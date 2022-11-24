Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Eski CEO’su SBF Ortaya Çıkıyor! Bakın Hangi Etkinlikte Konuşacak!

FTX Eski CEO’su SBF Ortaya Çıkıyor! Bakın Hangi Etkinlikte Konuşacak!

Kripto paraların batık CEO'su Sam Bankman-Fried sonunda bir konuşma için ortaya çıkmaya karar verdi. Konuşma ise şimdiden merak konusu oldu.
09:30
24 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas eden kripto borsası FTX’in gözden düşen kurucusu Sam Bankman-Fried, daha önceki programa göre önümüzdeki hafta New York Times’ın yıllık DealBook Zirvesi’nde konuşacak. SBF’nin kendisi de birkaç saat önce Twitter üzerinde aynı şeyi doğruladı.

Eski CEO Ortaya Çıkıyor

Bu, kripto borsası FTX’in iflas koruması istemesinden bu yana SBF’nin ilk defa halkla buluşması olacak. İflas işlemleri FTX hakkında pek çok karanlık detayı ortaya çıkardı. Bu, müşteri fonlarının uygunsuz kullanımını, kişisel mülk satın almak için şirket fonlarını kullanmayı ve çok daha fazlasını içerir.

Müşterilerin fonlarıyla ilgili bu mantıksız davranış nedeniyle FTX, teminatında 51 milyar dolarlık bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Bu konuda konuşan SBF şunları söyledi:

Bunların hiçbirinin olmasını istememiştim ve geriye dönüp her şeyi yeniden yapabilmek için her şeyimi verirdim. Teminat pozisyonunun tam kapsamının farkında değildim ve hiper-korelasyonlu bir çöküşün yarattığı riskin büyüklüğünün de farkında değildim.

Eski CEO’yu Zirvede Neler Bekliyor?

New York Times’taki sözcülerden biri SBF’nin kripto borsasının bulunduğu ada ülkesi Bahamalar’dan katılacağını belirtti. Kripto topluluğu NY Times’ı FTX olayının tamamı hakkında yumuşak habercilik yapmakla suçladı. Ancak Sorkin tweet’inde şunları söyledi:

Sorulması ve yanıtlanması gereken pek çok önemli soru var. Hiçbir şey sınır dışı değil.

Geçen haftaki iflas işlemleriyle birlikte SBF şirketin CEO’luğundan istifa etmişti. Kamuya açık kişiliği de sessizleşti. SBF televizyona çıkmak yerine uzun tweet’ler atarak açıklamalar yapmayı tercih etti. Ancak bu sosyal medya varlığı FTX’in kurucusu için de sorun yarattı.

Mahkeme duruşmasında avukatlar, SBF’nin aralıksız ve yıkıcı tweet atmasının yeniden yapılandırma çabalarını baltaladığını söylediler. Hukuk firması Paul Weiss, çatışmalarıgerekçe göstererek SBF’yi temsil etmeyi bıraktıklarını kaydetti. ABD’nin önde gelen düzenleyici kurumları şimdi yeni FTX İcra Kurulu Başkanı John J. Ray III’ten yardım istiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
İlgili Yazılar
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir? Analist 2023 Tahminleri!
Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir? Analist 2023 Tahminleri!
Son Dakika! Rusya’dan Ses Getirecek Kripto Para Hamlesi Geldi!
Son Dakika! Rusya’dan Ses Getirecek Kripto Para Hamlesi Geldi!
Changpeng “CZ” Zhao Önemli Açıklamalar: 1 Milyar Dolar Ayırdık!
Changpeng “CZ” Zhao Önemli Açıklamalar: 1 Milyar Dolar Ayırdık!
Sıcak Gelişmeler: Altcoin Kurucusu Bankaya Ortak Oldu! Genesis Yeni Açıklama Yaptı!
Sıcak Gelişmeler: Altcoin Kurucusu Bankaya Ortak Oldu! Genesis Yeni Açıklama Yaptı!
Son Dakika: Kripto Paraların Beklediği Belge Açıklandı!
Son Dakika: Kripto Paraların Beklediği Belge Açıklandı!
Dikkat, Hazır Olun Geliyor! Bitcoin ve Diğerleri İçin Sadece Saatler Kaldı!
Dikkat, Hazır Olun Geliyor! Bitcoin ve Diğerleri İçin Sadece Saatler Kaldı!
Son Dakika: Türkiye FTX Soruşturmasında Yeni Duyuru!
Son Dakika: Türkiye FTX Soruşturmasında Yeni Duyuru!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022