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Nesnelerin İnterneti (IoT) ifadesi, veri analitiği yeteneklerinin ve internet bağlantısının araçlara, tüketim mallarına, sensörlere, endüstriyel ve kamu hizmeti bileşenlerine ve çalışma, yaşama ve oyun oynama şeklimizi değiştirmeyi vaat eden diğer nesnelere entegre edilmesi nedeniyle son birkaç yıldır yaygın bir terim haline geldi. Sonuç olarak, işletmeler tarafından Nesnelerin İnterneti tabanlı çok sayıda ürün ve hizmet sunulmaya başlandı. Örneğin, Hiber’in Astrocast tarafından, Jasper Technologies’in Cisco tarafından, Solair’in Microsoft tarafından ve SmartThings’in Samsung tarafından satın alınması gibi IoT ile ilgili birkaç satın alım manşetlere taşındı. Peki Nesnelerin İnterneti nedir yani IoT nedir? Gelin daha yakından bakalım.

Nesnelerin İnterneti Nedir?

Genel olarak Nesnelerin İnterneti, bilgi işlem kapasitesinin ve ağ bağlantısının sensörlere, nesnelere ve tipik olarak bilgisayar olarak düşünülmeyen günlük ev eşyalarına genişletildiği senaryoları ifade eder. IoT teknolojisi, bu cihazların çok az insan müdahalesi ile ya da hiç insan müdahalesi olmadan veri üretmesini, veri değiş tokuşu yapmasını ve tüketmesini sağlar. Bununla birlikte, tek ve kapsayıcı bir tanımı yoktur.

Bireyleri doğrudan vücutları aracılığıyla Nesnelerin İnterneti’ne bağlayan IoT teknolojisinin en görünür örneği giyilebilir cihazlardır. Bu cihazlar, akıllı gözlükler ve sanal gerçeklik (VR) gözlükleri gibi yüzlerine ya da fitness takip cihazları veya akıllı saatler gibi bileklerine takılabilmekte ve sağlık hizmetlerinin sunulma şeklini dönüştürmektedir.

Benzer şekilde tüketiciler, ev otomasyon bileşenleri, internet özellikli cihazlar ve enerji yönetim araçları gibi yeni çıkan IoT ürünleri sayesinde daha fazla güvenlik ve enerji verimliliği sağlayan “akıllı ev” kavramına doğru ilerlemektedir.

Bazılarına göre Nesnelerin İnterneti işletmelere ve küresel ekonomiye milyarlarca dolar değer katabilir. Nesnelerin İnterneti, devrim niteliğinde bir ağa bağlı, “akıllı” bir verimlilik, gelişme ve fırsat dünyası olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bazıları ise IoT’nin müşteri kilitlenmesi, casusluk ve güvenlik ihlalleri gibi daha karanlık bir çağın habercisi olduğu konusunda uyarıyor.

Getirileri-götürüleri tartışması ve pazarlama ile medyadan gelen bilgi akışı Nesnelerin İnterneti’nin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu makalede çeşitli IoT uygulamaları, IoT’nin neden önemli olduğu, Nesnelerin İnterneti’nin dünyayı nasıl değiştirdiği ve IoT’nin avantaj ve dezavantajları ele almaya çalışacağız.

IoT’nin Tarihçesi

Fiziksel nesnelere zeka ve sensör yerleştirme kavramı ilk olarak bir grup Carnegie Mellon Üniversitesi öğrencisinin bir Coca-Cola otomatının içeriğini uzaktan izlenmesini sağlayacak şekilde değiştirmeye karar vermesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak ilerleme yavaştı ve teknoloji son derece geriydi.

1989 yılına gelindiğinde ise Tim Berners-Lee tarafından internetin kurulmasıyla birlikte “nesnelerin” web üzerinden birbirine bağlanması yaygınlaştı. İşte internetin doğuşundan sonra IoT teknolojisindeki çeşitli gelişmeleri anlamaya yardımcı olan Nesnelerin İnterneti’nin kısa bir tarihçesi:

1990: İlk internet cihazı olan, internet üzerinden açılıp kapatılabilen bir tost makinesi John Romkey tarafından geliştirildi.

