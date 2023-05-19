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Merkeziyetsiz borsa Uniswap’in (UNI) popüler altcoin projesi Polkadot (DOT) üzerinde konuşlandırılacağı açıklandı. Bu konuşlandırma ile Polkadot ekosisteminin likiditesinin ve hacminin artırılması hedefleniyor.

Polkadot Üzerindeki Uniswap 1 Ay İçinde Kullanılabilir Olacak

Uniswap‘in Polkadot üzerinde konuşlandırması kararı, ilk olarak UC Berkeley’e bağlı bir öğrenci eğitim grubu olan tarafından savunulmuş ve bir başka eğitim kuruluşu olan Michigan’daki Blockchain topluluğu tarafından hayata geçirilen neredeyse yüzde 100’lük bir oy birliğiyle alınan bir yönetişim oylamasının ardından geldi.

İlk girişimde Nomad köprü hizmeti kullanılarak Uniswap’in akıllı sözleşmeleri dağıtılmaya çalışıldı ancak bu son girişimde Wormhole köprüsü kullanılacak.

Günlük işlem hacmi ile dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsası (DEX), yaklaşık bir ay içinde daha iyi fon verimliliği, daha esnek ücret yapısı ve gelişmiş kullanıcı deneyimi gibi önceki sürümlere göre çeşitli avantajlar sunan V3 güncellemesini Polkadot kullanıcılarına sunacak. Polkadot’taki Uniswap V3, ağın üzerinde çalışan bir parachain olan Moonbeam ile kullanılabilir olacak.

Uniswap’in Polkadot üzerinde konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yapan bir Uniswap sözcüsü “UNI‘nin bir mavi çip olması ve her zaman DeFi inovasyonunun ön saflarında yer almasından dolayı onu bir şekilde, bir biçimde veya formda Polkadot’ta konuşlandırılmasını her zaman amaçladık.” dedi. Sözcü, 2022 yılında Polkadot’a yaklaşma ve Uniswap V3 akıllı sözleşmesini parachain üzerinde çalıştırmalarına izin verme inisiyatifini alanın ise Moonbeam olduğunu ekledi.

Moonbeam, Polkadot’un en yüksek DeFi etkinliğine sahip, parachain mimarisi ekosistemindeki en EVM dostu ve Ethereum sanal makinesi dağıtımında piyasadaki diğer EVM zincirleri kadar sorunsuz ve sürtünmesizlik sunuyor olmasıyla tercih edildi.

Bir parachain, her işlemin ağdaki diğer tüm akıllı sözleşmelere karşı rekabet etmemesini sağlayarak ölçeklenebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu, Polkadot’u farklı parachain’ler için omurga ya da altyapı sağlayan çoklu zincir ya da bazen sıfırıncı katman protokolü olarak adlandırılan bir örnek haline getiriyor.

Kullanıcılar Merkeziyetsiz Borsalara Yönelmiş Durumda

2022’nin Kasım ayında yaşanan FTX borsasının çöküşünün ardından kripto para dünyasındaki en büyük tüketici konularından biri, merkeziyetsiz borsaların merkezi borsalardan (CEX) daha güvenli olup olmadığı oldu.

Hepsi CEX olan FTX, Binance ya da Coinbase‘in aksine Uniswap bankalarla hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Kullanıcıların borsayı kullanabilmeleri için bir miktar kripto paraya sahip olmaları gerekiyor. Bu durum müşteri deneyimini CEX’lerden biraz daha karmaşık hale getiriyor. Uniswap gibi DEX’lerin kullanıcı dostu olmadığı tartışma konusu olmaya devam ederken, müşteriye varlıkları üzerinde CEX’lerden daha fazla kontrol sağlıyorlar. Bunun karşılığı da alınıyor gibi görünüyor.

CCData’nın 2’nci çeyrek raporuna göre, merkeziyetsiz borsaların aylık hacimleri geçen yıla kıyasla yüzde 27,6 oranında artırdı. Raporda, “Uniswap V3, merkeziyetsiz borsalarının hacminin aylık ortalama yüzde 50,3’lük pazar payını yakalayarak işlem hacmi açısından liderliği ele geçirdi.” notu düşüldü.