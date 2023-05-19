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2022 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan 5’nci web tarayıcısı Opera, web tarayıcısına Layer 1 Blockchain’i MultiversX’i entegre ediyor. Entegrasyon ile kullanıcılar MultiversX ağının token’ları ile işlem yapabilecek, ağ üzerindeki NFT’lere ve dApp’lere (merkeziyetsiz uygulamalara) erişebilecekler.

MultiversX Ağının Opera’ya Entegrasyonu

Eskiden Elrond olarak bilinen metaverse’e odaklı Blockchain ağı MultiversX, büyüyen ekosistemine büyük katkı sağlaması adına dünyanın en çok kullanılan 5’nci web tarayıcısı Opera ile işbirliği yaptı.

Opera kullanıcıları, tarayıcının arayüzüne entegre edilen MultiversX ağı ile merkeziyetsiz interneti keşfedebilecekler. Kullanıcılar ayrıca ağın kendi altcoin‘leri olan EGLD veya ESDT ile işlem yapabilecek, MultiversX tabanlı NFT’lere ve ağ üzerine inşa edilen merkeziyetsiz uygulamalara erişebilecekler.

MultiversX CEO’su Beniamin Mincu, Opera ile yapılan işbirliğine ilişkin olarak CoinDesk’e yaptığı açıklamada, ağın Opera’ya entegre edilmesinin kullanıcılara Web3 ekosistemine daha erişilebilir bir yolunu sunduğunu söyledi. Mincu, “Opera tarayıcı paketine entegre edilen MultiversX, Web3’ün potansiyelini kullanıcılar için erişilebilir ve tanıdık bir şekilde kullanıyor. Bu, Web3 ve Blockchain varlıkları dünyasına basitleştirilmiş, düşük engelli bir giriş noktası oluşturmada önemli bir adım ve kullanıcıların kafa karıştırıcı karmaşıklıkları anlamalarına gerek kalmadan yeni dijital ekonomiye kolayca erişmelerini sağlıyor.” dedi.

MultiversX ağı, Opera’nın masaüstü tarayıcısının yanı sıra Android sürümünü de entegre edilecek.

MultiversX, Son Olarak xPortal’ı Kullanıma Sunmuştu

MultiversX, Web3’ü birlikte çalışabilir ve yeni kullanıcılar için kolayca erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Şubat ayında, kullanıcıların merkeziyetsiz uygulamalara ve metaverse’e erişmeleri için hepsi bir arada bir platform olan Web3 “süper uygulaması” xPortal’ı kullanıma sunmuştu. Ayrıca kısa bir süre önce popüler mesajlaşma uygulaması WeChat’in arkasındaki Çinli teknoloji şirketi Tencent ile şirketin Web3 stratejisini oluşturmasına yardımcı olmak için bir araya geldi.