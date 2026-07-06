Litecoin uzun vadeli düşüş trendinin sonuna yaklaşırken $136 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor

Litecoin yeniden analistlerin odağına girdi. Teknik göstergeler ile zincir üstü veriler, varlığın bir sonraki büyük hareketine ilişkin beklentileri canlandırdı. Fiyatın halen önemli direnç seviyelerinin altında kalmasına karşın, uzun süredir korunan destek bölgesinin elde tutulması, çok yıllı düşüş trendinin sona yaklaşıp yaklaşmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Teknik görünümde dip oluşumu tartışılıyor

Piyasa analisti Celal Kucuker, Litecoin’in uzun vadeli ölçekte dip oluşturmaya yakın olduğunu belirtiyor. Kucuker’in değerlendirmesine göre olumlu senaryonun gerçekleşmesi halinde LTC fiyatı yaklaşık 471 dolarla yeni bir tarihi zirveyi test edebilir. Litecoin, eşler arası ödeme odaklı yapısıyla bilinen köklü bir kripto para ağı olarak öne çıkıyor.

Celal Kucuker, uzun vadeli grafikte dip oluşumunun belirginleştiğini ve olumlu senaryoda Litecoin’in yaklaşık 471 dolara kadar yükselebileceğini değerlendiriyor.

LTC şu sıralarda 45 dolar civarında işlem görüyor. Grafikte yuvarlak dip yapısına benzer bir görünüm oluşurken, fiyatın uzun vadeli düşüş çizgisini test ederken daha yüksek dipler üretmesi dikkat çekiyor. Bu yapı, alıcıların belirli seviyelerde varlık göstermeyi sürdürdüğüne işaret edebilir.

Buna karşılık kısa vadede belirsizlik sürüyor. Crypto With Gopal, Litecoin grafiğinde yeniden yükselen takoz formasyonu görüldüğünü ve bu yapının saatlik zaman diliminde geçmişte çoğu kez geri çekilmeyle sonuçlandığını aktarıyor. Analiste göre 45.30 ile 46.00 dolar aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izleniyor.

Crypto With Gopal, Litecoin’de oluşan yükselen takoz yapısının daha önce destek kırılımlarına yol açtığını, 45.30 ile 46.00 dolar aralığının ise yakın direnç bölgesi olarak takip edildiğini vurguluyor.

Zincir üstü veriler ağ kullanımının sürdüğünü gösteriyor

Fiyat hareketinden bağımsız olarak Litecoin ağındaki kullanıcı etkinliği güçlü görünüm sergiliyor. Lite Strategy verilerine göre ağ, haziran boyunca günlük 200.000’in üzerinde kullanıcıya ev sahipliği yaptı. Ay sonunda bu sayı yaklaşık 228.000’e ulaştı. Günlerin büyük bölümünde günlük kullanıcı sayısı 230.000 ile 260.000 bandında seyretti.

Bu tablo, Litecoin ağının özellikle ödeme amaçlı kullanımda varlığını koruduğunu gösteriyor. Düzenli ağ kullanımı tek başına fiyat artışı anlamına gelmese de, yatırımcıların uzun süren düşüş döneminin kırılıp kırılmayacağını değerlendirirken temel görünümü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Uzun vadede 136 dolar seviyesi izleniyor

Uzun vadeli görünüm açısından öne çıkan ana seviye 136 dolar olarak gösteriliyor. Bu bölge, geçmişteki direnç alanı ile daha büyük bir birikim yapısının boyun çizgisinin kesiştiği nokta olarak değerlendiriliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olması, daha geniş zaman diliminde kırılım sinyali üretebilir ve ek alım ilgisini beraberinde getirebilir.

Kucuker’in grafiğinde 417 dolar seviyesi de ara hedef olarak yer alıyor. Bu bölgenin, olası yeni zirve denemesi öncesinde önceki direnç döngüsüne yakın bir eşik oluşturabileceği düşünülüyor. Öte yandan 45.30 ile 46.00 dolar bandı aşılamazsa kısa süreli bir düzeltme ihtimali masada kalacak. Direncin aşılması ise kısa vadeli olumsuz yapıyı geçersiz kılabilir.