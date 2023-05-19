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Ayı piyasalarının en sıkıcı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bitcoin 500 dolar yukarı ve aşağı hareket ediyor. Ancak günün sonunda hep aynı yerde. BTC fiyatı için 27.000 dolar seviyesi zorlayıcı oldu. Eğer gerçekleşirse bir sonraki boğa sezonunda kripto paralarda kolay kazanç olduğunu iddia edenleri bugünleri hatırlamaya davet edelim.

Bitcoin (BTC) Neden Yükselemiyor?

Yılık ilk 4 ayında Bitcoin fiyatı aylık mumları yeşil kapattı ve her yeni ay yeni zirveler gördü. Ancak Mayıs başka, bu ay mum kırmızıya boyandı. Mayıs ayının ilk gününden bu yana devam eden hacimli satışlar yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde baltaladı. Piyasada likidite az ve spekülatif hareketleri tetikleyen bir grup yatırımcı emir defterinde adeta at koşturuyor.

Haziran ayında ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceğine dair piyasa beklentilerinin artmasıyla Bitcoin bu hafta da yükselemedi. Bu beklentiler, hafta içinde açıklanan düşük işsizlik başvuruları verisi ve Fed yetkililerinin şahin bir ton takınması sayesinde oluştu. Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, Washington’da düzenlenen 2023 Uluslararası Sigorta Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Bir yandan enflasyon çok yüksek ve bunu düşürme konusunda henüz yeterli ilerleme kaydedemedik” dedi.

“Öte yandan, GSYH bu yıl önemli ölçüde yavaşladı ve işgücü piyasasında şu ana kadar etkisi hafiflemiş olsa da talep, bir yıldan biraz daha uzun bir süre öncesine göre yüzde 5 puan daha yüksek olan faiz oranlarının etkilerini açıkça hissetmeye başladı.”

CME Group’un FedWatch aracı son Fed toplantısından hemen sonra faiz artırımlarına ara verilme ihtimalinin %95 olduğunu gösteriyordu. Peki bugün? Bugünlerde faiz artırımlarının devam etmesi ihtimali artıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Material Indicators, kısa zaman dilimlerinde BTC fiyat davranışını manipüle etmek için işlem yapan alış ve satış likiditesi sahiplerini gösterdi. Son piyasa raporunda dün gelen verilerin ardından piyasanın hızla nasıl yönlendirildiğine dikkat çekti.

“Fiyat düşmeye başladığında, bir teklif merdiveni sağlamlaştı ve fiyat önceki desteğe yaklaşık 26.500 dolara taşındı. Ancak fiyatı bastırmak için hızlı bir şekilde bir satış duvarı yerleştirildi. Yaklaşık 90 dakika ve satış duvarındaki birkaç ısırıktan sonra çatı çekildi. Bundan kısa bir süre sonra yerel desteğin altına 36 milyon dolarlık yeni bir teklif bloğu geldi ve erime başladı.”

Buna göre piyasadaki sığ likidite fiyatın çok daha yönlendirilebilir olduğunu gösteriyor. Dün da sadece 70 milyon dolarlık satışla fiyatın tek kalemde 24.900 dolara kadar düşürülebileceğinden bahsetmiştik. Peki sonuç? Material Indicators analizine göre 100 günlük MA’ya ek olarak, 26.100 dolardaki 200 haftalık MA’nın da bir sonraki güçlü destek olabilir.

Ancak yatırımcıların çoğunluğu “bekle ve gör” modunda. Piyasadaki hacim 30 milyar dolar seviyelerine düştüğü için bunu anlamak zor değil. Analist Michael Poppe ise fiyat konusunda netti. Eğer 27.500 dolar üstü kapanışlar görürsek yükseliş, 26.500 dolar altı kapanışta daha büyük satışlar bekliyordu. Ancak ikisinin arasında pozisyon almaktan kaçınacağının altını çizdi. Anlaşılan o ki sadece küçük yatırımcılar değil profesyonel tredarlar da her iki yöne şok hareketlerinden zarar görmek istemiyor.