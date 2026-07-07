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Cardano (ADA)

Cardano ağında artan cüzdan sayısı, ADA fiyatında 23 haziran dibinden sonra %35’in üzerindeki toparlanmayı destekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, 23 haziran dibinden sonra 0,20 dolar sınırına doğru güçlü bir toparlanma gösterdi.
  • 📈 Everstake verilerine göre $ADA tarafında 14.783 yeni boş olmayan cüzdan ağdaki ilgiyi destekledi.
  • 📊 Teknik göstergeler kısa vadede güçlenmeye işaret etse de 0,19 ile 0,20 dolar bölgesi kritik önem taşıyor.
  • 🧭 Açık pozisyonlardaki yükseliş, toparlanmanın sürmesi halinde oynaklığın artabileceğini gösteriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ekosisteminde son günlerde güçlenen zincir üstü veriler ve iyileşen piyasa havası, ADA fiyatındaki toparlanmayı destekledi. ADA, 23 Haziran’daki dip seviyeden sonra %35’in üzerinde yükselerek 0,20 dolar eşiğine yeniden yaklaşsa da, son 24 saatte %3,22 gerileyerek 0,1834 dolardan işlem gördü.

İçindekiler
1 Ekosistemde cüzdan artışı öne çıktı
2 Teknik görünümde kısa vadeli güçlenme izlendi
3 Türev piyasasında hareketlilik arttı

Ekosistemde cüzdan artışı öne çıktı

Staking hizmeti sunan Everstake, Cardano ağının 23 Haziran’daki dipten bu yana 14.783 yeni boş olmayan cüzdan eklediğini açıkladı. Şirket, bu artışın ekosisteme yönelik güvenin güçlendiğine işaret ettiğini ve fiyatın da aynı dönemde 0,20 dolar seviyesine yöneldiğini belirtti. Everstake, Cardano ağı üzerinde doğrulayıcı ve staking altyapısı sağlayan bilinen platformlar arasında yer alıyor.

Everstake, 23 Haziran’daki dipten bu yana ağa 14.783 yeni boş olmayan cüzdan eklendiğini, bunun da Cardano ekosistemine yönelik ilginin yeniden canlandığını gösterdiğini vurguluyor.

Boş olmayan cüzdan sayısındaki artış, uzun vadeli katılımın güçlenmesi açısından yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında bulunuyor. Ağdaki kullanıcı tabanının genişlemesi, toparlanma dönemlerinde piyasa algısını destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kısa vadeli güçlenme izlendi

TradingView verilerine göre ADA, uzun süren düşüş eğiliminin ardından 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu tablo, kısa vadede alım iştahının arttığına işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI ise 58 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alım gücünün korunduğunu ancak göstergenin henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli ve türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam kontrat sayısını gösterir. Bu verinin artması, piyasaya yeni sermaye girdiğine ve fiyat oynaklığının yükselebileceğine işaret edebilir.

Buna karşılık ADA hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Bu da daha geniş zaman diliminde düşüş yönlü ana eğilimin henüz kırılmadığını gösteriyor. Yakın direnç bölgesi 0,19 ile 0,20 dolar arasında yer alırken, ilk destek alanı 0,17 dolar civarında görülüyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat0,1834 dolarSon 24 saatte %3,22 gerileme
Yakın direnç0,19 ile 0,20 dolarToparlanmanın devamı için izleniyor
Yakın destek0,17 dolarAşağı yönlü baskıda öne çıkıyor
RSI58Alım gücü var, aşırı alım yok

Türev piyasasında hareketlilik arttı

DeFiLlama verileri, artan cüzdan sayısıyla teknik göstergelerdeki iyileşmenin birlikte yeni alım ilgisini tetikleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle 0,20 dolar direncinin aşılması halinde toparlanmanın yeni bir aşamaya geçmesi ihtimali yakından izleniyor.

CoinGlass verilerine göre Cardano’da açık pozisyon miktarı da son dönemde belirgin biçimde yükseldi. Fiyat toparlanırken açık pozisyonların artması, yatırımcıların daha yüksek oynaklığa hazırlık yaptığına işaret edebilir.

CoinGlass verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, açık pozisyonlardaki sert yükselişin fiyat toparlanmasına eşlik etmesi, yatırımcıların daha hareketli bir döneme hazırlandığını gösteriyor.

Bununla birlikte yüksek kaldıraçlı işlemler, alım ivmesinin zayıflaması halinde hareketlerin her iki yönde de sertleşmesine yol açabilir. Bu nedenle piyasada kalıcı bir güçlenmeden söz edilebilmesi için işlem hacminin korunması ve 0,20 dolar bölgesinin net biçimde aşılması gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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