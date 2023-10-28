  Bitcoin ve Ethereum’da Detaylı Fiyat Analizi! Kripto Devlerinde Grafiklerle Analiz!

Uzman analist Peter Brandt, 26 Ekim tarihinde yaptığı bir paylaşımda Bitcoin‘in dibinin yaklaştığını ancak tüm zamanların en yüksek seviyelerinin 2024’ün üçüncü çeyreğine kadar gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı. Bitcoin önümüzdeki birkaç gün içinde düzeltme aşamasına mı girecek yoksa yükselişine devam edecek mi?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 35.000 dolarda dirençle karşı karşıya ancak boğalar vazgeçmiş değil. Bu durum, alıcıların yakında yükselişe devam etmeye çalışabileceğini gösterebilir. Daha da yükselme riski, göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı alım bölgesinde kalması. Bu durum, yakın vadede küçük bir düzeltme veya konsolidasyon olasılığını gösterebilir. Fiyat 33.679 doların altına düşerse, BTC/USDT paritesi 32.400 doları ve ardından 31.000 doları yeniden test edebilir.

Ancak RSI’daki aşırı alım seviyelerinin düzeltmeye neden olacağı kesin değil. Bazen düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine doğru bir trend değişimi sırasında RSI uzun süre aşırı alım bölgesinde kalma eğiliminde. Bunun nedeni ise alıcıların gün içi her düşüşte birikmeye devam etmesi. Bu durumda fiyat mevcut seviyeden yükselir ve 35.280 doların üzerine çıkarsa, yükseliş trendinin bir sonraki ayağının başlangıcının sinyalini verebilir. Parite daha sonra 40.000 dolara fırlayabilir.

Ethereum (ETH)

26 Ekim mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların 1.855 dolarlık küçük genel direnci koruduğunu gösteriyor. Yükselen 20 günlük EMA ve aşırı alım bölgesine yakın RSI, boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat 1.746 dolardan yükselirse boğalar ETH/USDT paritesi yeniden 1.855 doların üzerine çıkarmaya çalışabilir. Bu seviyenin aşılması durumunda parite, psikolojik açıdan önemli olan 2.000 dolar seviyesine doğru fırlayabilir. Ayılar yükselişi önlemek istiyorsa fiyatı hızlı bir şekilde 1.746 dolarlık kırılma seviyesinin altına çekmek zorunda kalabilir. Parite daha sonra 20 günlük EMA’ya düşebilir. Uzman analist Peter Brandt, Bitcoin’in dip seviyesine yaklaşıldığını belirtirken, Bitcoin ve Ethereum‘da piyasa dengesi devam ediyor. Ethereum’da ayılar, 1.855 dolar seviyesinde direnci koruyor. Boğalar, bu seviyeyi aşarak yükseliş trendini sürdürmeye çalışıyor.