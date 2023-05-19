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  •   Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 18.00’a Dikkat! Gözler ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşmasında!

Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün Saat 18.00’a Dikkat! Gözler ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşmasında!

Özet

  • Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoin'ler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına kilitlendi.
  • Powell'ın konuşmasında Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak.
  • Fed'in düzenlediği ve Powell'ın da katılacağı panel saat 18.00'da başlayacak.
11:10
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatları, ABD’nin borç tavanı anlaşmasına ilişkin iyileşen havanın yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendirmesinin ardından önemli destek seviyelerin altına düşmesinin ardından sakin seyrediyor. En büyük kripto para Bitcoin ve altcoin’lerde gözler Federal Reserve’in (Fed) para politikasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağı Başkan Jerome Powell‘ın yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.

ABD Doları Son Yedi Haftanın En Yüksek Seviyesine Çıktı

Bitcoin, Biden yönetiminin bu hafta ABD borç tavanının yükseltilmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirmesinin ardından 18 Mayıs’ta 26 bin 500 dolara kadar çekildi. Bu durum, ABD’nin temerrüde düşmeyeceği beklentisiyle risk odaklı varlıkların çoğunda ralliye yol açmasına rağmen yaşandı. ABD doları son yedi haftanın en yüksek seviyesine çıkarak Bitcoin ve altcoin’leri baskılanmasına neden oldu.

Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar da hafta boyunca kripto para piyasasının sarsılmasına neden oldu. Yetkililerin ABD’de faizin daha uzun süre yüksek kalma ihtimali üzerinde durması, getirisi olmayan varlıkları tutmanın fırsat maliyetinin arttığı şeklinde okundu.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,76 düşüle 26 bin 874 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise yüzde 1,16 düşüşle bin 806 dolardan el değiştiriyor.

Yatırımcıların Gözü Fed Başkanı Powell’ın Yapacağı Konuşmada

Yatırımcılar Fed’in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu aramak için Washington, D.C.’de düzenlenen, Başkan Powell’ın da katılacağı  Thomas Laubach Araştırma Konferansı öncesinde saat 18.00’da “Para Politikası Üzerine Perspektifler” panelinde yapacağı konuşmayı bekliyor.

Hafta boyunca açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri arasındaki genel fikir birliği, enflasyonun çok yüksek olduğu, Fed’in enflasyonu düşürmek için şahin olmaya devam etmesi gerektiği ve bunun da potansiyel olarak daha fazla faiz artışını gerektireceği yönündeydi. Bu bakımdan Başkan Powell’ın para politikasına ilişkin yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek.

Fed fon vadeli işlemleri, piyasaların hala Fed’in Haziran’da faiz artırımlarına ara vereceği yönünde pozisyon aldığını gösteriyor olsa da faizin uzun süre yüksek kalması bekleniyor. Bunun olması Bitcoin ve altcoin’lerin baskı altında kalmasıyla sonuçlanabilir. Öte yandan piyasa uzmanları, özellikle ABD‘de ekonomik koşulların kötüleşmesiyle ve Fed’in resmen faiz artırımlarına ara vererek durmasıyla yükselebileceği yönünde görüş bildiriyorlar.

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