Litecoin fiyatında toparlanma sinyalleri güçlenirken $LTC için 50 dolar hedefi yeniden gündeme girdi

Litecoin, son haftalardaki satış baskısının ardından toparlanma işaretleri vermeye başladı. Teknik göstergelerdeki iyileşme, vadeli işlemlerde açık pozisyonların artması ve ağ etkinliğinin güçlü seyretmesi, piyasada alıcıların yeniden öne çıkabileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergeler yön değişimine işaret ediyor

LTC fiyatı son gerilemenin ardından önce 42,05 dolar desteğinin üzerine çıktı, ardından 44,05 dolar seviyesini geri aldı. Bu bölge kısa vadede ilk destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde yukarı yönlü hareket için daha sağlam bir zemin oluşabilir.

Momentum tarafında da olumlu bir tablo görülüyor. MACD göstergesi alım yönlü kesişim üretirken, pozitif histogramın genişlemeyi sürdürmesi alış ivmesinin güç kazandığını gösteriyor. Buna ek olarak On Balance Volume göstergesinin yukarı eğilim göstermesi, son fiyat toparlanmasının artan işlem hacmiyle desteklendiğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: MACD, fiyat eğiliminin gücü ve yönünü ölçmek için kullanılan bir momentum göstergesidir. On Balance Volume ise fiyat hareketini işlem hacmiyle birlikte değerlendirerek alım ve satım baskısının hangi tarafta yoğunlaştığını anlamaya yardımcı olur.

Litecoin fiyatı 44,05 doların üzerinde tutunduğu sürece piyasada alıcıların 47 dolar direncini, ardından da 50 dolardaki psikolojik eşiği hedefleyebileceği görülüyor.

Açık pozisyonlar ve ağ verileri toparlanmayı destekliyor

CoinGlass verilerine göre Litecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü haziran ortasında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeyken temmuz başında yaklaşık 300 milyon dolara yükseldi. Fiyatla birlikte açık pozisyonların da artması, piyasaya yeni sermaye girişinin hızlandığına ve yatırımcıların yön konusunda daha güçlü bir kanaat geliştirdiğine işaret edebilir.

Gösterge Önceki seviye Güncel seviye Açık pozisyon Yaklaşık 200 milyon dolar Yaklaşık 300 milyon dolar Destek seviyesi 42,05 dolar 44,05 dolar Direnç hedefleri 47 dolar 50 dolar

Zincir üstü veriler de bu görünümü destekliyor. Litecoin ağı haziran boyunca günlük 200 binin üzerinde aktif adres üretti ve ayı yaklaşık 228 bin aktif adresle tamamladı. Bu tablo, daha geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen ağın düzenli kullanıcı ilgisini koruduğunu gösteriyor.

Litecoin Foundation da bu hareketliliğe dikkat çekti. Vakıf, Litecoin ekosisteminin gelişimini destekleyen kuruluş olarak biliniyor. Kurum son dönemde Stack Wallet ile yürüttüğü kampanyayla topluluk etkileşimini sürdürürken, ağdaki canlılığın devam ettiğini vurguladı.

Haziran boyunca 200 binin üzerinde günlük aktif adres kaydedilmesi, Litecoin ağında kullanıcı katılımının istikrarlı biçimde korunduğunu ortaya koyuyor.

Öne çıkan seviyeler

LTC fiyatı 44,05 doların üzerinde kaldığı sürece sıradaki direnç bölgesi 47 dolar olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 50 dolar eşiği yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık fiyatın 44 doların altına sarkması durumunda satış baskısı artabilir ve 42 dolar destek bölgesi yeniden test edilebilir.

Litecoin son olarak 44,86 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki artış ise yüzde 0,04 oldu.