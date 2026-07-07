CSSF onayıyla Ripple 30 ülkede yeni aşamaya geçti! Avrupa’da şimdi neler değişecek?

Ripple, Lüksemburg’un finansal düzenleyicisi CSSF’den Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı yetkisi alarak Avrupa Birliği’nin MiCA çerçevesinde tam düzenleyici onaya ulaştı. Bu adım, şirketin Avrupa Ekonomik Alanı kapsamındaki 30 ülkede düzenlemelere uygun kripto ödeme çözümleri sunmasının önünü açtı.

Avrupa genelinde tek yetkiyle hizmet imkanı

Hazirandaki ilk onayın ardından gelen bu yetki, Ripple’ın Avrupa Birliği içindeki mevcut Elektronik Para Kuruluşu lisansıyla birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir faaliyet alanı sağlıyor. Şirket böylece her ülke için ayrı izin almak zorunda kalmadan, Avrupa Ekonomik Alanı genelinde düzenlenmiş hizmetler sunabilecek.

Ripple’ın Birleşik Krallık ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, şirketin Avrupa’da tam uyumlu hale geldiğini ve MiCA sonrası dönemde ölçek büyütmeye hazır olduğunu belirtti.

Söz konusu yetki, finans kuruluşları, ödeme şirketleri ve kurumsal müşterilerin Ripple’ın düzenlenmiş ödeme altyapısından 30 ülkenin tamamında yararlanabilmesine imkan tanıyor. Ripple, bu yapıyla hem MiCA kapsamındaki tam yetkiye hem de elektronik ödeme lisansına aynı anda sahip sınırlı sayıdaki dijital varlık şirketlerinden biri konumuna geldi.

Mini sözlük: CSSF, Lüksemburg’un finans sektörünü denetleyen resmi otoritesidir. CASP ise MiCA kapsamında kripto varlık saklama, alım satım, transfer ve benzeri hizmetleri sunabilmek için gereken yetkiyi ifade eder.

MiCA geçiş süresi sona erdi

Avrupa Birliği’nde MiCA için tanınan geçiş dönemi 1 Temmuz 2026’da kapandı. Bu tarihten sonra gerekli yetkiyi almayan kripto şirketlerinin birlik içindeki faaliyetlerini durdurması ya da yaptırım riskiyle karşılaşması gerekiyor.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, cuma günü güncellediği kayıtta 280 yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısını listeledi. Önceki hafta 243 olan sayı, aralarında Standard Chartered, FalconX ve Sygnum Europe’un da bulunduğu 37 şirketin eklenmesiyle yükseldi.

Borsalar ve şirketler için uyum yarışı sürüyor

Tüm şirketler son tarihe yetişemedi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance, 1 Temmuz öncesinde Yunanistan’daki MiCA başvurusunu geri çekti. Şirket, onayı başka bir Avrupa Birliği ülkesinden almak için yeni bir yol izlemeyi planlıyor.

Günlük denetim yetkisi ulusal otoritelerde kaldığı için uygulamanın ülkeden ülkeye farklılaşabileceği değerlendiriliyor. Belçika’nın Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi bu hafta izinsiz faaliyet gösterdiğini tespit ettiği altı kripto şirketini yetkisiz hizmet sağlayıcılar listesine ekledi.

Ripple’ın küresel lisans ağı büyüyor

Ripple’ın küresel düzenleyici portföyü farklı bölgelerde alınan 75’ten fazla lisansa ulaştı. Bu listeye, Ocak 2026’da Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi tarafından verilen izin de dahil bulunuyor. Şirketin Lüksemburg’dan aldığı son yetki, uluslararası ölçekte lisans ağını genişletme stratejisinin son halkası olarak öne çıkıyor.

Kripto varlık hizmetleri ile elektronik para faaliyetlerini bir araya getiren bu yapı, Ripple’a bazı rakiplerine göre daha geniş kapsamlı bir finansal hareket alanı sağlıyor. MiCA sonrası yeni dönemde şirketin Avrupa’daki kurumsal ödeme faaliyetlerini bu çerçevede büyütmesi bekleniyor.

🚨 Ripple, CSSF’den aldığı CASP yetkisiyle Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki 30 ülkede hizmet sunma hakkı kazandı.

📌 1 Temmuz 2026’da biten MiCA geçiş süresi sonrası $XRP ekosistemi için Avrupa’da düzenleyici netlik daha da güçlendi.

📊 Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi kayıtlarında yetkili şirket sayısı bir haftada 243’ten 280’e çıktı.

🔍 Binance ise 1 Temmuz 2026 öncesinde Yunanistan başvurusunu geri çekerek başka bir AB ülkesine yöneldi.