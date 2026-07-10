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LITECOIN (LTC)

Lite Strategy, LitVM platformuna 1 milyon dolarlık yatırımı açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Lite Strategy, Litecoin ekosistemindeki LitVM platformuna 1 milyon dolarlık yatırım açıkladı.
  • 📈 $LTC fiyatı 44.05 dolar desteğinin üzerinde kalırken piyasa 46 ve 48 dolar dirençlerini izliyor.
  • 📊 MACD verileri toparlanmaya işaret ederken açık pozisyonlar 310 milyon dolar civarında seyretti.
  • 🧩 LitVM hamlesi, Litecoin’in akıllı sözleşmeler ve zincir üstü finans alanındaki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Litecoin, ekosisteme yönelik yeni yatırım haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Lite Strategy, Litecoin için geliştirilen ikinci katman çözümü LitVM’ye 1 milyon dolarlık yatırıma öncülük ettiğini açıkladı. Gelişme, teknik göstergelerdeki toparlanmayla aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 LitVM yatırımı dikkat çekti
2 Teknik görünümde destek seviyesi korunuyor
3 Türev verileri ve ağ etkinliği izleniyor

LitVM yatırımı dikkat çekti

Litecoin fiyatı haberin yayımlandığı sırada 44.75 dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte kaydedilen artış yüzde 2.17 oldu. Son dönemdeki piyasa dalgalanmasına rağmen alıcıların kritik destek bölgelerini koruduğu görüldü.

Lite Strategy, LitVM’yi Litecoin ağına akıllı sözleşmeler, tokenleştirilmiş varlıklar ve merkeziyetsiz finans uygulamaları getirmeyi amaçlayan bir ikinci katman ağı olarak tanımladı. Şirket, bu adımın Litecoin’in zincir üstü finans alanında daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabileceğini savundu. Lite Strategy, Litecoin ekosistemine odaklanan bir yatırım girişimi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: İkinci katman, bir blokzincirin üzerine kurulan ve ana ağın kapasitesini genişletmeyi amaçlayan ek protokol yapısını ifade eder. Akıllı sözleşmeler ise belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik çalışan zincir üstü yazılımlardır.

Lite Strategy, zincir üstü finansta bugün 72 milyar dolardan fazla varlığın kilitli bulunduğunu, LitVM’nin ise Litecoin’in bu alanda yer almasını sağlayabileceğini ve ağ üzerindeki tüm ücretlerin LTC ile ödeneceğini vurguladı.

Açıklamada, bu yatırımın kısa vadeli fiyat hareketinden çok, Litecoin ekosisteminin uzun vadeli gelişimine işaret ettiği belirtildi. Bu nedenle piyasa etkisinin daha çok temel tarafta izlenmesi bekleniyor.

Teknik görünümde destek seviyesi korunuyor

TradingView verilerine göre Litecoin, haziran ayının başındaki sert düşüşün ardından günlük grafikte daha dengeli bir görünüm sergiledi. Fiyat 44.05 dolar desteğinin üzerinde kalırken, ilk direnç 46.00 dolar, daha güçlü direnç ise 48.00 dolar civarında izleniyor.

MACD göstergesi yukarı yönlü ivmenin sürdüğüne işaret etti. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması ve histogramın pozitif bölgede kalması, toparlanmanın yavaş fakat istikrarlı ilerlediğini gösterdi. İşlem hacmindeki canlılık da alım ilgisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Türev verileri ve ağ etkinliği izleniyor

CoinGlass verilerine göre Litecoin açık pozisyon büyüklüğü 310 milyon dolar civarında seyretti. Fiyat toparlanırken açık pozisyonların korunması, yatırımcıların işlemlerini kapatmak yerine taşımayı tercih ettiğine işaret edebilir. Ancak kaldıraçlı pozisyonların artması, ivmenin zayıflaması halinde oynaklığı da büyütebilir.

DefiLlama verileri ise toplam değer ölçümlerindeki dalgalanmaya karşın aktif adres sayısının görece istikrarlı kaldığını gösterdi. Bu tablo, geliştiriciler yeni projeler üzerinde çalışırken kullanıcıların ağı kullanmayı sürdürdüğünü düşündürüyor.

Fiyat 46.00 doların üzerine çıkarsa 48.00 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 44.05 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 42.00 dolar bölgesi öne çıkabilir.

Genel görünüm temkinli iyimserliğini koruyor. LitVM yatırımı uzun vadeli temel bir destek unsuru sunarken, teknik göstergelerdeki toparlanma ve türev piyasalardaki istikrarlı görünüm kısa vadede fiyatın seyrinde belirleyici olabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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