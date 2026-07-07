Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Binance’teki büyük alım emirleri, Bitcoin’in $60.800 desteğini savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance'teki büyük yatırımcılar, Bitcoin için $60.800 seviyesinde güçlü bir alım duvarı kurdu.
  • 📈 Alıcılar $62.000 seviyesinin üzerine dönüş sağlasa da $BTC için $63.500 direnci hala belirleyici duruyor.
  • 📊 Swissblock, satış baskısının azaldığını ancak toparlanmanın henüz güçlü hacimle teyit edilmediğini söylüyor.
  • 🕰️ Uzun vadeli döngü analizi, 2013, 2017 ve 2021 sonrasına benzer bir dönüm noktasının yaklaşabileceğine işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, son haftalardaki zayıf seyrin ardından yeni bir karar aşamasına girdi. Büyük yatırımcıların kritik fiyat bölgelerinde alım yönünde devreye girmesi, daha derin bir geri çekilmeyi şimdilik sınırladı. Buna karşın analistler, daha geniş çaplı bir toparlanmanın teyidi için piyasanın hala önemli eşikleri aşması gerektiğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Binance’te alım duvarı öne çıktı
2 Uzun vadeli döngüde dönüm noktası tartışılıyor
3 Göstergeler toparlanmaya işaret etse de teyit eksik

Binance’te alım duvarı öne çıktı

Piyasa analisti CW, Binance’te işlem yapan büyük Bitcoin yatırımcılarının $60.800 civarında yeni bir alım duvarı oluşturduğunu söyledi. Bu durum, yüksek tutarlı alış emirlerinin satış baskısını karşılamak üzere belirli bir bölgede toplandığına işaret ediyor. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak öne çıkıyor.

Analist CW, Binance’teki büyük yatırımcıların $60.800 çevresinde yoğun alış emirleri yerleştirdiğini ve bu bölgenin kısa vadede önemli bir savunma hattı haline geldiğini aktarıyor.

Bitcoin, kısa süreli yükselişle $63.990 seviyesine yaklaşsa da $63.400 ile $63.500 bandının üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu başarısız deneme sonrasında kısa vadeli bir tuzak oluştu ve kar satışları hızlandı. Fiyat daha sonra $61.297 seviyesine kadar geriledi.

Buna rağmen alıcılar fiyatı yeniden $62.000 seviyesinin üzerine taşıdı. CW, $63.500 direncinin kararlı biçimde aşılması halinde yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabileceğini ve fiyatın $64.000 bölgesine yönelebileceğini belirtiyor. Bu seviyenin aşılamaması durumunda ise $61.300 ile birlikte $60.400 ve $60.600 aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Mini sözlük: Alım duvarı, emir defterinde belirli bir fiyat seviyesinde biriken büyük alış emirlerini ifade eder. Bu yapı, güçlü satış dönemlerinde düşüş hızını yavaşlatabilir ancak emirler istenirse hızlı biçimde değiştirilebilir.

SeviyeÖnemi
$60.800Büyük yatırımcıların oluşturduğu alım duvarı
$63.400 ile $63.500Aşılması gereken kritik direnç bölgesi
$64.000Yukarı yönlü senaryoda izlenen hedef bölge

Uzun vadeli döngüde dönüm noktası tartışılıyor

Analist Crypto Patel, Bitcoin’in aylık grafiğinde yaklaşık 13 yıldır korunan uzun vadeli yükseliş kanalına dikkat çekti. Patel’e göre 2013, 2017 ve 2021 dönemlerinde görülen sert düşüşlerin ardından uzun süren birikim evreleri geldi ve bu süreçler yeni zirvelerle sonuçlandı.

Crypto Patel, Bitcoin’in yaklaşık 13 yıldır aynı uzun vadeli yükseliş kanalı içinde kaldığını ve güçlü geri çekilmelerin ardından birikim dönemlerinin tekrarlandığını vurguluyor.

Patel, düşüş piyasalarındaki geri çekilmelerin zaman içinde azaldığını, önceki döngülerde yaklaşık %87,5 ve %79,3 düzeyinde kayıplar görüldüğünü kaydetti. Bu tablo, kurumsal katılımın arttığı ve işlem yapısının olgunlaştığı yönünde yorumlanıyor. Analiste göre dört yıllık döngü korunursa, sert bir geri çekilmede uzun vadeli kanal desteği yaklaşık $35.000 civarında bulunabilir.

Göstergeler toparlanmaya işaret etse de teyit eksik

Blokzincir analiz şirketi Swissblock, Bitcoin’de aylar süren satış baskısının ardından ilk dengelenme sinyallerinin görüldüğünü açıkladı. Şirketin değerlendirmesine göre fiyat momentumu aşırı negatif seviyelerden toparlandı. OBV göstergesinde de iyileşme kaydedildi. Bu görünüm, satış baskısının zayıfladığına ve alış baskısının kademeli olarak arttığına işaret ediyor.

Bununla birlikte Swissblock, her iki göstergenin de henüz nötr çizginin üzerine çıkmadığını vurguluyor. Şirkete göre bu durum, özellikle kurumsal alımların halen sınırlı kaldığını gösteriyor. Kalıcı bir yükseliş trendi için daha güçlü hacim gerektiği, mevcut hareketin ise şimdilik geçiş aşaması niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Analistler, Bitcoin’in destek ve direnç arasında sıkıştığı bu dönemde iki yönlü kırılım riskinin sürdüğünü düşünüyor. Yukarı yönlü bir kırılım daha hızlı bir toparlanma ihtimalini güçlendirebilir. Aşağı yönlü hareket ise yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir. Son tabloda alıcıların birikimi artırdığı ve momentumun kademeli biçimde güç kazandığı görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy’nin 216 milyon dolarlık BTC satışına rağmen Bitcoin 63.800 dolara toparlandı

Arkham verilerinde 300 BTC’lik alımlar öne çıktı! BlackRock cephesinde neler değişti?

Peter Schiff, Strategy’nin 3.588 Bitcoin satışında 54 milyon dolar zarar oluştuğunu öne sürüyor

Strategy temettü ödemeleri için 3 bin 588 Bitcoin sattığını açıkladı

Bitcoin geliştiricisi Luke Dashjr, BIP110 teklifinin geri çekilmeyeceğini açıkladı

Bitcoin’de 62.800 dolar eşiği korunursa 65.000 dolar hedefi gündemde kalacak

Bitcoin cephesinde BIP 110 gerilimi büyüdü! Ağın geleceğinde hangi detay öne çıkıyor?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Trump, kripto paralara desteğini Çin rekabeti ve siyasi hesaplarla açıkladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Trump, kripto paralara desteğini Çin rekabeti ve siyasi hesaplarla açıkladı
Kripto Para
Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı
SUI
Binance’ın Filipinler açılımı sonrası BNB’de 630 dolar hedefi gündeme taşındı
BINANCE COIN (BNB)
Dogecoin ve Bitcoin’de toparlanma zayıf kalırken, XRP grafiğinde dönüş sinyali güçleniyor
DOGECOIN (DOGE)
Ethereum geliştiricileri, 2026’nın ikinci yarısında planlanan Glamsterdam güncellemesiyle ağın doğrulama kapasitesini artırmayı hedefliyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?