İlk internet cihazı olan, internet üzerinden açılıp kapatılabilen bir tost makinesi John Romkey tarafından geliştirildi. 1994: Steve Mann, 64 işlemcili bir sistemde neredeyse gerçek zamanlı çalışan WearCam’i yarattı. Ayrıca, sanal dijital şehir De Digitale Stad ile Amsterdam ilk akıllı şehri geliştirdi.

Steve Mann, 64 işlemcili bir sistemde neredeyse gerçek zamanlı çalışan WearCam’i yarattı. Ayrıca, sanal dijital şehir De Digitale Stad ile Amsterdam ilk akıllı şehri geliştirdi. 1997: Paul Saffo, sensörlerin ve gelecekteki eylem yollarının ilk özlü açıklamasını yaptı.

Paul Saffo, sensörlerin ve gelecekteki eylem yollarının ilk özlü açıklamasını yaptı. 1998: Mark Weiser (her yerde bulunan bilişimin babası) işyerinin dışında bir çeşme inşa etti. Borsanın hacim ve fiyat kalıpları, suyun akışı ve yüksekliği ile gerçek zamanlı olarak yansıtıldı.

Mark Weiser (her yerde bulunan bilişimin babası) işyerinin dışında bir çeşme inşa etti. Borsanın hacim ve fiyat kalıpları, suyun akışı ve yüksekliği ile gerçek zamanlı olarak yansıtıldı. 1999: AutoIDCentre yönetici direktörü Kevin Ashton “Nesnelerin İnterneti” terimini ilk kez 1999 yılında kullandı. Aynı yıl, ürün tanımlama için RFID tabanlı küresel bir sistem de oluşturdular. Radyo frekansı tanımlama (RFID) adı verilen teknik ile veriler radyo frekansları aracılığıyla iletildi.

AutoIDCentre yönetici direktörü Kevin Ashton “Nesnelerin İnterneti” terimini ilk kez 1999 yılında kullandı. Aynı yıl, ürün tanımlama için RFID tabanlı küresel bir sistem de oluşturdular. Radyo frekansı tanımlama (RFID) adı verilen teknik ile veriler radyo frekansları aracılığıyla iletildi. 2000: Elektronik devi LG, IoT’nin ticarileştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak, içinde bulundurduğu gıda ürünlerinin yeniden stoklanması gerekip gerekmediğine karar verebilen akıllı buzdolabı sunmayı planladığını duyurdu.

Elektronik devi LG, IoT’nin ticarileştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak, içinde bulundurduğu gıda ürünlerinin yeniden stoklanması gerekip gerekmediğine karar verebilen akıllı buzdolabı sunmayı planladığını duyurdu. 2003: ABD ordusunun Savi programı RFID’yi kapsamlı bir şekilde kullandı. Büyük bir perakendeci olan Walmart, aynı yıl dünya çapındaki tüm mağazalarında RFID kullanımını artırdı.

ABD ordusunun Savi programı RFID’yi kapsamlı bir şekilde kullandı. Büyük bir perakendeci olan Walmart, aynı yıl dünya çapındaki tüm mağazalarında RFID kullanımını artırdı. 2005: Alexa’ya benzer ilk akıllı ev aygıtı olan ve kullanıcısını hava durumu, borsadaki hareketler ve diğer konular hakkında bilgilendirebilen Nabaztag tanıtıldı.

Alexa’ya benzer ilk akıllı ev aygıtı olan ve kullanıcısını hava durumu, borsadaki hareketler ve diğer konular hakkında bilgilendirebilen Nabaztag tanıtıldı. 2008: IoT kullanımını teşvik etmek için dağıtımı daha erişilebilir hale getiren çerçeveler geliştirmeyi amaçlayan Akıllı Nesneler için İnternet Protokolü İttifakı 2008 yılında kuruldu. Buna ek olarak, ABD Federal İletişim Komisyonu aynı yıl beyaz alan spektrumunun ya da TV için kullanılan frekanslar arasındaki boş alanın kullanımına izin verdi.

