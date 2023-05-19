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Kuzey Amerika Ülkesinin En İyi İnternet Sağlayıcısından Büyük Bitcoin Hamlesi!

Özet

  • Meksika'nın en iyi internet sağlayıcılarından Total Play, LN üzerinden Bitcoin kabul etmeye başladı.
  • Artık Meksika'daki kullanıcılar internet faturalarını BTC ile ödeyebilecek.
  • Bu, Bitcoin için tam kurumsal benimsenmeye dönük başka bir hamle anlamına geliyor.
09:30
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meksika‘daki kripto para piyasası katılımcıları için büyük bir atılım olarak ülkenin üst düzey internet servis sağlayıcısı Total Play, Bitcoin (BTC) Lightning Network (LN) üzerinden BTC ile ödeme entegrasyonu yaptı. Bu gelişme, Microstrategy‘nin kurucusu Michael Saylor’un kurumsal dünyada Bitcoin LN’den yararlanma planlarını açıklamasından sadece birkaç gün sonra yaşandı. En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan ABD’li teknoloji şirketi, kurumsal hesap sahiplerine bir Bitcoin cüzdanı ve bir LN cüzdan adresi içeren bir ürün paketi sunmayı planladığını duyurmuştu.

Meksika’daki Kullanıcılar Artık İnternet Faturalarını BTC ile Ödeyebilecek

Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın en iyi internet sağlayıcılarından biri olan Total Play, Bitcoin LN tabanlı ödemeleri entegre ettiğini duyurdu. İnternet sağlayıcısı, kullanıcıların zincirleme Bitcoin ödemesi ile BTC LN üzerinden ödeme yapması arasında seçim yapmasını talep ettiği son derece basit görünümlü ödeme ekranını etkinleştirdi.

Ana akım Bitcoin kullanımı insanları ödemelerde kripto paraların kullanımı konusunda daha fazla eğitebileceğinden, bu durum ABD’ye komşu bir ülkenin attığı önemli bir gelişme olarak görülebilir. DB-IP’ye göre Total Play Telecommunications, Meksika’daki en büyük IP tahsislerine sahip ilk 20 kuruluş listesinde 8’nci sırada yer alıyor.

Meksika’dan gelen bu son haber, en büyük kripto para Bitcoin için tam kurumsal benimsenmeye dönük başka bir hamleye işaret ediyor. Bitcoin LN, direkt Bitcoin Blockchain’i üzerine inşa edilmiş bir Layer 2 çözümü olarak öne çıkarken, işlemleri daha verimli, daha hızlı ve daha düşük ücretlerle gerçekleştirmek üzere Bitcoin ağından yararlanmak için mikro ödeme kanallarını kullanıyor.

Binance’den Bitcoin Lightning Network Hamlesi

LN çözümü, özellikle Bitcoin ağının yoğun kullanım altında işlemleri gerçekleştiremeyerek askıya aldığı durumlarda geçici bir önlem olarak kullanılıyor.

Bundan kısa bir süre önce dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, zincirleme BTC çekme işlemlerinin durduğu durumlarda çıkış kapısı olması için Bitcoin LN ile para çekme işlemlerini kullanıma sunmayı planladığını açıklamıştı.

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