Ekim Sonunda XRP Coin Kaç Dolar Olur? Ripple (XRP) Tahminleri

BTC fiyatı birkaç saat önce Altın 2 bin dolara ulaşırken 33.500 dolar bölgesine geriledi. Bu altcoinler için iyi bir gelişme değildi. Kral kripto para birimindeki dalgalanmalar piyasanın geri kalanını da önemli ölçüde etkiliyor. Peki XRP Coin yatırımcıları için Ekim sonuna kadar izlenecek fiyat seviyeleri neler?

Ripple (XRP)

XRP Coin’in haftalık grafikteki okumaları yükselen trend çizgisinin korunmaya devam edildiğini gösteriyor. Birçok kez test edilen trend çizgisi en on Ekim ayının ilk haftasında ziyaret edildi. Bu tarz fiyat bölgelerinden tepki yükselişleri görmemiz normaldir ve öyle de oldu. Boğa mumu önceki düşüşün tersine döneceği müjdesini verdi.

SEC’in belalısı olduğu altcoin ardından 0,586 dolara sıçradı. Ripple davasıyla ilgili son gelişmenin BTC yükselişiyle aynı döneme gelmesi iyi bir rastlantı olsa da XRP beklenen performansı gösteremedi. 0,55 doların aşılması şimdilik yeterli değil ve eğer haftalık kapanış bu bölgenin üzerinde olursa iyimserlik artabilir.

Peki BTC artarken, Ripple yöneticilerine yönelik suçlama düşürülmüşken fiyat neden 1 dolar olamadı? Çünkü 2026 veya 2027 gibi sonuçlanması beklenen toplu temyizlerin daha erken sona ereceği beklentisi oluştu. Eğer temyizde SEC başarıya ulaşırsa Temmuz özet kararındaki kazanımlar buhar olacaktı.

Hamle sırasının SEC’de olması, düzenleyici kurumun kolay pes etmeyeceğinin bilinmesi teknik cephedeki daha yüksek seviyelere karşı iştahsızlığın bir açıklaması gibi görünüyor.

XRP Coin Fiyat Yorumları

Peki Ekim sonuna kadar fiyatın hangi seviyelere ulaşma ihtimali var? Öncelikle haftalık grafikte sonraki direnç aşılamasa da yön yukarı ve RSI yükselişi destekliyor. Günlük grafikteyse 0,550 dolar ve üzerinde haftalık kapanışa dair umutları artıran detaylar var. Öncelikle XRP Coin fiyatı azalan direnç trend çizgisini kırdı ve bu son düşüşün sona erdiğini gösterir, güç belirtisidir.

İkinci olarak Ağustos ayından bu yana boğaları zorlayan 0,53 dolar direnci aşıldı. Temel taraftaki belirsizlik aklımızın bir kenarında dursun ancak fiyat istenildiği kadar yükselmemiş olsa da bu mevcut durumun negatif olduğunu söylemez. Ve RSI’ın arttığını da unutmamalıyız.

Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse ay sonuna kadar fiyatın 0,68 ve 0,74 bölgelerine tırmandığını görebiliriz. Ancak 0,53 dolar altı günlük kapanış ve temel analizdeki negatiflik 0,43 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.