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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ağındaki hareketlilik artarken $0.12 hedefi yeniden gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0.075 dolar desteğinin üzerinde kalırken ağdaki hareketlilik hızlandı.
  • 📊 Yaklaşık 50 bin aktif adres ve 73.85 milyar DOGE’lik büyük cüzdan birikimi dikkat çekti.
  • 🎯 Analistler, $DOGE’de 0.081 dolar üzerinin korunması halinde 0.12 dolar hedefinin güçlenebileceğini düşünüyor.
  • 🏛️ ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Temmuz 2026’daki kripto açıklamaları piyasadaki iyimserliği destekledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin hafta sonundaki yatay seyrin ardından 0.077 dolar çevresinde işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde yükselen varlık, piyasada yakından izlenen 0.075 dolar desteğinin hemen üzerinde kaldı.

İçindekiler
1 Piyasada öne çıkan veriler
2 Teknik görünümde izlenen seviyeler
3 Siyasi açıklamalar ve piyasa etkisi

Piyasada öne çıkan veriler

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 1.04 artarak 2.19 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana da aynı dönemde sınırlı yükselişler kaydetti. Dogecoin’deki hareket, daha geniş piyasa toparlanmasıyla birlikte öne çıktı.

Analist Ali Charts, 5 Temmuz’da Dogecoin blokzincirindeki aktif adres sayısının yaklaşık 50 bine yükseldiğini açıkladı. Aktif adreslerdeki artış, ağ üzerindeki kullanıcı katılımının ve işlem ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Ali Charts, Dogecoin ağındaki aktif adres sayısının yaklaşık 50 bine çıktığını belirtirken piyasada yeni bir hareketliliğin oluşabileceğine dikkat çekiyor.

Büyük cüzdanlarda da birikim eğilimi sürdü. 1 milyardan fazla DOGE tutan yatırımcıların toplam varlığı 73.85 milyar tokene yükseldi. Aynı gün büyük ölçekli işlem sayısı 12’ye gerilese de, genel tablo büyük yatırımcıların pozisyon artırdığını gösterdi.

Türev piyasasında ise Coinglass verilerine göre DOGE işlem hacmi yüzde 31 artışla 1.26 milyar dolara çıktı. Buna karşılık açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0.32 düşüşle 1.04 milyar dolara indi. Bu görünüm, işlem hacmi artmasına rağmen yeni kaldıraçlı pozisyon girişinin sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarını ifade eder. Bu verinin artması piyasaya yeni pozisyon girişi olduğunu, düşmesi ise mevcut pozisyonların kapandığını gösterebilir.

Teknik görünümde izlenen seviyeler

Göreli güç endeksi 51.52 seviyesinde bulunurken momentum tarafında dengeli bir tablo oluştu. Chaikin Money Flow göstergesinin 0.08 değerinde kalması da Dogecoin’e sınırlı fakat pozitif sermaye girişine işaret etti.

Analist Jesse Peralta, DOGE’nin genişleyen bir yükselen kanal içinde işlem gördüğünü ve fiyatın kanalın alt bandına yakın seyrettiğini belirtiyor. 0.075 ile 0.076 dolar aralığı kısa vadede ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

GöstergeSeviye
Ana destek0.075 ile 0.076 dolar
İlk direnç0.081 dolar
Sonraki hedefler0.090, 0.10 ve 0.12 dolar
Destek kırılırsa0.070 ile 0.068 dolar

0.075 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0.081 dolar ilk yukarı yönlü eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 0.090, 0.10 ve 0.12 dolar sıralı toparlanma noktaları arasında gösteriliyor. 0.075 doların altına inilmesi halinde ise 0.070 ile 0.068 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkabilir.

Analist Celal Kucuker, uzun vadeli düşüş trend çizgisinin yukarı kırıldığını ve bu bölgenin yeniden test edildiğini, desteğin korunması halinde 0.12 dolar yolunun açılabileceğini belirtiyor.

Siyasi açıklamalar ve piyasa etkisi

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günkü basın toplantısında kripto paralara olumlu yaklaştığını söyledi. Trump, kendisini “büyük bir kripto destekçisi” olarak tanımlarken sektörün güçlü ve büyük bir alan haline geldiğini vurguladı.

Bu açıklamalar dijital varlık piyasasındaki genel iyimserliği destekledi. Ali Charts ayrıca aylık grafikte DOGE için TD Sequential alış sinyali oluştuğunu belirtiyor. Bazı yatırımcılar bu işareti, uzun süren zayıf seyrin ardından satış baskısının yorulabileceğine dair bir teknik uyarı olarak değerlendiriyor. DOGE son olarak 0.07648 dolarda işlem görürken, kısa vadeli görünümde 0.075 dolar seviyesi kritik önemini koruyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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