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RIPPLE (XRP)

Binance verileri, XRP vadeli işlemlerinde satış yönlü beklentinin güçlendiğini gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance verileri, $XRP için vadeli işlem piyasasında düşüş beklentisinin keskin biçimde arttığını gösterdi.
  • 📉 XRP, Temmuz 2025'teki 2.45 dolar zirvesinden bu yana yaklaşık %70 geriledi.
  • 📊 Açık pozisyon 350.6 milyon dolara, piyasa değeri ise 10.89 milyar dolara düştü.
  • 🧩 NVT oranının 162.86 seviyesinde kalması, ağ aktivitesinin fiyatı desteklemekte zayıf kaldığını gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP üzerindeki satış baskısı sürerken, Binance verileri vadeli işlem piyasasında düşüş beklentisinin belirgin biçimde arttığına işaret ediyor. Altcoin piyasasının genelinde zayıf görünüm korunurken, birçok varlık tarihi dip seviyelerine yakın seyretti. XRP bu gruba tam olarak dahil olmasa da Temmuz 2025’te gördüğü 2.45 dolar seviyesinden bu yana yaklaşık %70 değer kaybetti.

İçindekiler
1 Fonlama oranlarında sert bozulma
2 Açık pozisyon ve piyasa değeri geriledi
3 Zincir üstü aktivite fiyatı desteklemiyor

Fonlama oranlarında sert bozulma

Türev piyasa göstergeleri, XRP’ye yönelik olumsuz beklentinin son haftalarda derinleştiğini ortaya koydu. Binance’te 30 günlük toplam görünümle izlenen fonlama oranları sert biçimde negatife döndü. Bu tablo, piyasada daha fazla yatırımcının XRP fiyatında düşüş bekleyerek kısa pozisyon taşıdığına işaret etti.

Darkfost, bu görünümün türev işlem yatırımcıları arasında neredeyse ortak bir kanaate dönüştüğünü söyledi. Analiste göre XRP fonlama oranları yılın başından bu yana ağırlıklı olarak düşüş yönlü bir eğilim izliyor.

Darkfost, XRP’de fonlama oranlarının sert şekilde negatife dönmesinin vadeli işlem piyasasında belirgin bir kötümserliğe işaret ettiğini, bu eğilimin yıl başından beri sürdüğünü vurguluyor.

Geçmiş dönemlerde, sert fiyat düzeltmelerinin ardından görülen aşırı negatif fonlama oranları zaman zaman yön değişimlerinin öncesinde ortaya çıkmıştı. Darkfost, Nisan 2025 dönemini örnek gösterdi. XRP o dönemde 1.25 dolara kadar geriledikten sonra toparlanmış ve devamında %126 yükselmişti. Ancak mevcut koşulların önceki döngülerle birebir örtüşmediği, bu nedenle benzer bir tepkinin kesinleşmediği görülüyor.

Açık pozisyon ve piyasa değeri geriledi

Zayıf görünüm yalnızca fonlama oranlarıyla sınırlı kalmadı. XRP vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 350.6 milyon dolara geriledi ve son ayların en düşük seviyelerinden birini gördü. Bu düşüş, kaldıraçlı yatırımcıların yeni pozisyon eklemek yerine mevcut işlemlerini kapattığını gösterdi.

Mini sözlük: Fonlama oranı, vadeli işlem piyasasında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemeyi ifade eder. Açık pozisyon ise henüz kapatılmamış toplam vadeli işlem sözleşmesi miktarını gösterir.

CryptoQuant analisti Pelinay, XRP’nin piyasa değerinin de 10.89 milyar dolara indiğini belirtti. Piyasa değerindeki gerileme ile açık pozisyonlardaki düşüşün aynı dönemde yaşanması, piyasadan hem sermaye hem de risk iştahının çekildiğine işaret etti.

GöstergeSeviyeAnlamı
Temmuz 2025 zirvesinden değişim%70 düşüşUzun süreli zayıf fiyat görünümü
Açık pozisyon350.6 milyon dolarKaldıraçlı işlemlerde çözülme
Piyasa değeri10.89 milyar dolarSermaye girişinin zayıf kalması
NVT oranı162.86Ağ etkinliğinin değerlemeyi desteklememesi

Zincir üstü aktivite fiyatı desteklemiyor

Ağ değeri ile işlem hacmini karşılaştıran NVT oranı da yüksek kalmayı sürdürdü. XRP için bu oran 162.86 seviyesinde ölçüldü. Bu görünüm, zincir üstü aktivitenin mevcut değerlemeyle aynı hızda büyümediğini ve ağ kullanımının güçlü bir fiyat toparlanmasını henüz desteklemediğini gösterdi.

Pelinay, açık pozisyonlardaki gerileme ile piyasa değerindeki düşüşün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, bu tablonun piyasada yeni alım isteğinin sınırlı kaldığını gösterdiğini aktarıyor.

Fonlama oranlarındaki aşırı negatif görünüm geçmişte zaman zaman dip oluşumlarıyla çakışsa da, mevcut veriler XRP piyasasında temkinli duruşun ağır bastığını ortaya koydu. Vadeli işlemlerde pozisyonların küçülmesi ve piyasa değerindeki daralma, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğunu düşündürüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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