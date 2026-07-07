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RIPPLE (XRP)

Ripple, ABD’de gazilere yönelik bağış kampanyası başlatırken Avrupa’da MiCA uyumunu tamamladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, ABD gazileri için başlatılan kampanyada 10.000 dolara kadar XRP bağışını eşleştireceğini açıkladı.
  • 💼 Call of Duty Endowment, bugüne kadar 165.000'den fazla gazinin işe yerleşmesine destek verdi.
  • 📍 Şirket, Washington'daki Union Station'da kripto için daha açık kurallar çağrısı yapan reklam kampanyası başlattı.
  • 🇪🇺 Avrupa'da MiCA uyumunu tamamlayan Ripple, 30 ülkede $XRP ile bağlantılı hizmetlerini uyumlu biçimde sunabilecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple, ABD’nin Bağımsızlık Günü kapsamında Call of Duty Endowment yararına yürütülen bağış girişimine katılarak XRP cinsinden yapılacak katkıları 10.000 dolara kadar eşleştireceğini açıkladı. Girişim, 4 Temmuz’un ülke çapında bağış ve dayanışma günü olarak değerlendirilmesini teşvik eden America250 Giving4th programıyla eş zamanlı ilerledi.

İçindekiler
1 Gaziler için bağış taahhüdü
2 Washington’da düzenleme vurgusu
3 Avrupa’da MiCA lisansı alındı

Gaziler için bağış taahhüdü

Call of Duty Endowment, işsiz askeri gazilerin sivil hayatta nitelikli işlere yerleşmesine destek veren bir yardım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluşun verilerine göre bugüne kadar 165.000’den fazla gazi işe yerleştirildi. Hedef, bu sayıyı 2030 yılına kadar 200.000’e çıkarmak.

Ripple, bağış platformunda nakit, hisse senedi, XRP ve dolar destekli stabilcoin RLUSD ile katkı kabul ettiğini duyurdu. Şirket, toplam bağış 10.000 dolara ulaştığında aynı tutarı XRP ile karşılamayı taahhüt etti.

Ripple, Call of Duty Endowment için yapılan bağışları 10.000 dolara kadar XRP ile eşleştirme sözü verdi ve bu desteği ABD gazilerine yönelik yardım programıyla ilişkilendirdi.

Bağış kampanyasında son durumda 814,19 dolar toplandı. XRP ise bu dönemde yaklaşık 1,14 dolardan işlem gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a bu yardım çalışmasına verdiği destek nedeniyle teşekkür mesajları paylaştı. Garlinghouse, Ripple’ın uzun süredir öne çıkan yöneticisi olarak şirketin düzenleyici başlıklardaki açıklamalarında da sıkça öne çıkıyor.

Washington’da düzenleme vurgusu

Ripple, aynı dönemde Washington’daki Union Station’da fiziksel reklam kampanyası da başlattı. ABD’nin en yoğun ulaşım noktalarından biri kabul edilen istasyonda yer alan mesajlarda, Ripple ile gelişmelerin sürdüğü ve kripto para piyasası için daha fazla düzenleyici netlik gerektiği vurgulandı.

Bu konumlandırma, şirketin mesajlarını yasa yapıcılar, şirket yöneticileri ve her gün istasyondan geçen çok sayıda yolcunun doğrudan görüş alanına taşıdı. Kripto para analisti SMQKE, kampanyayı sosyal medyada öne çıkaran ilk isimler arasında yer aldı.

Union Station’daki reklam alanları, Ripple’ın kripto varlıklar için daha açık kurallar çağrısını karar vericilerin ve iş dünyasının merkezine taşıdı.

Avrupa’da MiCA lisansı alındı

Ripple, 6 Temmuz’da Lüksemburg’un finansal denetim kurumu CSSF’den Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için onay aldığını bildirdi. Bu adım, şirketin Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olan MiCA çerçevesinde uyumlu biçimde faaliyet göstermesine imkan tanıdı.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmetleri için ortak kurallar getiren düzenleme çerçevesidir. CSSF ise Lüksemburg’da finans sektörünü denetleyen resmi otoritedir.

Söz konusu yetki, Ripple’a Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 30 ülkede uyumlu dijital varlık hizmetleri sunma imkanı veriyor. Şirket, bu kapsamda finans kuruluşları, şirketler ve ticari işletmelerle bölge genelinde çalışabilecek.

Ripple, dünya genelinde 75’ten fazla düzenleyici lisansa sahip olduğunu da açıkladı. Böylece şirket, aynı hafta içinde yardım odaklı bir kampanya, kamuoyu görünürlüğü çalışması ve Avrupa’da düzenleyici genişleme adımını bir arada yürüttü.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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