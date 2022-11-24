Kripto paraların batık CEO'su Sam Bankman-Fried sonunda bir konuşma için ortaya çıkmaya karar verdi. Konuşma ise şimdiden merak konusu oldu.

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İflas eden kripto borsası FTX’in gözden düşen kurucusu Sam Bankman-Fried, daha önceki programa göre önümüzdeki hafta New York Times’ın yıllık DealBook Zirvesi’nde konuşacak. SBF’nin kendisi de birkaç saat önce Twitter üzerinde aynı şeyi doğruladı.

Eski CEO Ortaya Çıkıyor

Bu, kripto borsası FTX’in iflas koruması istemesinden bu yana SBF’nin ilk defa halkla buluşması olacak. İflas işlemleri FTX hakkında pek çok karanlık detayı ortaya çıkardı. Bu, müşteri fonlarının uygunsuz kullanımını, kişisel mülk satın almak için şirket fonlarını kullanmayı ve çok daha fazlasını içerir.

Müşterilerin fonlarıyla ilgili bu mantıksız davranış nedeniyle FTX, teminatında 51 milyar dolarlık bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Bu konuda konuşan SBF şunları söyledi:

Bunların hiçbirinin olmasını istememiştim ve geriye dönüp her şeyi yeniden yapabilmek için her şeyimi verirdim. Teminat pozisyonunun tam kapsamının farkında değildim ve hiper-korelasyonlu bir çöküşün yarattığı riskin büyüklüğünün de farkında değildim.

Eski CEO’yu Zirvede Neler Bekliyor?

New York Times’taki sözcülerden biri SBF’nin kripto borsasının bulunduğu ada ülkesi Bahamalar’dan katılacağını belirtti. Kripto topluluğu NY Times’ı FTX olayının tamamı hakkında yumuşak habercilik yapmakla suçladı. Ancak Sorkin tweet’inde şunları söyledi:

Sorulması ve yanıtlanması gereken pek çok önemli soru var. Hiçbir şey sınır dışı değil.

Geçen haftaki iflas işlemleriyle birlikte SBF şirketin CEO’luğundan istifa etmişti. Kamuya açık kişiliği de sessizleşti. SBF televizyona çıkmak yerine uzun tweet’ler atarak açıklamalar yapmayı tercih etti. Ancak bu sosyal medya varlığı FTX’in kurucusu için de sorun yarattı.

Mahkeme duruşmasında avukatlar, SBF’nin aralıksız ve yıkıcı tweet atmasının yeniden yapılandırma çabalarını baltaladığını söylediler. Hukuk firması Paul Weiss, çatışmalarıgerekçe göstererek SBF’yi temsil etmeyi bıraktıklarını kaydetti. ABD’nin önde gelen düzenleyici kurumları şimdi yeni FTX İcra Kurulu Başkanı John J. Ray III’ten yardım istiyor.