f Ekim Sonunda XRP Coin Kaç Dolar Olur? Ripple (XRP) Tahminleri › COINTURK

Ekim Sonunda XRP Coin Kaç Dolar Olur? Ripple (XRP) Tahminleri

Özet

  • XRP Coin fiyatının beklenen ölçüde artmamış olması hamle sırasının SEC'de olmasından kaynaklanıyor.
  • Fiyatın 0,53 dolar üstü kapanışları daha fazla artış için önemli bir sinyal.
  • Haftalık kapanış 0,55 dolar üzerinde olursa fiyat 0,65 dolar ve üzerine sıçrayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
03:00
28 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

BTC fiyatı birkaç saat önce Altın 2 bin dolara ulaşırken 33.500 dolar bölgesine geriledi. Bu altcoinler için iyi bir gelişme değildi. Kral kripto para birimindeki dalgalanmalar piyasanın geri kalanını da önemli ölçüde etkiliyor. Peki XRP Coin yatırımcıları için Ekim sonuna kadar izlenecek fiyat seviyeleri neler?

Ripple (XRP)

XRP Coin’in haftalık grafikteki okumaları yükselen trend çizgisinin korunmaya devam edildiğini gösteriyor. Birçok kez test edilen trend çizgisi en on Ekim ayının ilk haftasında ziyaret edildi. Bu tarz fiyat bölgelerinden tepki yükselişleri görmemiz normaldir ve öyle de oldu. Boğa mumu önceki düşüşün tersine döneceği müjdesini verdi.

SEC’in belalısı olduğu altcoin ardından 0,586 dolara sıçradı. Ripple davasıyla ilgili son gelişmenin BTC yükselişiyle aynı döneme gelmesi iyi bir rastlantı olsa da XRP beklenen performansı gösteremedi. 0,55 doların aşılması şimdilik yeterli değil ve eğer haftalık kapanış bu bölgenin üzerinde olursa iyimserlik artabilir.

Peki BTC artarken, Ripple yöneticilerine yönelik suçlama düşürülmüşken fiyat neden 1 dolar olamadı? Çünkü 2026 veya 2027 gibi sonuçlanması beklenen toplu temyizlerin daha erken sona ereceği beklentisi oluştu. Eğer temyizde SEC başarıya ulaşırsa Temmuz özet kararındaki kazanımlar buhar olacaktı.

Hamle sırasının SEC’de olması, düzenleyici kurumun kolay pes etmeyeceğinin bilinmesi teknik cephedeki daha yüksek seviyelere karşı iştahsızlığın bir açıklaması gibi görünüyor.

XRP Coin Fiyat Yorumları

Peki Ekim sonuna kadar fiyatın hangi seviyelere ulaşma ihtimali var? Öncelikle haftalık grafikte sonraki direnç aşılamasa da yön yukarı ve RSI yükselişi destekliyor. Günlük grafikteyse 0,550 dolar ve üzerinde haftalık kapanışa dair umutları artıran detaylar var. Öncelikle XRP Coin fiyatı azalan direnç trend çizgisini kırdı ve bu son düşüşün sona erdiğini gösterir, güç belirtisidir.

İkinci olarak Ağustos ayından bu yana boğaları zorlayan 0,53 dolar direnci aşıldı. Temel taraftaki belirsizlik aklımızın bir kenarında dursun ancak fiyat istenildiği kadar yükselmemiş olsa da bu mevcut durumun negatif olduğunu söylemez. Ve RSI’ın arttığını da unutmamalıyız.

Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse ay sonuna kadar fiyatın 0,68 ve 0,74 bölgelerine tırmandığını görebiliriz. Ancak 0,53 dolar altı günlük kapanış ve temel analizdeki negatiflik 0,43 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Ripple’da (XRP) Güncel Veriler! Token’da Beklentiler Ne Yönde?
Ripple’da (XRP) Güncel Veriler! Token’da Beklentiler Ne Yönde?
Hesaplamalar Tamam! Milyoner Olmak İçin Kaç Adet XRP’ye İhtiyacınız Var? İşte Boğa Sezonu Öncesi Bilinmesi Gerekenler!
Hesaplamalar Tamam! Milyoner Olmak İçin Kaç Adet XRP’ye İhtiyacınız Var? İşte Boğa Sezonu Öncesi Bilinmesi Gerekenler!
1 XRP Kaç Dolar? Detaylı Ripple Grafik Analizi ve Önemli Direnç Seviyeleri
1 XRP Kaç Dolar? Detaylı Ripple Grafik Analizi ve Önemli Direnç Seviyeleri
Ripple Yanlısı Avukat John Deaton’dan Dava Yorumu: SEC Uzlaşma Sağlayabilir
Ripple Yanlısı Avukat John Deaton’dan Dava Yorumu: SEC Uzlaşma Sağlayabilir
1 XRP Kaç Dolar? Detaylı Ripple Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri
1 XRP Kaç Dolar? Detaylı Ripple Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri
Ünlü Analist XRP İçin Yüzde 150 Yükseliş Dedi ve Ekledi: Zayıflık Belirtisi Göstermiyor!
Ünlü Analist XRP İçin Yüzde 150 Yükseliş Dedi ve Ekledi: Zayıflık Belirtisi Göstermiyor!
1 XRP Kaç Dolar Oldu? XRP Coin’in Bir Sonraki Hamlesi Ne Olacak?
1 XRP Kaç Dolar Oldu? XRP Coin’in Bir Sonraki Hamlesi Ne Olacak?
Ripple-SEC Davasında Son Noktayı Ünlü Avukat Koydu: Yeni Bir Dava Olmayacak! 2024’te Bitiyor!
Ripple-SEC Davasında Son Noktayı Ünlü Avukat Koydu: Yeni Bir Dava Olmayacak! 2024’te Bitiyor!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023