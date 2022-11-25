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Aylardır devam eden kripto para kışının birçok kripto parayı yıkıp geçeceğinden bahsediyoruz. Ve oluyor da. Celsius, LUNA, FTT ve hatta SOL bile bu süreçte öldürücü yaralar aldı bazıları öldü. Bazıları ise adeta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bir sonraki boğa sezonuna kadar geçtiğimiz yıl ATH seviyelerine ulaşan birçok altcoinin sağ çıkamayacağını göreceğiz. Peki ama neye göre birçok uzman bundan emin oluyor?

Alınacak Altcoinler 2022

Kripto para piyasaları belli döngüler yaşar. Önceki boğa/ayı piyasalarını tecrübe eden yatırımcılar her boğa sezonu öncesinde yıkıcı bir kış gördü. Bu acı veren düşüş dönemi birçok altcoinin fiyatının sıfıra gitmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl bugünlerde bile örnek verdiğim Cloak vardı. 2017-2018 yılında Binance borsasında birçok kez hacimde zirveleri gördü. Ancak artık yok, bunun gibi birçok altcoinin sıfıra gittiğini göreceğiz. Kripto para piyasaları kışı geçiremeyecek kadar zayıf projeleri tarihe gömmeye devam edecek.

Bu sebepten yatırımcıların gerçekten fayda üreten ve işe yarayan projelere yönelmesi önem arz ediyor. BTC ve ETH kripto endüstrisinin en sağlam iki direği ancak onlar bile geçmişteki ayı piyasalarına baktığınızda %80’i aşan kayıplar gördü. Herkes yüksek riskli varlıkları elden çıkarıyor ve portföylerini yalnızca en iyi coinleri ya da tokenları içerecek şekilde konsolide ediyor gibi görünüyor. Piyasa konsolide oldukça ve yatırımcılar riskten daha fazla kaçınır hale geldikçe, henüz değerini kanıtlamamış yeni kripto projelerinin hayatta kalamama olasılığı katlanarak artıyor.

Yani 2022 bitmeden alacağınız altcoinleri değerlendirirken tüm bunları da bir düşünün.

2025 Altcoin Yorumları

Peki önümüzdeki 2 yıl geçtikten sonra adını unutmaya başlayacağımız altcoinler hangileri olacak? Birkaç örnek ve sebeplerini ele alalım. Elbette artı ve eksilerini birlikte değerlendireceğiz eğer bunların fanatiğiyseniz mutlaka iki pencereden de bakmayı deneyin.

Terra (LUNA)

Algoritmik stablecoinin çöküşü sektör genelinde şok dalgaları yarattı. Pek çok belirsizliğin ve zayıf kamuoyu duyarlılığının ortasında, LUNA’nın uzun vadede hayatta kalması pek olası değildir. Şu anda 1,55 dolardan işlem görüyor. Kurucusu Interpol tarafından aranıyor, üst düzey yöneticilerinin varlıklarına el konuluyor ve çalışanlarının bir kısmı milyonlarca dolarlık dolandırıcılıkla suçlanıyor. Sonu ne olmalı ki?

Eğer LUNA bir mucize ile onlarca harika uygulamayı ayda hayata geçirirse ve Do Kwon’dan kurtulup gerçekten merkeziyetsiz bir yapıya kavuşursa belki hayatta kalabilir.

Terra Classic (LUNC)

LUNC için gelecek karmakarışık. İnsanlar Terra Luna çöküşünü unutmadı. Bu coin’in insanların güvenini yeniden kazanması ve halihazırda önde gelen ekosistemlerle rekabet etmek için küllerinden doğması son derece zor olacaktır. Şu anda elinde LUNC tutan yatırımcıların kaçı onun gerçekten ihtişamlı bir akıllı sözleşme platformu olacağını düşünüyor? Eminim büyük çoğunluk spekülatif fiyat hareketlerinin onlara getireceği birkaç kat kazanç uğruna bu riski alıyordur. En azından sosyal medya yorumları bundan başka bir şey söylemiyor.

LUNC katrilyonluk arzını yakarak bitiremez. 1 dolara hatta 0,1 dolara bile ulaşması 4 işlem bilen birisi için imkansız. Ancak yeni tür bir meme token olarak görüp LUNC yatırımı yapabilirsiniz. Onun dışında mevcut durum XX Inu tarzı kripto paralardan farklı değil. Sadece sosyal medya gücü, spekülasyon ve heyecanla doğru orantılı hareket eden bir grafik var. Bu karakteristik özellikle meme tokenlere özgüdür. Elbette bunlar şahsi görüşler.

Zcash (ZEC)

Zcash, ayı döngülerini sürdürmek için faydasını veya uygulanabilirliğini henüz kanıtlamamıştır. Altta yatan blockchain proof-of-work mutabakat mekanizması kullanmaktadır. Madenciler için bu blok zincirindeki işlemlerin doğrulanmasına yardımcı olmak için bilgi işlem güçlerini ve kaynaklarını kullanmak çok pahalı olabilir ve düşen değeri göz önüne alındığında durum açık gibi.

Wallet Investor, ZEC’in olumlu bir görünüme sahip olmadığını belirtiyor. ZEC’in yakın gelecekte hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecek.

Diğerleri, FTT ve SOL gibi düzinelerce kripto para bunların da bir kısmı ya eriyip gidecek ya da sıralamada çok daha arka sayfalara düşecekler. Son ayı piyasalarında 20.000’in üzerinde kripto para tarih oldu. Bundan sonraki günlerde de bu devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.