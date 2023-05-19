Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dünyanın En Çok Kullanılan 5’nci Web Tarayıcısı Opera İle Bu Altcoin Arasında Büyük İşbirliği!

Dünyanın En Çok Kullanılan 5’nci Web Tarayıcısı Opera İle Bu Altcoin Arasında Büyük İşbirliği!

Özet

  • Dünyanın en çok kullanılan 5'nci web tarayıcısı Opera, kapısını Layer 1 Blockchain'i MultiversX'i açtı.
  • MultiversX ağı web tarayıcısı bir bütün olarak Opera'ya entegre edilecek.
  • Entegrasyon ile ağın altcoin'leriyle işlem yapabilecek, ağ üzerindeki NFT'lere ve dApp'lere erişilebilecek.
11:54
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan 5’nci web tarayıcısı Opera, web tarayıcısına Layer 1 Blockchain’i MultiversX’i entegre ediyor. Entegrasyon ile kullanıcılar MultiversX ağının token’ları ile işlem yapabilecek, ağ üzerindeki NFT’lere ve dApp’lere (merkeziyetsiz uygulamalara) erişebilecekler.

MultiversX Ağının Opera’ya Entegrasyonu

Eskiden Elrond olarak bilinen metaverse’e odaklı Blockchain ağı MultiversX, büyüyen ekosistemine büyük katkı sağlaması adına dünyanın en çok kullanılan 5’nci web tarayıcısı Opera ile işbirliği yaptı.

Opera kullanıcıları, tarayıcının arayüzüne entegre edilen MultiversX ağı ile merkeziyetsiz interneti keşfedebilecekler. Kullanıcılar ayrıca ağın kendi altcoin‘leri olan EGLD veya ESDT ile işlem yapabilecek, MultiversX tabanlı NFT’lere ve ağ üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamalara erişebilecekler.

MultiversX CEO’su Beniamin Mincu, Opera ile yapılan işbirliğine ilişkin olarak CoinDesk’e yaptığı açıklamada, ağın Opera’ya entegre edilmesinin kullanıcılara Web3 ekosistemine daha erişilebilir bir yolunu sunduğunu söyledi. Mincu, “Opera tarayıcı paketine entegre edilen MultiversX, Web3’ün potansiyelini kullanıcılar için erişilebilir ve tanıdık bir şekilde kullanıyor. Bu, Web3 ve Blockchain varlıkları dünyasına basitleştirilmiş, düşük engelli bir giriş noktası oluşturmada önemli bir adım ve kullanıcıların kafa karıştırıcı karmaşıklıkları anlamalarına gerek kalmadan yeni dijital ekonomiye kolayca erişmelerini sağlıyor.” dedi.

MultiversX ağı, Opera’nın masaüstü tarayıcısının yanı sıra Android sürümünü de entegre edilecek.

MultiversX, Son Olarak xPortal’ı Kullanıma Sunmuştu

MultiversX, Web3’ü birlikte çalışabilir ve yeni kullanıcılar için kolayca erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şubat ayında, kullanıcıların merkeziyetsiz uygulamalara ve metaverse’e erişmeleri için hepsi bir arada bir platform olan Web3 “süper uygulaması” xPortal’ı kullanıma sunmuştu. Ayrıca kısa bir süre önce popüler mesajlaşma uygulaması WeChat’in arkasındaki Çinli teknoloji şirketi Tencent ile şirketin Web3 stratejisini oluşturmasına yardımcı olmak için bir araya geldi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Yan Yattı Çamura Battı! ABD Neden Kıvranıyor? Kripto Nasıl Etkilenecek?
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Hedefler Net! Ünlü Analistin Haziran Ayı Kripto Para Tahmini!
Görünen Köy Kılavuz İstemiyor! Shiba Coin Buna Hazırlanıyor!
Görünen Köy Kılavuz İstemiyor! Shiba Coin Buna Hazırlanıyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Bitcoin İçin Karar Anı! Analiste Göre Kaçarı Yok, Bu 2 Seviyeden Birisi Geliyor!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Binance Şimdi Öyle Bir Adım Attı Ki! Kıymeti Boğada Anlaşılacak!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Seçimlere Kripto Para Bağışı Damga Vuruyor! İlk Defa Olacak, Dönüm Noktası!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Dünyaca Ünlü Milyarder Son Sözü Söyledi: Kripto Paralarda Güvenlik Her Şeydir! Bakın Neden Bunu Söyledi!
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
Coinmarketcap Listelerini Kasıp Kavuran İki Altcoin Hangisi? Yatırımcı Mutlu Mu?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023