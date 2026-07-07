Binance’teki büyük alım emirleri, Bitcoin’in $60.800 desteğini savundu

Bitcoin, son haftalardaki zayıf seyrin ardından yeni bir karar aşamasına girdi. Büyük yatırımcıların kritik fiyat bölgelerinde alım yönünde devreye girmesi, daha derin bir geri çekilmeyi şimdilik sınırladı. Buna karşın analistler, daha geniş çaplı bir toparlanmanın teyidi için piyasanın hala önemli eşikleri aşması gerektiğini belirtiyor.

Binance’te alım duvarı öne çıktı

Piyasa analisti CW, Binance’te işlem yapan büyük Bitcoin yatırımcılarının $60.800 civarında yeni bir alım duvarı oluşturduğunu söyledi. Bu durum, yüksek tutarlı alış emirlerinin satış baskısını karşılamak üzere belirli bir bölgede toplandığına işaret ediyor. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak öne çıkıyor.

Analist CW, Binance’teki büyük yatırımcıların $60.800 çevresinde yoğun alış emirleri yerleştirdiğini ve bu bölgenin kısa vadede önemli bir savunma hattı haline geldiğini aktarıyor.

Bitcoin, kısa süreli yükselişle $63.990 seviyesine yaklaşsa da $63.400 ile $63.500 bandının üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu başarısız deneme sonrasında kısa vadeli bir tuzak oluştu ve kar satışları hızlandı. Fiyat daha sonra $61.297 seviyesine kadar geriledi.

Buna rağmen alıcılar fiyatı yeniden $62.000 seviyesinin üzerine taşıdı. CW, $63.500 direncinin kararlı biçimde aşılması halinde yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabileceğini ve fiyatın $64.000 bölgesine yönelebileceğini belirtiyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda ise $61.300 ile birlikte $60.400 ve $60.600 aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Mini sözlük: Alım duvarı, emir defterinde belirli bir fiyat seviyesinde biriken büyük alış emirlerini ifade eder. Bu yapı, güçlü satış dönemlerinde düşüş hızını yavaşlatabilir ancak emirler istenirse hızlı biçimde değiştirilebilir.

Seviye Önemi $60.800 Büyük yatırımcıların oluşturduğu alım duvarı $63.400 ile $63.500 Aşılması gereken kritik direnç bölgesi $64.000 Yukarı yönlü senaryoda izlenen hedef bölge

Uzun vadeli döngüde dönüm noktası tartışılıyor

Analist Crypto Patel, Bitcoin’in aylık grafiğinde yaklaşık 13 yıldır korunan uzun vadeli yükseliş kanalına dikkat çekti. Patel’e göre 2013, 2017 ve 2021 dönemlerinde görülen sert düşüşlerin ardından uzun süren birikim evreleri geldi ve bu süreçler yeni zirvelerle sonuçlandı.

Crypto Patel, Bitcoin’in yaklaşık 13 yıldır aynı uzun vadeli yükseliş kanalı içinde kaldığını ve güçlü geri çekilmelerin ardından birikim dönemlerinin tekrarlandığını vurguluyor.

Patel, düşüş piyasalarındaki geri çekilmelerin zaman içinde azaldığını, önceki döngülerde yaklaşık %87,5 ve %79,3 düzeyinde kayıplar görüldüğünü kaydetti. Bu tablo, kurumsal katılımın arttığı ve işlem yapısının olgunlaştığı yönünde yorumlanıyor. Analiste göre dört yıllık döngü korunursa, sert bir geri çekilmede uzun vadeli kanal desteği yaklaşık $35.000 civarında bulunabilir.

Göstergeler toparlanmaya işaret etse de teyit eksik

Blokzincir analiz şirketi Swissblock, Bitcoin’de aylar süren satış baskısının ardından ilk dengelenme sinyallerinin görüldüğünü açıkladı. Şirketin değerlendirmesine göre fiyat momentumu aşırı negatif seviyelerden toparlandı. OBV göstergesinde de iyileşme kaydedildi. Bu görünüm, satış baskısının zayıfladığına ve alış baskısının kademeli olarak arttığına işaret ediyor.

Bununla birlikte Swissblock, her iki göstergenin de henüz nötr çizginin üzerine çıkmadığını vurguluyor. Şirkete göre bu durum, özellikle kurumsal alımların halen sınırlı kaldığını gösteriyor. Kalıcı bir yükseliş trendi için daha güçlü hacim gerektiği, mevcut hareketin ise şimdilik geçiş aşaması niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Analistler, Bitcoin’in destek ve direnç arasında sıkıştığı bu dönemde iki yönlü kırılım riskinin sürdüğünü düşünüyor. Yukarı yönlü bir kırılım daha hızlı bir toparlanma ihtimalini güçlendirebilir. Aşağı yönlü hareket ise yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir. Son tabloda alıcıların birikimi artırdığı ve momentumun kademeli biçimde güç kazandığı görülüyor.