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  •   Bitcoin, 27.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (19 Mayıs 2023)

Bitcoin, 27.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (19 Mayıs 2023)

Özet

  • Kripto para piyasası güne düşüş ile başladı.
  • Bitcoin (BTC), yeniden 27.000 dolar seviyesinin altına geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,12 trilyon dolara geriledi.
13:45
19 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara geriledi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saat içinde ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine gerilerken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi.

Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki volatilitenin etkisiyle ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybı ve kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kaybetmesine neden oldu. Pepe (PEPE), Optimism (OP), Immutable (IMX), Lido DAO (LDO) ve Sui (SUI) kaydettikleri son düşüşler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde yükselişe geçen kripto para birimleri de oldu. Injective (INJ), XRP, Render Token (RNDR), Mask Network (MASK) ve Conflux (CFX) ise gün içerisinde kaydettikleri yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

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