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2018 Kripto Dibini Bildi! Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC) Tahmini!

2018 yılının yıldızı iki büyük altcoin için tahminde bulunuyor. Peki önümüzdeki dönemde kripto paralarda neler bekliyor?
20:20
25 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En iyi kripto para analistlerinden bir Ethereum ve Litecoin için beklentilerini takipçileriyle paylaştı. Sonuç heyecan verici. Kripto para analisti daha önce 2018 dibini doğru tahmin ettiği için popüler olmuştu. Peki ETH ve LTC için önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Kripto paraların fiyatı buradan yükselişe geçebilecek mi?

En İyi Kripto Analisti

Bitcoin’in 2018’de ayı piyasasının dibini göreceğini doğru tahmin eden popüler bir kripto analisti, Ethereum (ETH) ve Litecoin‘i nelerin beklediğiyle alakalı bazı tahminlerde bulundu. Smart Contracter takma adıyla bilinen analist 200 bini aşkın takipçisiyle görüşlerini paylaştı. BTC alternatifi Litecoin’in, 77,32 doları geçmesiyle artık birikim aşamasından çıktığını düşünen analist şunları söyledi;

“LTC oldukça büyük bir birikimden çıkmaya çalışıyor. Her şey bir yana, LTC’nin bir şeyler yapmasını beklemiyordum.”

Stratejist, fiyat kırılmasının Litecoin’in yaklaşan yarılanma olayından kaynaklandığını, bunun LTC için madencilik ödüllerini yarıya indireceğini ve dolaşıma giren token sayısını azaltacağını söylüyor. Yani bu yükseliş önümüzdeki günlerde de devam edebilir.

Analistin tahmin LTC’nin 100 dolar sınırına dayanacağı yönünde.

Kripto Para Tahmini

Daha önce, LTC fiyat modelinin, Bitcoin’e benzer olduğunu söylemişti. Görüşünde iddialı analist LTC yatırımcılarının daha fazla kazanç görmesini umuyor. Eğer kripto paraların gelinde bir iyileşme görülürse bu durum LTC için %25’in de üzerinde bir kazanç anlamına gelebilir. LTC için şunları söyledi;

“İstatistiksel olarak BTC yarılanmadan yaklaşık 500 gün önce dibe vurma eğilimindedir, bu nedenle bu birikimin zaten üç aylık olduğu ve LTC’nin yarılanmasına sadece 227 gün kaldığı düşünüldüğünde LTC’nin bu birikim kırılması mantıklı olmaya başlıyor.”

Smart Contracter, LTC’nin 98 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini söylüyor. Bu yazının yazıldığı sırada altcoin 77,95 dolardan el değiştiriyor. Ethereum’a gelince, analist, yakın zamanda çapraz bir direnç çizgisini ikna edici bir şekilde tersine çevirebildiği için önde gelen akıllı sözleşme platformunda yükselişin devam edebileceğine inanıyor. Eğer ETH için beklenen gerçekleşirse bugünlerde konuşulan BTC’de 17.400 dolara kısa bir ralli ihtimalinin de hayal olmadığını görebiliriz.

Elbette analistler gelecekten haber vermez ve 2018 dibini doğru tahmin etmek onun bundan sonra söylediği her şeyin gerçekleşeceği anlamını taşımıyor. Yani yatırımcılar kendi risk profillerine göre hareket etmeli ve analistlerin tahminlerine kapılmamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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