IoT kullanımını teşvik etmek için dağıtımı daha erişilebilir hale getiren çerçeveler geliştirmeyi amaçlayan Akıllı Nesneler için İnternet Protokolü İttifakı 2008 yılında kuruldu. Buna ek olarak, ABD Federal İletişim Komisyonu aynı yıl beyaz alan spektrumunun ya da TV için kullanılan frekanslar arasındaki boş alanın kullanımına izin verdi. 2011: İnternet üzerindeki nesnelerin yerini belirlemek için kullanılan protokol olan IPv6 kullanıma sunuldu.

İnternet üzerindeki nesnelerin yerini belirlemek için kullanılan protokol olan IPv6 kullanıma sunuldu. 2013: Çin, akıllı şehirlere yönelik pilot programı için 90 şehir, ilçe ve kasabadan oluşan ilk grubu açıkladı. Londra’nın dijital teknoloji politikasına rehberlik etmek üzere Londra Belediye Başkanı da Akıllı Londra Kurulu’nu kurdu.

Çin, akıllı şehirlere yönelik pilot programı için 90 şehir, ilçe ve kasabadan oluşan ilk grubu açıkladı. Londra’nın dijital teknoloji politikasına rehberlik etmek üzere Londra Belediye Başkanı da Akıllı Londra Kurulu’nu kurdu. 2018: Microsoft, Azure Sphere ve Azure Digital TwinsIoT hizmetlerini tanıttı. Microsoft’un ağa bağlı mikro denetleyici destekli cihazlar için son derece güvenli uçtan uca çözümü Azure Sphere olarak adlandırıldı. Fiziksel varlıkların dijital kopyalarını oluşturmak, analitik ve diğer IoT çözüm bileşenlerini binlerce cihazda ölçeklendirmek için çok önemli bir araç olan Azure Digital Twins hizmeti ile mümkün hale geldi.

Microsoft, Azure Sphere ve Azure Digital TwinsIoT hizmetlerini tanıttı. Microsoft’un ağa bağlı mikro denetleyici destekli cihazlar için son derece güvenli uçtan uca çözümü Azure Sphere olarak adlandırıldı. Fiziksel varlıkların dijital kopyalarını oluşturmak, analitik ve diğer IoT çözüm bileşenlerini binlerce cihazda ölçeklendirmek için çok önemli bir araç olan Azure Digital Twins hizmeti ile mümkün hale geldi. 2020 ve Günümüz: 2020’de patlayan COVID-19 salgını sırasında, “Nesnelerin İnterneti” terimi için yapılan Google aramalarının sayısı beklenmedik bir şekilde yaklaşık yüzde 15 düştü. Ancak IoT pazarı, 2020 yılında aktif Nesnelerin İnterneti bağlantılarının (bağlı akıllı ev aletleri gibi) IoT dışı bağlantıları (örneğin dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar vb.) geride bırakmasıyla genişledi. Bir doktorun hastasını video konferans yoluyla tedavi etmek için kullandığı telesağlık, salgın sırasında önemli ölçüde büyüyen uygulamalardan biriydi. Ayrıca, IoT Siber Güvenlik İyileştirme Yasası Aralık 2020’de ABD mevzuatı olarak onaylandı. Çin hükümeti Ocak 2021’de yaptığı bir basın açıklamasında tamamen bağlantılı 30 5G fabrikası inşa etmek için üç yıllık bir plan açıkladı. Alman otomotiv tedarikçisi Bosch, Şubat 2021’de AIoT stratejisini sundu ve Facebook, metaverse konseptine odaklanmak için Ekim 2021’de adını Meta olarak değiştirdi. 5G ağları, 2022 yılında üreticilere daha hızlı veri aktarım hızları ve cihazlar arasında daha etkili iletişim ve bağlantılar yoluyla IoT’nin benimsenmesini hızlandırmak da dahil olmak üzere yeni fırsatlar sundu. Buna ek olarak, Nesnelerin İnterneti ve Blockchain teknolojisinin birleşmesiyle, Helium Network gibi eşten eşe ağlar ve VeChain gibi kurumsal düzeyde tedarik zinciri yönetimi çözümlerinin benimsenmesi hız kazandı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nasıl Çalışır?

