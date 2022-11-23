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Sıcak Gelişmeler: Altcoin Kurucusu Bankaya Ortak Oldu! Genesis Yeni Açıklama Yaptı!

Kripto paralarda birkaç önemli gelişme oldu. Bunlardan biri altcoim geliştiren şirketin CEO'sunun ortak olduğu bankaydı, diğeri ise herkesin yakından takip ettiği Genesis hakkında.
23:04
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her geçen dakika kripto para piyasalarında yeni ve önemli gelişmeler oluyor. Şimdi de bu oldu. Popüler bir altconin geliştiricisi olan şirketin CEO’su, (hisselerinin) değeri yaklaşık 1 milyar dolar olan bir bankanın en büyük hissedarı oldu. Bugün SEC belgesiyle ortaya çıkan detaylar yatırımcıları heyecanlandırdı. Altcoinin fiyatında etkileyici bir hareket olduğu söylenemez.

EOS Haberleri

Bugün dosyalanan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu belgelerine göre, EOS geliştiricisi BlockOne’ın kurucusu Brendan Blumer, kripto bankası Silvergate Capital‘in (SI) %9,3’ünü satın alırken, BlockOne %7,5’ini daha satın aldı. FactSet’in son istatistiklerine göre, satın alma işlemi Blumer’i SIlvergate’in en büyük hissedarı yapıyor. Blockone, 2017 yılında Brenden Blumer ve Dan Larimer tarafından kurulan özel bir blockchain şirketidir. Şirket en çok 2017 yılında duyurduğu ve daha sonra 2018 yılında açık kaynaklı yazılım olarak piyasaya sürdüğü EOS protokolünü geliştirmesiyle tanınıyor.

SIlvergate’in hisseleri bugün %5’in üzerinde arttı ancak EOS fiyatında benzer bir hareket görülmedi. EOS yazı hazırladığı sırada 0,9 dolardan alıcı buluyor, genel piyasa yükselişinden payına düşeni aldı. FTX’in Silvergate’te en az 1 milyar dolar mevduatı var, ancak banka bunun tüm dijital varlık müşterilerinden gelen toplam mevduatının %10’undan azını temsil ettiğini söylüyor.

Genesis Batacak Mı?

Genesis Global Capital, para çekme işlemlerini durdurduktan günler sonra, kripto borç verme işinin likiditesini nasıl destekleyeceğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını araştırmak için yatırım bankası Moelis’i işe aldığını doğruladı. Genesis’in geçici CEO’su Derar Islim müşterilere gönderdiği bir notta, “Potansiyel yatırımcılar ve Gemini ve DCG de dahil olmak üzere en büyük alacaklılarımız ve borçlularımızla görüşmelere başladık” dedi. Moelis’in bu görüşmeleri hızlandırmak için işe alındığını belirten İslim, “Önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri genişletmeyi umuyoruz” dedi.

Genesis, çökmüş olan kripto borsası FTX‘e maruz kalması nedeniyle Kasım ayının çoğunu yeni sermaye toplamak ya da alacaklılarla bir anlaşmaya varmak için çabalayarak geçirmişti. Şirketin kurumsal kredi birimi geçen hafta itfaları ve yeni kredi alımlarını askıya almak zorunda kaldı. Genesis ayrıca daha önce türev biriminin FTX ticaret hesabında yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fonu olduğunu açıklamıştı. Sonuç olarak, ana şirket Digital Currency Group (DCG), Genesis’in bilançosunu 140 milyon dolarlık bir sermaye infüzyonuyla güçlendirmeyi tercih etti.

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