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Bu Üçgene Dikkat! Bitcoin, Altın ve ABD Borç Tavanı!

Özet

  • ABD borç tavanını 79'ncu kez artırmaya hazırlanıyor.
  • Temerrüt riski nedeniyle altın düşerken DXY yükseldi.
  • Borç tavanı döngüsü uzun vadede altın ve BTC gibi varlıklara ilgiyi artırabilir.
23:08
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li siyasilerin bugünlerde gündemi yoğun, borç tavanı konusunun 1 Haziran tarihine kadar çözülmesi gerekiyor. Siyasiler kendinden emin çünkü onlar Amerika diledikleri kadar dolar basabilirler. Ellerinde keten, pamuk, mürekkep ve elektrik olduğu sürece bastıkları paranın onlar için aşılamaz sorunlar doğurması mevcut siyasi, askeri güçleri göz önünde bulundurulduğunda mümkün değil.

ABD Borç Tavanı

Fakat bu sürdürülebilir de değil. Her yeni şey doğar, büyür ve ölür. Muhtemelen ABD elindeki siyasi, askeri gücü kaybettiğinde sınırsız dolar basma yeteneğinden de olacak. Ancak o zamana kadar 78 kez artırılan borç tavanı onlar için büyüyen, ötelenen bir sorun olmaya devam edecek. Bitcoin‘in yükselişini sınırlayan nedenlerden biri, hükümetin borç limiti artışını Kongre’de onaylatmak için mücadele ederken ABD’nin nihai temerrüde düşme riskidir.

ABD’nin borçlarını ödeyememesi durumunda küresel ekonomi olumsuz etkileneceğinden şimdilik piyasaların sırtındaki baskı artıyor. ABD’li siyasiler şimdi hangi masrafların kısılacağına ve borç tavanının artırılıp artırılmayacağına bakıyor. Günün sonunda 1 Haziran öncesinde anlaşıp 79’uncu kez borç tavanını yükseltecekler. Aynı şeyi 1960 yılından bugüne 78 kez yaptıktan sonra 79’uncu için bu kadar tartışıyor olması ve piyasanın bu yüzden baskılanması çok da garip değil. ABD’li siyasiler bunun artık sürdürülebilir olmadığını daha yüksek sesle ifade ediyorlar ve temerrüt riski bu kadar yaklaşmışken bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Bitcoin ve Altın

Bitcoin’in 27.000 dolara çıktığı sırada altın 15 Mayıs’tan 18 Mayıs’a kadar %2,5 düşerek 1.970 dolar ile son 45 günün en düşük seviyesine geriledi. Bu arada ABD Dolar Endeksi (DYX) 18 Mayıs’ta 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. DXY günlük zirveyi görürken Bitcoin de altının yolunu izledi ve 26.400 dolarlı seviyelere geriledi.

Kısa vadeli görünüm bir yana ABD temerrüt riski ve bankacılık krizi insanları daha kıt varlıklara itebilir. Bankalardaki risk nedeniyle mevduatlarda ciddi azalma var. Diğer tarafta ABD borç tavanını yükselterek sınırsız dolar basma gücünü kullanmaya devam edecek. Uzun vadede bu döngünün sürdürülebilir olmadığını herkes kabul ediyor. Yani bugün değilse gelecekte Bitcoin ve altın gibi kıt varlıkların gerçek değer depoları olarak ön planda olduğunu görebiliriz.

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