Akıllı telefonlar, tabletler gibi web özellikli akıllı cihazlar IoT ekosisteminin bir parçasıdır. Bu cihazlar, bir IoT ağ geçidine veya uç cihaza bağlanarak çevrelerinden aldıkları verileri toplamak, göndermek ve bunlara göre hareket etmek için sensörler, işlemciler ve iletişim donanımı gibi gömülü sistemler kullanır.

IoT ağ geçidi olarak bilinen merkezi bir merkez, IoT aygıtlarını ve sensörlerini buluta bağlar. Uydu ağları, WiFi, Bluetooth, geniş alan ağları ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli iletişim ve dağıtım yöntemleri aracılığıyla sensörler buluta bağlanabilir. Her ortamın bant genişliği, menzil ve pil tüketimi açısından sınırlamaları ve değiş tokuşları bulunmaktadır.

Bulut ve IoT cihazları arasında çift yönlü veri iletimi (veya iki yönlü veri senkronizasyonu) modern IoT ağ geçitleri tarafından sıklıkla mümkün kılınmaktadır. Sonuç olarak, IoT sensör verileri işlenmek üzere yüklenebilir ve bulut tabanlı uygulamalardan IoT cihazlarına komutlar gönderilebilir.

Yazılım, elde edilen verileri toplandıktan ve buluta aktarıldıktan sonra çalışır. Görevler, ısıtma kazanı gibi cihazlardaki sıcaklığı okumak kadar basit olabileceği gibi, 2D görüntüleri 3D modellere dönüştürmek için bilgisayarla görmenin kullanılması gibi oldukça karmaşık da olabilir.

Yapay Zeka (AI) teknolojisini kullanan bilgisayarlar, bilgisayarların görüntü ve video gibi görsel girdilerden değerli verileri çıkarmasını sağlar. Bunu takiben, bilgisayarlı görüden elde edilen bilgiler kullanılarak otomatik eylemler gerçekleştirilir. Her ne kadar bireyler cihazları kurabilir, onlara talimat verebilir veya veri alabilirse de, IoT cihazları işin çoğunu onların yardımı olmadan gerçekleştirir.

Ardından bilgiler telefonlarında alarmlar kurarak ya da onları uyarmak için SMS veya e-posta göndererek kullanıcının kullanımına sunulur. Kullanıcı, kombinin çok sıcak veya soğuk olması durumunda sıcaklığını ayarlamak gibi bir eylemlerde de bulunabilir. Ayrıca, bazı eylemlerin otomatik olarak gerçekleştiği durumlar da bulunmaktadır. Örneğin, tüm IoT sistemi, insan müdahalesinin gerekmediği birkaç yerleşik kural geliştirip uygulayarak ayarları otomatik olarak değiştirebilir.

IoT Kullanımını Mümkün Kılan teknolojiler

Yakın alan iletişimi (NFC), RFID ve sanal ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi farklı teknolojiler, fiziksel nesnelerin etkileşimli olarak tanımlanmasına ve internet aracılığıyla bunlara atıfta bulunulmasına olanak tanıyarak kullanıcıların fiziksel nesneleri siber dünyaya taşımasını sağlamaktadır. IoT’nin kullanımını mümkün kılan çeşitli teknolojiler şunlardır:

Radyo Frekanslı Tanımlama

Radyo frekanslı tanımlama, bir kişiyi veya nesneyi tanımlayan bir seri numarasını kablosuz olarak iletmek için radyo dalgalarını kullanır. Bunlar etiketler, antenler, okuyucular, yazılım, erişim denetleyicileri ve sunucular ana RFID bileşenleridir. IoT, nesne tanımlama sorunlarını pratik ve uygun maliyetli bir şekilde çözmek için büyük ölçüde RFID teknolojisine dayanır.

Yakın Alan İletişimi (NFC)

NFC, genellikle akıllı telefonlar olmak üzere elektronik cihazlar için iletişim protokollerinden oluşan bir dizi kısa menzilli kablosuz teknolojidir. Bağlantı tipik olarak 4 cm veya daha az bir mesafede kurulur ve iki farklı IoT cihazının basit bir dokun ve git yaklaşımıyla bağlanmasını sağlar ve aynı anda bilgisayar korsanlarının yetkisiz erişimine karşı koruma sağlar.

