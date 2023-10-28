Dev Varlık Yönetim Şirketi VanEck’e Göre Bu Altcoin 107x Yapacak

Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakibi olara gösterilen Layer-1 ağı Solana‘nın (SOL) fiyatı hafta başında 32 doların üzerine çıkmasıyla güçlü bir performans gösterdi. Analistler Solana’nın fiyat rallisinin devam etmesini beklerken, yatırım yönetim şirketi VanEck popüler altcoin için dikkat çeken tahminlerde bulundu.

VanEck: Solana 2030’a Kadar 107 Kat Artacak

Saygın varlık yönetim şireti VanEck‘in Solana için hazırladığı bir rapor tartışmalara neden oldu. Rapor, Solana için çeşitli fiyat öngörüleri sunuyor ve 2030 yılına kadar en kötü senaryoda 9,81 dolar, en iyi senaryoda ise 3 bin 211 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Bu önümüzdeki 7 yıl içinde Solana için yüzde 10 bin 600’lük bir fiyat artışına karşılık geliyor. Raporda ayrıca Solana’nın 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip uygulamaları barındıran ilk Blockchain haline geldiği bir senaryo da bulunuyor.

Rapor ayrıca Solana’nın Ethereum ile arasındaki farkı nasıl kapatacağını da çeşitli faktörler üzerinden ortaya konuluyor. VanEck, son birkaç yıldır Bitcoin ETF başvurularını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) sunarak kripto para sektörüne aktif katılım gösteriyor. Bu nedenle, finans devi muhtemelen Solana da dahil olmak üzere daha fazla kripto para için yatırım ürünü piyasaya sürebilir.

SOL Fiyat Analizi

SOL‘un fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 200’den fazla artışla piyasa değerine göre en büyük on kripto para arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu. Sonuç olarak Solana, Bitcoin, Ethereum gibi en iyi oyunculardan da daha iyi performans gösterdi. Aynı zamanda, Solana ağında kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) şaşırtıcı bir şekilde 378 milyon dolara ulaştı.

Olumlu görünüme rağmen Solana’nın fiyat grafiği altcoin’in önümüzdeki mega ralliden önce kısmi bir geri çekilme görebileceğini söylüyor. Günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde Yönlü Hareket Endeksi (DMI), satıcıların güçlendiğine işaret ediyor. Bu durum kripto para piyasasının Bitcoin’in bu hafta başında 35 bin dolara ulaşan olağanüstü yükselişiyle birlikte hareket etmeye başlamasından bu yana biriken kazançları korumak için boğaların hızlı hareket etmesini gerektiriyor.

Bunun olmaması Solana’nın fiyatını tehlikeli bir konuma getirerek 30 doların altına düşme riskinin gündeme gelmesine neden olabilir. SOL’da açığa satış (short) yapmak isteyen yatırımcılar, azalan mavi +DI çizgisi ve yükselen kırmızı -DI çizgisinin gösterdiği gibi ABD doları işlem paritesinde (SOL/USD) satış yapmayı düşünebilir.

Bu formasyon, aşağı yönlü etkinin arttığına ve piyasada satış potansiyelinin yükseldiğine işaret ederek Solana’nın fiyatının güncel fiyatlarla yüzde 15’in üzerinde düşüşle 27 dolara kadar çekilebileceğini gösteriyor ki bu da 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile güçlendirilmiş yerel bir destek seviyesine karşılık geliyor.