonlama oranları zaman zaman yön değişimlerinin öncesinde ortaya çıkmıştı. Darkfost, Nisan 2025 dönemini örnek gösterdi. XRP o dönemde 1.25 dolara kadar geriledikten sonra toparlanmış ve devamında %126 yükselmişti. Ancak mevcut koşulların önceki döngülerle birebir örtüşmediği, bu nedenle benzer bir tepkinin kesinleşmediği görülüyor.

Açık pozisyon ve piyasa değeri geriledi

Zayıf görünüm yalnızca fonlama oranlarıyla sınırlı kalmadı. XRP vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 350.6 milyon dolara geriledi ve son ayların en düşük seviyelerinden birini gördü. Bu düşüş, kaldıraçlı yatırımcıların yeni pozisyon eklemek yerine mevcut işlemlerini kapattığını gösterdi.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem piyasasında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemeyi ifade eder. Açık pozisyon ise henüz kapatılmamış toplam vadeli işlem sözleşmesi miktarını gösterir.

CryptoQuant analisti Pelinay, XRP’nin piyasa değerinin de 10.89 milyar dolara indiğini belirtti. Piyasa değerindeki gerileme ile açık pozisyonlardaki düşüşün aynı dönemde yaşanması, piyasadan hem sermaye hem de risk iştahının çekildiğine işaret etti.

Gösterge Seviye Anlamı Temmuz 2025 zirvesinden değişim %70 düşüş Uzun süreli zayıf fiyat görünümü Açık pozisyon 350.6 milyon dolar Kaldıraçlı işlemlerde çözülme Piyasa değeri 10.89 milyar dolar Sermaye girişinin zayıf kalması NVT oranı 162.86 Ağ etkinliğinin değerlemeyi desteklememesi

Zincir üstü aktivite fiyatı desteklemiyor

Ağ değeri ile işlem hacmini karşılaştıran NVT oranı da yüksek kalmayı sürdürdü. XRP için bu oran 162.86 seviyesinde ölçüldü. Bu görünüm, zincir üstü aktivitenin mevcut değerlemeyle aynı hızda büyümediğini ve ağ kullanımının güçlü bir fiyat toparlanmasını henüz desteklemediğini gösterdi.

Pelinay, açık pozisyonlardaki gerileme ile piyasa değerindeki düşüşün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, bu tablonun piyasada yeni alım isteğinin sınırlı kaldığını gösterdiğini aktarıyor.

Fonlama oranlarındaki aşırı negatif görünüm geçmişte zaman zaman dip oluşumlarıyla çakışsa da, mevcut veriler XRP piyasasında temkinli duruşun ağır bastığını ortaya koydu. Vadeli işlemlerde pozisyonların küçülmesi ve piyasa değerindeki daralma, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğunu düşündürüyor.