İnternet Protokolü

İnternet Protokolü, insanların çevrimiçi olarak nasıl iletişim kuracağını ve veri alışverişi yapacağını kontrol eden kurallar bütünüdür. 21’inci yüzyılın internet protokolü olan IPv6, rutin yayın mesajlaşma ihtiyacını ortadan kaldıran oldukça etkili bir çok noktaya yayın iletişim özelliği sunar. Bu gelişme, işlenen paket sayısını azaltarak IoT cihazlarının pil ömrünü korumasına yardımcı olur.

Bluetooth

10-100 metrelik etkili bir menzile sahip olan Bluetooth, kısa menzilli radyo teknolojisi, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar ve kameralar gibi cihazlar arasında özel bir kablo ihtiyacını ortadan kaldırır. Sonuç olarak, Bluetooth tarafından yönlendirilen IoT, insan emeğini azaltmaya ve üretkenliği artırmaya çalışan işletmeler için önemli bir fark yaratabilir.

Ayrıca, Bluetooth’un düşük güçlü cihazlar için geliştirilmiş bir versiyonu olan Bluetooth Low Energy, IoT cihazlarını bağlanana kadar uyku modunda tutarak IoT cihazlarının enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olabilir.

Kablosuz Bağlantı (WiFi)

WiFi, bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında kablosuz iletişim sağlayan, IoT uygulamalarının ve cihazlarının potansiyelini en üst düzeye çıkaran bir ağ teknolojisidir.

Kablosuz Sensör Ağı (WSN)

Kablosuz Sensör Ağı, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) hayata geçtiği temeli oluşturur. Bir WSN, ses, hareket gibi fiziksel ve çevresel faktörleri izleyen dağıtık sensörlerden oluşur. Örneğin, bir hastanın vücuduna takılan sensörler, tıp uzmanlarının etkilerini ölçebilmesi için ilaca nasıl tepki verdiklerini izler.

Yapay Zeka (AI)

IoT sistemleri muazzam hacimlerde veri üretir; bu nedenle, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için veri analizi için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri uygulanır. Örneğin, yapay zeka üretim ekipmanlarının verilerini değerlendirebilir ve bakım gerektiğini tahmin ederek operasyonel maliyetleri ve arıza sürelerini azaltabilir.

Bulut ve Kuantum Bilişim

Erişilebilir bilgi işlem kaynaklarına sahip merkezi konumdaki bir sunucu bulut olarak bilinir. IoT’nin muazzam veri paketleri bulut bilişim sayesinde internet üzerinden taşınabilir. Ayrıca bulut bilişim, IoT verilerini hem ekonomik hem de gerçek zamanlı kontrol ve veri izlemeyi kolaylaştıracak şekilde depolamak için kullanılır.

IoT cihazları tarafından üretilen ve yoğun hesaplama ve diğer karmaşık optimizasyon gerektiren muazzam veri hacmi nedeniyle, kuantum bilişim son derece yüksek hız sunmaktadır.

IoT cihazlarını korumak amacıyla kötü amaçlı yazılım ve veri ihlalleri gibi saldırılara karşı koruma sağlamak için kuantum kriptografisinden yararlanır. Bilgisayar hacker’larının verilere erişmesini önlemek için kuantum kriptografi, veri şifreleme ve aktarımı için kuantum mekaniği kavramlarını kullanır.

Blockchain

Şu anda IoT verilerinin satılmadan veya paylaşılmadan önce değiştirilmediğini doğrulayacak bir yöntem bulunmamaktadır. IoT’de Blockchain kullanımı, veri silolarını ortadan kaldırmaya ve herkesin Blockchain kaşiflerindeki verilerin gerçekliğini doğrulayabilmesi nedeniyle güveni artırmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sensörler tarafından toplanan verilerin kaydını tutabilir ve dolandırıcıların bu verileri diğer zararlı veri türleriyle çoğaltması önlenebilir.

