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Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para analisti Jason Pizzino, en büyük kripto paranın fiyatındaki yükselişin ortasında Bitcoin (BTC) konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörü.

Bitcoin’deki Yükselişi Yorumladı: Düşen Trend Çizgisine Yapılan Bir Ralli

Kripto para analisti Jason Pizzino, son strateji oturumunda Bitcoin‘in Nisan ayının en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yeni zirvelere ulaşmasının pek olası olmadığını belirterek şunları söyledi:

Güncel fiyatlarla Bitcoin’in ormandan çıktığını düşünmüyorum, yeni zirvelere çıkmak üzere olduğunu sanmıyorum çünkü 28 bin 500 dolar ve şu anda 29 bin 337 dolarda olan yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesini geçemedi. Bitcoin’in kısa vadede güç gösterebilmesi için hala bu seviyelerin üzerine çıkması gerekiyor, böylece 30 bin dolar ve 31 bin doları geçmeyi tekrar deneyebilir. Şimdilik tüm bunlar çapraz düşen trend çizgisine doğru bir ralli gibi görünüyor.

En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son bir ayın en düşük seviyesi olan 27 bin 250 dolardan yüzde 5,5 yükselişle 28 bin 804 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’deki Düşüşün Devam Etmesini Bekliyor

Pizzino’ya göre Bitcoin fiyatı, son beş ay içinde yaptığı yaklaşık yüzde 100’lük yükselişin ardından başlayan düşüşün devam edeceğinin muhtemel olduğunu belirterek aşağı yöndeki hedef seviyeleri tek tek işaretleyerek bu seviyelerin dikkatle takip edilmesini tavsiye etti.

Analist, düşüş beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Beş aydır yükseliyoruz. Bu son bir Hail Mary girişimi olmadığı sürece, fiyatın yukarı yönde hareket etmesini beklemiyorum. Bu sadece aşağı yönde devam etmeden önce biraz üzücü bir sıçrama. Şu an için Bitcoin‘de yakından takip edilmesi gereken fiyat seviyeleri 26 bin 500 dolar, 25 bin 300 dolar, 23 bin 900 dolar ve yaklaşık olarak 24 bin dolar seviyesi.” ifadelerini kullandı.