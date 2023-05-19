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Bitcoin (BTC) nihayet bu yılın yaz ayında Ay’a gidiyor. Astrobotic Technology, BitMEX ve Bitcoin Magazine, bu yaz Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay’a ilk fiziksel Bitcoin’i göndermek için ortaklık kurdu. Kurulan ortaklık sonrası yapılan açıklamalar Elon Musk’ın söylediğinin yeniden gündem olmasına neden oldu.

İki Yılı Aşkın Bir Süredir Hazırlık Yapılıyor

Ay’a iniş yapacak Peregine-1‘e entegre edilen fiziksel Bitcoin’in uzay uçuşuna hazır olmasını sağlamak için iki yılı aşkın bir süredir hazırlık yapılıyor. Plan ilk olarak 2021’de duyurulmuştu.

Özel Bitcoin, 1 BTC ile birlikte bir genel cüzdan adresi ve bir özel anahtarla yüklü. İnsanlar Dünya’dan veya uzaydan Ay’a Bitcoin Ordinals gibi öğeler göndererek onunla etkileşime girebilecekler. Fiziksel Bitcoin ile birlikte, Satoshi Nakamoto’nun inşa ettiği ağa bir övgü olarak Bitcoin’in Genesis Bloku metal bir plaka üzerinde sergilenecek.

Bitcoin’in Ay’a gönderilmesi kripto para endüstrisi için oldukça önemli ve uzay araştırmaları için de önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor. Fiziksel Bitcoin’in Ay’a gönderilmesi ile NASA’nın 1972’deki Apollo 17 görevinden bu yana Batı’nın ilk yumuşak ay inişi gerçekleştirilmiş olacak.

BitMEX CEO’su ve Grup CFO’su Stephan Lutz, Bitcoin’in herkesin kullanabileceği, sınırları olmayan bir dünya anıtı olarak uzayda sonsuza kadar yaşayacağını belirterek “Bu sadece BitMEX için bir başarı değil, aynı zamanda uzaya gönderilen ilk finansal varlık olarak insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası. Tüm insanlığa, 14 yıl önce yaratıcılarından veya sahiplerinden bağımsız bir değer öğesi olan Bitcoin’in doğuşuna benzer şekilde, adil ve eşitlikçi bir değer sistemi için çaba gösterme konusunda ilham verme hedefimizi paylaşan, benzer düşünen ortaklarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Tarihi an için yapılacak kutlamalar kapsamında, Ay taşında Bitcoin, sınırlı sayıda basılan hatıra paraları ve Ordinal’ler ile diğer koleksiyon ürünleri için açık artırmalar gerçekleştirilecek.

Elon Musk’tan Bitcoin’in Ay’a Gönderilmesi Üzerine Yaptığı Açıklama

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Bitcoin’in 2021’de Ay’a gönderilmesi için çalışmalar yapıldığının açıklanmasının ardından “Yeni bir uzay yarışı başladı!” yorumunda bulunmuştu.

Öte yandan Musk’ın SpaceX’inin DOGE-1 Görevi‘ni 2023 yılının 3’ncü çeyreğinde tamamlaması planlıyor. SpaceX‘e bu görev için Geometric Energy tarafından Dogecoin cinsinden ödeme yapıldı.