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (AR)

Sanal Gerçeklik (VR), Nesnelerin İnterneti tüketicilerine, kullanıcıların görüş açılarını istedikleri gibi ayarlayabildikleri simüle edilmiş bir ortam aracılığıyla dikkat çekici, sürükleyici bir deneyim sunar.

Benzer şekilde IoT, fiziksel nesneleri buluta bağlayan bir ağlar topluluğu iken AR daha çok etkileşimli bir teknolojidir. Bu iki teknoloji birlikte kullanıldığında, analiz için veri toplamak ve gerekli eylemleri gerçekleştirmek için bir çerçeve oluşturulabilir. Örneğin, sipariş toplayıcılar, göndermeleri gereken ürünlerin barkodlarına hızlı bir şekilde erişmek için AR gözlüklerini kullanabilir.

Dijital İkiz (Digital Wwin)

Dijital İkiz, gerçek dünyadaki bir sistemin, varlığın veya ortamın fiziksel muadiline tıpatıp benzeyen ve onun gibi çalışan etkileşimli sanal bir temsilidir. Dijital ikiz yardımıyla, çeşitli IoT cihazlarından gelen veriler diğer kaynaklardan gelen verilerle birleştirilerek sistemin nesneler, insanlar ve ortamlarla nasıl etkileşime gireceği görselleştirilebilir. Ayrıca sistemleri kullanmadan önce test etmeye yardımcı olarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

IoT İletişim Modelleri

Cihazdan cihaza, cihazdan buluta, cihazdan ağ geçidine ve arka uç veri paylaşımı, Internet Architecture Board (IAB) tarafından Mart 2015’te yayınlanan IoT ağı kılavuzunda IoT cihazları tarafından kullanılan en popüler dört iletişim modeli olarak listelenmiştir. IAB, internetin teknik gelişimini denetlemekten sorumludur.

Cihazdan Cihaza İletişim Modeli

Aracı bir uygulama sunucusu kullanmanın aksine, cihazdan cihaza iletişim modeli, birbirlerine doğrudan bağlanan ve iletişim kuran iki veya daha fazla cihazı tasvir eder. IP ağları ve internet de dahil olmak üzere çok sayıda ağ, bu cihazlar tarafından iletişim için kullanılır; ancak bu cihazlar genellikle Bluetooth gibi protokoller aracılığıyla doğrudan cihazdan cihaza bağlantı kurar.

Cihazdan Buluta İletişim Modeli

Cihazdan buluta iletişim modeli, veri alışverişi yapmak ve mesaj akışını yönetmek için uygulama hizmet sağlayıcısı gibi bir internet bulut hizmetini doğrudan bir IoT cihazına bağlar. Bu yöntem genellikle cihazı IP ağına bağlamak için WiFi bağlantıları gibi zaten kullanımda olan iletişim kanallarını kullanır ve bu da bulut hizmetine bağlanır.

Cihazdan Ağ Geçidine İletişim Modeli

Cihazdan ağ geçidine iletişim modelinde uygulama yazılımı, cihaz ile bulut hizmeti arasında bir aracı görevi gören ve güvenlik ile veri çevirisi gibi diğer özellikleri sunan yerel bir ağ geçidi cihazında (örneğin bir akıllı telefon) çalışır.

Fitness takip cihazları gibi tüketici elektroniği cihazları, doğrudan bir bulut hizmetine bağlanma yeteneğinden yoksun oldukları için genellikle fitness cihazını buluta bağlamak için aracı bir ağ geçidi olarak hareket etmek üzere bir akıllı telefon uygulamasına dayanan bu modeli kullanır.

Arka Uç Veri Paylaşım Modeli

Arka uç veri paylaşım modeli, kullanıcıların harici kaynaklardan gelen verileri analiz için bir bulut hizmetinden akıllı nesne verileriyle dışa aktarmasına ve birleştirmesine imkan tanır. Tek bir IoT cihazı veri akışından toplanan veriler, arka uç paylaşım mimarisi sayesinde bir araya getirilebilir ve analiz edilebilir.

IoT’nin Katmanları

Bir IoT mimarisi, aşağıdaki bölümlerde açıklandığı gibi üç katmanlı, beş katmanlı veya hizmet odaklı olabilir.

