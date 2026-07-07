Cardano ağında artan cüzdan sayısı, ADA fiyatında 23 haziran dibinden sonra %35’in üzerindeki toparlanmayı destekledi

Cardano ekosisteminde son günlerde güçlenen zincir üstü veriler ve iyileşen piyasa havası, ADA fiyatındaki toparlanmayı destekledi. ADA, 23 Haziran’daki dip seviyeden sonra %35’in üzerinde yükselerek 0,20 dolar eşiğine yeniden yaklaşsa da, son 24 saatte %3,22 gerileyerek 0,1834 dolardan işlem gördü.

Ekosistemde cüzdan artışı öne çıktı

Staking hizmeti sunan Everstake, Cardano ağının 23 Haziran’daki dipten bu yana 14.783 yeni boş olmayan cüzdan eklediğini açıkladı. Şirket, bu artışın ekosisteme yönelik güvenin güçlendiğine işaret ettiğini ve fiyatın da aynı dönemde 0,20 dolar seviyesine yöneldiğini belirtti. Everstake, Cardano ağı üzerinde doğrulayıcı ve staking altyapısı sağlayan bilinen platformlar arasında yer alıyor.

Everstake, 23 Haziran’daki dipten bu yana ağa 14.783 yeni boş olmayan cüzdan eklendiğini, bunun da Cardano ekosistemine yönelik ilginin yeniden canlandığını gösterdiğini vurguluyor.

Boş olmayan cüzdan sayısındaki artış, uzun vadeli katılımın güçlenmesi açısından yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında bulunuyor. Ağdaki kullanıcı tabanının genişlemesi, toparlanma dönemlerinde piyasa algısını destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kısa vadeli güçlenme izlendi

TradingView verilerine göre ADA, uzun süren düşüş eğiliminin ardından 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu tablo, kısa vadede alım iştahının arttığına işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI ise 58 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alım gücünün korunduğunu ancak göstergenin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli ve türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam kontrat sayısını gösterir. Bu verinin artması, piyasaya yeni sermaye girdiğine ve fiyat oynaklığının yükselebileceğine işaret edebilir.

Buna karşılık ADA hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Bu da daha geniş zaman diliminde düşüş yönlü ana eğilimin henüz kırılmadığını gösteriyor. Yakın direnç bölgesi 0,19 ile 0,20 dolar arasında yer alırken, ilk destek alanı 0,17 dolar civarında görülüyor.

Gösterge Seviye Anlamı Anlık fiyat 0,1834 dolar Son 24 saatte %3,22 gerileme Yakın direnç 0,19 ile 0,20 dolar Toparlanmanın devamı için izleniyor Yakın destek 0,17 dolar Aşağı yönlü baskıda öne çıkıyor RSI 58 Alım gücü var, aşırı alım yok

Türev piyasasında hareketlilik arttı

DeFiLlama verileri, artan cüzdan sayısıyla teknik göstergelerdeki iyileşmenin birlikte yeni alım ilgisini tetikleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle 0,20 dolar direncinin aşılması halinde toparlanmanın yeni bir aşamaya geçmesi ihtimali yakından izleniyor.

CoinGlass verilerine göre Cardano’da açık pozisyon miktarı da son dönemde belirgin biçimde yükseldi. Fiyat toparlanırken açık pozisyonların artması, yatırımcıların daha yüksek oynaklığa hazırlık yaptığına işaret edebilir.

CoinGlass verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, açık pozisyonlardaki sert yükselişin fiyat toparlanmasına eşlik etmesi, yatırımcıların daha hareketli bir döneme hazırlandığını gösteriyor.

Bununla birlikte yüksek kaldıraçlı işlemler, alım ivmesinin zayıflaması halinde hareketlerin her iki yönde de sertleşmesine yol açabilir. Bu nedenle piyasada kalıcı bir güçlenmeden söz edilebilmesi için işlem hacminin korunması ve 0,20 dolar bölgesinin net biçimde aşılması gerekecek.