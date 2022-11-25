Büyük bir hack skandalı ardından ortadan kaybolan milyar dolarların nereye gittiği hala araştırılırken 740 milyon doların kurtarıldığı bildirildi.

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İflas eden kripto para borsası FTX’in varlıklarını kilitlemekle görevlendirilen şirket, şimdiye kadar şirketin çalındığı iddia edilen muhtemel milyarlarca doların bir kısmı olan 740 milyon dolarlık varlığı kurtarmayı ve güvence altına almayı başardığını söyledi.

Olaya BitGo El Attı

Rakamlar Çarşamba günü, FTX’in 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmasından saatler sonra, kripto para saklama şirketi BitGo’yu işe alan FTX tarafından mahkeme dosyalarında açıklandı.

FTX’in birçok müşterisi için en büyük endişe, paralarını bir daha asla göremeyecek olmaları olabilir. FTX, kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried ve yardımcılarının müşteri varlıklarını FTX ile yakın ilişkili ticaret firması Alameda Research’te işlem yapmak için kullanması nedeniyle başarısız oldu.

Bankman-Fried’ın şirketin bilançosunu düzeltmek için yeni yatırımcılardan 8 milyar dolara kadar para aradığı bildirildi. BitGo CEO’su Mike Belshe bir e-postada Bankman-Fried’in güvenli çıkar çatışması diye bir şey olmadığını kanıtladığını söyledi. 740 milyon dolar rakamı 16 Kasım’a ait bir rakamdı. BitGo, kurtarılan ve güvence altına alınan varlıkların miktarının o tarihten bu yana muhtemelen 1 milyar doların üzerine çıktığını tahmin ediyor.

Kurtarılan Paraların Akıbeti Ne Oldu?

BitGo tarafından kurtarılan varlıklar şu anda Güney Dakota’da soğuk depolama olarak belirtilen bir yerde kilit altında tutuluyor; bu da internete bağlı olmayan sabit disklerde saklanan kripto para birimleri anlamına geliyor. BitGo, Güney Dakota yasalarına göre nitelikli emanetçi olarak bilinen hizmetleri sağlamakta. Kripto varlıkları kilitlemek için ayrılmış hesaplar ve diğer güvenlik hizmetlerini sunan bu hizmet, temelde finansal mutemetliğin kripto eşdeğeri olarak biliniyor.

Bu yıl birkaç kripto şirketi başarısız oldu. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değeri düştü. FTX, borsası bu şirketlerin başında geliyor ve o da başarısız oldu. İlk soruşturmalar FTX çalışanlarının müşteriler için tutulan varlıklar ile yatırım yaptıkları varlıkları birbirine karıştırdığını ortaya çıkardı.

Belshe ise ticaret, finansman ve gözetimin farklı olması gerektiğini vurguladığı bir açıklama yaptı. Ele geçirilen varlıklar arasında yalnızca Bitcoin ve Ethereum değil, aynı zamanda Shiba Inu Coin gibi popülerlik ve değer açısından farklılık gösteren küçük kripto para birimleri de yer alıyor.

Kaliforniya merkezli BitGo’nun varlıkları kurtarma ve güvence altına alma konusunda bir geçmişi var. Şirket, kripto para borsası Mt. Gox’un 2014 yılında iflas etmesinin ardından varlıkları güvence altına almakla görevlendirilmişti.

Şirket aynı zamanda El Salvador hükümetinin Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kullanma denemesinin bir parçası olarak bu ülkede tuttuğu varlıkların da koruyucusu konumunda. FTX, Bitgo’ya hizmetleri için 5 milyon dolar ve ayda 100.000 dolar ödüyor.