Üç Katmanlı Mimari

Üç katmanlı mimari, algılama, ağ ve uygulama katmanlarından oluşmaktadır. Algılama katmanı, IoT sistemindeki her nesneyi tanımlamak için kameralar, sensörler ve RFID etiketleri içerir ve bunu her nesne hakkında veri derleyerek gerçekleştirir.

Ağ katmanı, algılama katmanının topladığı verileri iletir. Yönetim ve bilgi merkezlerinin yanı sıra, yazılım ve donanım internet ağı enstrümantasyonunu içerir. Uygulama katmanının amacı endüstriyel IoT teknolojisini sosyal taleplerle birleştirmektir.

Beş Katmanlı Mimari

Nesnelerin İnterneti’nin beş katmanlı mimarisi iş, uygulama, işleme, taşıma ve algılama katmanlarından oluşmaktadır. İş katmanının amacı IoT uygulamalarını yönetmektir. Ayrıca kullanıcı gizliliğinden ve IoT uygulamalarıyla ilgili araştırmalardan da sorumludur. IoT’de kullanılacak uygulama türleri uygulama katmanı tarafından belirlenir. Tüm bunlara ek olarak, IoT uygulamalarının özgünlüğünü, zekasını ve güvenliğini geliştirir.

İşleme katmanı, algılama katmanı tarafından elde edilen bilgileri işler. İşleme prosedürünün iki kritik aşaması depolama ve analizdir. Bu katman, bilgileri işlemek ve depolamak için bulut bilişim, veritabanı yazılımı, her yerde bulunan bilişim ve akıllı işleme dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanır.

WiFi, kızılötesi ve Bluetooth gibi teknolojileri kullanan taşıma katmanı, algılama katmanından işleme katmanına bilgi aktarır ve alır ve bunun tersi de geçerlidir. Algılama katmanı, sistemdeki her nesne hakkında veri toplar, IoT sistemindeki her nesnenin konum ve sıcaklık gibi fiziksel anlamını belirler ve bu verileri sinyallere dönüştürür.

Hizmet Odaklı Mimari

Hizmet odaklı mimari algılama, ağ, hizmet ve arayüz katmanlarından oluşur. Nesnelerin durumunu algılamak için algılama katmanı donanım ile entegre edilmiştir. Kablolu veya kablosuz iletişimi desteklemek için altyapı ağ katmanı tarafından sağlanır. Hizmet katmanının amacı, kullanıcıların veya uygulamaların ihtiyaç duyduğu hizmetleri geliştirmek ve yönetmektir ve kullanıcı veya uygulama etkileşim yöntemleri arayüz katmanında yer alır.

IoT’nin Avantajları

IoT, fiziksel ekipmanı bağlı tutan ve daha az verimsizlik ve daha fazla kalite şeffaflığı ile sonuçlanan cihaz bağlanabilirliğini teşvik etmek gibi birçok avantaja sahiptir. Ayrıca, fiziksel öğelerin kablosuz altyapı aracılığıyla merkezi ve dijital olarak bağlanması nedeniyle operasyonda önemli bir otomasyon ve kontrol söz konusudur. İnsan müdahalesi olmadan cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir, daha hızlı ve zamanında çıktı üretebilirler.

Cihazlar arası iletişim daha verimli olduğundan, doğru sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilir ve insanların aynı günlük görevleri tekrarlamak yerine başka yaratıcı projeler gerçekleştirmesine imkan tanır. Bununla birlikte, IoT ağlarının yaşam kalitesini artırması sadece insanlara değil herkese fayda sağlamaktadır. Örneğin, internete bağlı trafik sensörleri ve ışıkları, yoğun nüfuslu yerlerdeki trafik sıkışıklığını azaltarak tüm topluma yardımcı olabilir.

Nesnelerin İnterneti mühendisliği ile cihazlar arasındaki etkileşim muazzam faydalar sağlamaktadır. Örneğin bir kalp hastasının kalp atış hızı monitörünün (bir akıllı saat aracılığıyla) telefonuna bağlanabildiğini ve böylece sağlık doktoru bu bilgileri alabildiğini düşünün. Şimdi de bu hastanın genel sağlık durumundaki iyileşmeyi hayal edin.

