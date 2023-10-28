Bitcoin ETF’si Konusunda Yeni Gelişme! Bir Başvuru Daha!

ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yakında onay çıkacağına yönelik beklentiler arttıkça daha fazla finans sektörü oyuncusunun çoğunluğa katılmaya çalıştığı görülüyor. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıtlı finans şirketi Roundhill Investments’ın bir Bitcoin teminatlı ETF (Bitcoin Covered Call ETF) başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Yeni Bitcoin ETF’si Başvurusu: Bitcoin Covered Call ETF

Çığır açan ETF çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, SEC’e kayıtlı bir yatırım danışmanı şirketi olan Roundhill Investments kısa süre önce SEC’e yaptığı başvuruda, bir Bitcoin vadeli işlem ETF’sini içerecek ve gelir için alım ve satım opsiyonlarıyla bağlantılı Bitcoin Covered Call ETF’sini sundu.

Roundhill Investments’ın ETF başvurusunun da gösterdiği gibi finansal oyuncuların etkin bir şekilde kurumsal müşterilerine farlı şekillerde Bitcoin’e yatırım yapmanın yollarını sunma için araştırma yaptıları görülüyor. Blachunas’ın konuyla ilgili olara attığı tweet’ine yanıt veren kripto para piyasası katılımcıları, artık SEC’in insanların doğrudan BTC satın almasına izin veren net düzenlemeler getirmesi gerektiğini savundu.

Şimdiye kadar SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sini onay verme konusundaki isteksizliği, finansal oyuncuları vadeli işlemler ETF’si özelinde yatırım ürünleri piyasaya sürerek geçici çözümler üretmeye zorladı ancak kripto para dünyası, kullanıcıların doğrudan Bitcoin tutmasına olanak tanıyan bir spot ETF için artık beklemeye geçmiş durumda.

Güncel ETF Gelişmeleri ve Bitcoin

BTC’nin fiyatı, önümüzdeki birkaç ay içinde SEC‘ten onay çıması beklenen spot Bitcoin ETF’siyle ilgili olumlu gelişmelerin ortasında 35 bin doları aşan güçlü bir yükseliş yaptı. Bu yükseliş sonrası gelen kısmi geri çekilmeye rağmen en büyük kripto paranın fiyatı 34 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, kısa süre önce Komisyon’nun 8-10 spot Bitcoin ETF’si başvurusunu incelediğini doğruladı. Gensler’in büyük bir boğa piyasası sinyalinin önemli bir parçası olarak kabul edilen bu açıklaması, Bitcoin’in değerindeki kayda değer bir artışla aynı zamana denk geldi ve piyasa katılımcılarının beklentilerini artırdı. ETF uzmanları SEC personelinin spot Bitcoin ETF’leri için uyguladıkları titiz inceleme sürecine dikkat çekerek böylesi bir yaklaşımın ilk kez gösterildiğini söylüyor.

Öte yandan uzmanlar BTC’nin fiyatının ETF onayından sonra nasıl tepki vereceği konusunda net bir görüşe sahip. Bazıları Bitcoin rallisinin onayına yaklaşılan ETF için zaten fiyatlandırıldığına inanırken diğerleri SEC’in onay vermesinin ardından yüksek sermayenin Bitcoin ETF’sine akacağına inanıyor.