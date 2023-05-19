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  •   Piyasa Gurusu Son Bombasını Patlattı! Bu Altcoin İçin “En Az 1 Ay Boyunca Yükselecek” Dedi!

Piyasa Gurusu Son Bombasını Patlattı! Bu Altcoin İçin “En Az 1 Ay Boyunca Yükselecek” Dedi!

Özet

  • Kripto para analisti Bluntz, Litecoin (LTC) için önemli bir değerlendirmede bulundu.
  • Analist, LTC'nin en az bir ay boyunca istikrarlı bir şekilde yükselmesini bekliyor.
  • Bluntz ayrıca yön arayışındaki Bitcoin'de (BTC) ve birçok altcoin'de de yükseliş öngörüyor.
12:40
19 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘de (BTC) yön arayışı devam ederken kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği ünlü kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parasında yükseliş beklediğini açıklarken Litecoin (LTC) için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Salınım Hatası Formasyonu” Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, BTC‘nin günlük fiyat grafiğinde ve düşüş trendindeki altcoin’lerde salınım hatası formasyonları (SFPS) oluştuğunu söyledi.

Düşüş trendi sırasında ortaya çıkan salınım hatası formasyonu fiyatların düştüğü sırada oluştuğunda yukarı yönde hareket olacağına işaret ederken, yükseliş sırasında ortaya çıktığında ise aşağı yönde hareket olacağına işaret ederi. Bluntz’a göre Bitcoin, kilit direnç seviyelerini aşmasının ardından yükselişe geçecek gibi görünüyor:

BTC ve çoğu büyük altcoin için günlük grafikte sağlam salınım hatası formasyonları oluştu. Şu anda Bitcoin ve altcoin‘lerde açığa satış yapmanın zamanı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu haftalar önce yapılmalıydı. Buradan sıçrama yapacağımızı düşünüyorum ama Bitcoin fiyatının 28 bin 300 dolar ve 29 bin 500 dolardaki sıralı dirençler karşısında ne yapacağını dikkatle takip etmek gerekiyor.

Litecoin’de 40 Günü Bulan Bir Yükseliş Olmasını Bekliyor

Üçüncü blok ödülü yarılanmasına hızla yaklaşılan Litecoin‘i de analiz eden Bluntz, piyasa değerine göre en büyük 11’nci altcoin‘in geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak daha fazla yukarı yönde hareket etme potansiyele sahip olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

LTC‘nin blok ödülü yarılanmasıyla ilgili olarak daha önce birisinin benimle paylaştığı güzel veriler konusunda hemfikirim. Son iki blok ödülü yarılanması öncesindeki fiyat hareketlerine dayanarak istikrarlı bir şekilde bir ay ila 40 gün yukarı yönde hareket olacak gibi görünüyor. Bu küçük bir veri seti ama bence yine de değerli.

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