Fiziksel şeylerin çoğu satın alındıktan sonra bozulurken, bir IoT ürünü zamanla daha iyi hale bile gelebilir. Örneğin, IoT cihaz üreticileri, cihazlar internete bağlı olduğu için tıpkı bilgisayar şirketlerinin bir işletim sistemini güncelleyebildiği gibi yazılımı güncelleyebilir.

Kamu politikası vatandaşların güvenliğine katkıda bulunur ve IoT bunun daha hızlı ve kesin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Örneğin, duman dedektörlerinin zorunlu hale getirilmesinin yangınların yol açtığı ölümlerin sayısını azalttığı kanıtlanmıştır. Ayrıca, IoT’nin çevrenin korunmasına katkıda bulunması beklenmektedir; örneğin, IoT özellikli bir kamu enerji sistemi olan SmartGrid, enerji kullanımının ölçülmesine, izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır.

IoT’nin Dezavantajları

Güvenlik ve gizlilik, IoT cihazlarının en önemli iki dezavantajıdır. Örneğin, IoT cihazları tarafından oluşturulan veri hacmi nedeniyle veri yönetimi, korunması ve gözetimi zordur. Web’e ve sistemlere bu kadar çok yeni merkezin eklenmesi, bilgisayar hacker’larına ağa giriş noktası sağlayarak veri ihlallerine ve kimlik avı saldırılarının önünü açmaktadır.

IoT güvenlik sorunlarına benzer şekilde, birçok IoT cihazının pasif yapısı nedeniyle insanlar kişisel bilgilerinin toplandığını öğrenmekte zorlanabilirler. Ayrıca, IoT cihazları genellikle ekranlardan veya diğer arayüzlerden yoksundur, bu da gizlilik politikaları hakkında bilgi vermeyi zorlaştırır. Buna ek olarak, bir kuruluşun IoT cihazları üzerinde tam kontrole sahip olması mümkün olmayabilir. Örneğin, üçüncü taraf telekomünikasyon sağlayıcıları tipik olarak 5G iletişim teknolojileri sunduğundan, şirketler genellikle güvenlik ve gizlilik tehditleri üzerinde çok az kontrole sahiptir veya hiç kontrole sahip değildir.

Tüketicilerin veya kuruluşların verileri birbiriyle uyumlu olmayan satıcı veritabanlarında saklandığında, tutarsız veri formatları veri taşınabilirliğini engelleyebilir ve mevcut verileri korurken tedarikçileri değiştirmeyi zorlaştırabilir.

Birçok Nesnelerin İnterneti cihazının birlikte çalışabilir olmaması veya belirli IoT standartlarına sahip olmayan merkezi yönetimden yoksun olması, kuruluşların karşı karşıya kaldığı en önemli zorluktur. Bu, benzer cihazların ayrı ayrı yönetilmesi gerekebileceği ve çeşitli üreticilere ait cihazların yönetilmesinin sıklıkla çeşitli arayüzlerin kullanılmasını gerektirdiği anlamına gelmektedir. Yani gizlilik ve güvenlik zorlukları söz konusudur.

Nesnelerin İnterneti’nin Geleceği

Nesnelerin İnterneti umut verici bir geleceğe sahip olsa ve beklentiler artıyor olsa da, hem ticari hem de teknolojik açıdan aşılması gereken önemli engeller vardır. Örneğin, çevik yazılım kültürleri sadece kuruluşlar içinde değil, ürün yaratmanın ilk aşamalarında bile titiz donanımla bir araya geldiğinde temel yönetimsel sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu da kuruluşların mevcut iş modellerini ayarlamaları veya yeniden tanımlamaları gerekebileceği anlamına gelmektedir.

Teknolojik açıdan bakıldığında, IoT için güvenlik ve gizlilik ele alınması gereken temel zorluklar olmaya devam etmektedir. Gelecekteki araştırmalar bu konulardan ilham almakta olup, diğer endişeler IoT tabanlı inovasyonun kurumsal BT altyapıları ve stratejisi üzerindeki etkileridir.