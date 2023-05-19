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XRP Yatırımcılarını Sevindirecek Sonuçlar Açıklandı: Büyüme Arttı!

Özet

  • XRP, ilk çeyrekte bütün olumsuzluklara rağmen iyi performans gösterdi.
  • XRP ağındaki günlük aktif adres sayısı %13, işlem oranı ise %10 arttı.
  • XRP, bu dönemde fiyat olarak da %55 artış yakaladı.
10:00
19 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple davası nedeniyle ciddi bir düşüş yaşayan XRP, sürecin sonuna yaklaşırken de önemli gelişmelerle olası bir zaferin etkisini katlamaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Yatırımcıların etkinlikleri de aslında bunun beklentisi içerisine girildiğini gösteriyor.

XRP İçin İlk Çeyrek Raporu Olumlu

2023 yılının ilk çeyreği, XRP Ledger (XRPL) için aktif bir dönem oldu. Messari tarafından açıklanan en son verilere bakıldığında ağdaki genel etkinlik oranında ciddi bir artış görülüyor. Günlük aktif adres sayısı ve günlük işlemlerin oranı sırasıyla %13,9 ve %10,7 oranında artış elde etti. En önemli artış ise kesinlikle XRP fiyatında oldu. XRP fiyatı ilk çeyrekte 0,35 dolar seviyesinden 0,54 dolar seviyesine kadar çıkarak %55,5 yükseliş sergiledi. Bu fiyat artışının tam da Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki davadan gelen olumlu haberler sonrası olması ise yatırımcıları şaşırtmadı.

Buna ek olarak ilk çeyrek raporuna dahil edilen oldukça ilginç gelişmeler de oldu. XLS-20 standardı ile XRP ağında artık NFT işlemleri yapılabilmekte ve buna ek olarak yeni teklif edilen 5 token standardı onay bekliyor. Önceki çeyreğe kıyasla ağdaki NFT işlemlerinde hafif bir azalma olsa da ilk çeyrekte 436.000 NFT üretimi ve kabul edilen 277.000 NFT satış teklifi olduğu belirtiliyor. Coreum ve Flare Network isimli yan ağlarda da farklı sonuçlar elde edildiği ve bunların genel olarak XRP’nin ağ durumuna katkı sağladığı aktarılıyor.

XRP Ağında Olumlu Artış

XRP’nin finansal performansı da önemli bir artış yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değerinin artış oranını geride bırakacak bir artış oranı yakalayan XRP’nin toplam piyasa değeri, 17,4 milyar doladan 27,8 milyar dolara yükseldi ve %59’luk bir artış gösterdi. Bunun fiyat artış oranından fazla olmasının sebebi ise kilidi açılan XRP’ler.

XRPL ağı geliştiricileri ise şu an NFT dünyasına odaklanmış gibi gözüküyor. Futureverse tabanlı Root Network, Hooks ve bunun gibi benzer projeler, XRPL üzerindeki etkinliği daha da artırabilir. Buna ek olarak XRPL’in Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu olmasını mümkün kılan adım da XRP fiyatına genel olarak etki edip ağı daha verimli kılacaktır.

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