f Bitcoin ETF'si Konusunda Yeni Gelişme! Bir Başvuru Daha! › COINTURK

Bitcoin ETF’si Konusunda Yeni Gelişme! Bir Başvuru Daha!

Özet

  • SEC'e kayıtlı finans şirketi Roundhill Investments, vadeli işlem tabanlı Bitcoin ETF'si başvurusunda bulundu.
  • Bu başvuru finansal oyuncuların bir Bitcoin ETF'si sunmak için farklı çözümler aradıklarını gösteriyor.
  • Kripto para dünyası şu anda SEC'in önündeki spot Bitcoin ETF'leri için vereceği kararları beliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:29
28 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yakında onay çıkacağına yönelik beklentiler arttıkça daha fazla finans sektörü oyuncusunun çoğunluğa katılmaya çalıştığı görülüyor. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıtlı finans şirketi Roundhill Investments’ın bir Bitcoin teminatlı ETF (Bitcoin Covered Call ETF) başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Yeni Bitcoin ETF’si Başvurusu: Bitcoin Covered Call ETF

Çığır açan ETF çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, SEC’e kayıtlı bir yatırım danışmanı şirketi olan Roundhill Investments kısa süre önce SEC’e yaptığı başvuruda, bir Bitcoin vadeli işlem ETF’sini içerecek ve gelir için alım ve satım opsiyonlarıyla bağlantılı Bitcoin Covered Call ETF’sini sundu.

Roundhill Investments’ın ETF başvurusunun da gösterdiği gibi finansal oyuncuların etkin bir şekilde kurumsal müşterilerine farlı şekillerde Bitcoin’e yatırım yapmanın yollarını sunma için araştırma yaptıları görülüyor. Blachunas’ın konuyla ilgili olara attığı tweet’ine yanıt veren kripto para piyasası katılımcıları, artık SEC’in insanların doğrudan BTC satın almasına izin veren net düzenlemeler getirmesi gerektiğini savundu.

Şimdiye kadar SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sini onay verme konusundaki isteksizliği, finansal oyuncuları vadeli işlemler ETF’si özelinde yatırım ürünleri piyasaya sürerek geçici çözümler üretmeye zorladı ancak kripto para dünyası, kullanıcıların doğrudan Bitcoin tutmasına olanak tanıyan bir spot ETF için artık beklemeye geçmiş durumda.

Güncel ETF Gelişmeleri ve Bitcoin

BTC’nin fiyatı, önümüzdeki birkaç ay içinde SEC‘ten onay çıması beklenen spot Bitcoin ETF’siyle ilgili olumlu gelişmelerin ortasında 35 bin doları aşan güçlü bir yükseliş yaptı. Bu yükseliş sonrası gelen kısmi geri çekilmeye rağmen en büyük kripto paranın  fiyatı 34 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

SEC Başkanı Gary Gensler, kısa süre önce Komisyon’nun 8-10 spot Bitcoin ETF’si başvurusunu incelediğini doğruladı. Gensler’in büyük bir boğa piyasası sinyalinin önemli bir parçası olarak kabul edilen bu açıklaması, Bitcoin’in değerindeki kayda değer bir artışla aynı zamana denk geldi ve piyasa katılımcılarının beklentilerini artırdı. ETF uzmanları SEC personelinin spot Bitcoin ETF’leri için uyguladıkları titiz inceleme sürecine dikkat çekerek böylesi bir yaklaşımın ilk kez gösterildiğini söylüyor.

Öte yandan uzmanlar BTC’nin fiyatının ETF onayından sonra nasıl tepki vereceği konusunda net bir görüşe sahip. Bazıları Bitcoin rallisinin onayına yaklaşılan ETF için zaten fiyatlandırıldığına inanırken diğerleri SEC’in onay vermesinin ardından yüksek sermayenin Bitcoin ETF’sine akacağına inanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
İlgili Yazılar
Bitcoin İçin Şok Uyarı! Analist “İnanması Zor Ama” Diyerek Paylaştı!
Bitcoin İçin Şok Uyarı! Analist “İnanması Zor Ama” Diyerek Paylaştı!
Bitcoin ve Ethereum’da Detaylı Fiyat Analizi! Kripto Devlerinde Grafiklerle Analiz!
Bitcoin ve Ethereum’da Detaylı Fiyat Analizi! Kripto Devlerinde Grafiklerle Analiz!
Dikkat! Kıdemli Analistten Bitcoin (BTC) ve Solana’ya (SOL) Kritik Açıklama!
Dikkat! Kıdemli Analistten Bitcoin (BTC) ve Solana’ya (SOL) Kritik Açıklama!
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
1 Yılın En Yüksek Seviyesinde! Google Trends Ters Köşesi! Piyasa Yükselirken Herkes Neden BTC Satmaya Çalışıyor?
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin İçin Aylık Kapanış Senaryoları Neler? Ünlü Yatırımcıdan BTC İçin 40.000 Dolar Hedefi Geldi
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Bitcoin Üç Ülke Fiat Para Biriminde ATH Tazeledi: BTC Enflasyondan Koruyor
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
Glassnode Analistlerinden Bitcoin Yorumu: BTC 2023’e Başladığı Gibi Devam Edecek
Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”
Analistten Bitcoin (BTC) Çağrısı: “Bu Daha Başlangıç!”
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023