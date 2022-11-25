Ethereum'un en büyük rakiplerinden biriydi, en iyi Ethereum katili olarak isimlendiriliyordu. Ancak FTX onun katili olmak üzere...

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FTX ve Alameda çöküşünden dolayı serbest düşüşe geçen Solana bugün gelen haberle bir darbe daha aldı. Büyük yıkımdan önce en büyük ikinci ekosisteme sahip olan Solana, DeFi ve NFT alanında oldukça ciddi bir pazar payına sahipti. Şimdi ise en değerli projeleri kan kaybetmeye devam ediyor. Son darbe bugün Binance tarafından geldi.

Solana Geleceği

Solana ekosistemi için bir başka olumsuz gelişme de FTX, Alameda Research ve Solana’nın ortak olduğu bir projenin alım satım çiftleri Binance tarafından durdurulmasıyla yaşandı. Bu hamle, Solana ve FTX ile bağlantılı kripto projeleri etrafındaki FUD’un ardından geldi. Sam Bankman-Fried’in FTX’inin şok çöküşünün kripto piyasası üzerinde basamaklı bir etkisi oldu. Bu durum aynı zamanda uzun süreli bir olumsuz piyasa duyarlılığı olasılığı ile de ilişkilidir.

Solana ekosistemindeki NFT koleksiyonları, DeFi TVL gücü ve daha birçok taşıyıcı kolon kırılıyor. Binance, Serum token için işlem çiftlerini kaldırdığını duyurdu. Borsa duyuruyu yaptı ancak hareket için herhangi bir özel neden belirtmedi. Görünüşe göre, hareket son zamanlarda FTX ve Alameda tarafından yayılan bulaşıcı kayıpları en aza indirmeyi amaçlıyor. Binance, Serum token ticaretinin 28 Kasım’a kadar destekleneceğini söyledi. Bu tarihten sonra sadece BUSD paritesinde işlem yapılabilecek.

SOL Coin Yorum

Binance duyurusunun ardından Serum (SRM) token fiyatı olumsuz tepki verdi. Altcoinin fiyatı 0,268 dolara kadar düştü. SOL Coin ise en son geçtiğimiz yıl şubat ayında gördüğü 14 dolar seviyesine yakın hareket ediyor. Solana ekosistemindeki sayısız yatırımcı ise endişeli beklentisine devam ediyor. Özellikle NFT alanında ciddi bir likidite sorunu var. Ağın geleceğinden tereddüt eden yatırımcıların NFT’lere ilgisi de azaldı. Taban fiyatlar SOL bazlı düştü ve eriyen SOL Coin fiyatı binlerce dolarlık koleksiyon parçalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu.

Solana ve ekosistemindeki taşıyıcı kolonlar Binance borsasının kurtarma fonundan gerekli desteği alamazsa önümüzdeki aylarda kayıpların daha da derinleşmesi olasıdır. Bu çöküşün diğer yönü ise Solana dışındaki Ethereum katilleriyle ilgilidir. Solana’dan kaçan yatırımcıların gelecekte Avalanche, Cardano gibi alternatiflere yönelmesi bu altcoinleri olumlu etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.