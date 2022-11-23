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Binance Yeni Coinler! Binance Yükselecek Altcoinler!

Yanlış bilinenler ve doğru bilinmesi gereken önemli konular. Kayıplarınızı azaltmak için bunlara dikkat etmelisiniz.
21:41
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

FTX çöktükten sonra dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance artık daha da büyüdü. Bu sebepten onun yaptığı listelemeler, duyurular kripto para ekosistemini büyük oranda etkiliyor. Coinbase yaklaşık 1 yıldır agresif şekilde yeni altcoin listelemeleri duyursa da Binance çok daha yavaş hareket ediyor. Elbette bunun bir sebebi platformda hali hazırda işlem yapılabilen çok sayıda altcoin olmasıdır.

Binance Yeni Coinler

Borsada son listelenen altcoinler ve Binance borsasında listelenecek altcoinlerle alakalı çok önemli bir detaya değineceğim. Öncelikle son zamanlarda platformda listelenen altcoinlere kısa bir göz atalım ardından size dedikodulardan korunup zarardan kaçınmanın altın kuralını anlatacağım. Binance borsası tarafından son listelenen altcoinler aşağıdaki gibidir.

  • APT
  • GAL
  • GLM
  • GMX
  • HFT
  • LDO
  • OP
  • OSMO
  • REI
  • STG

Bunlar sırasıyla Binance borsasında yeni listelenen altcoinlerdir. Şimdi gelelim “listelenecek” altcoinler kısmına, burasın en önemli bölümdür. Özellikle Twitter’da herhangi bir altcoin için “Binance borsasında listelenecek” veya “yakın listeleme haberi Binance için gelecek” tarzından yapılan açıklamaların tamamını yalan kabul edebilirsiniz. Birkaç ay önce CZ üzerine basa basa şunları söylemişti.

  • Binance borsasındaki listelemeler sadece bizim tarafımızdan duyurulur.
  • Bizden önce duyuru yapan proje listelenecek olsa bile bunu iptal ederiz.
  • Twitter üzerinden toplulukların bize listeleme için talepte bulunması o projenin listelenme ihtimalini düşürür.

Gerçekten harika 3 madde ve herkesin aklına kazıması gereken önemli açıklamalar bunlar. Bundan sonra herhangi bir hesaptan “Binance listelemesine dair istihbarat” duyduğunuzda inanmayabilirsiniz. Binance tarafından duyurulan listelemeleri ise CoinTürk olarak anlık şekilde son dakika haberiyle zaten okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Binance Yükselecek Altcoinler

Binance borsasında önümüzdeki günlerde yükselmesi beklenen, planlanan bir altcoin yok. Tam olarak şöyle, yükselecek altcoinleri sadece tahmin edebilirsiniz. Herhangi bir gelişme, haber bu yükselişin hemen başlamasına veya ani düşüşlerin yaşanmasına neden olabilir. Örneğin 22:00’da FOMC Tutanakları açıklanacak veya önümüzdeki ay Fed toplantısı yapılacak. Bu tarz önemli gelişmeler kripto paraların düşüş veya yükselişinde etkili olur. Altcoinler özelinde yükseliş veya düşüşleri ise projelerdeki gelişmeler belirler. Örneğin X altcoin büyük bir borsada listelenecektir. Bu gelişme altcoinin yükselmesini sağlar.

Bu tarz düşünen yatırımcıları aslında hafta sonu yaşanan SNM ve öncesindeki AXS rallilerinden etkilendi. AXS yükselişinin sebebi belli oldu, bir trade botu kullanıcılarının Binance API bilgileri çalındığı için bu denli yüksek alım geldi. SNM tarafında ise çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İddialar;

  • BUSD paritesindeki hacimsiz altcoinler Binance tarafından kasıtlı olarak yükseltiliyor. (Bunu destekler bir veri yok)
  • Piyasa yapıcılar bazı altcoinlerin emir defterinden çekildi. (Güçlü iddialar var ancak resmi açıklamalar yok ve bu bile 70x yükselişi açıklamaz)
  • SNM küllerinden doğuyor.

En saçması üçüncüydü ve buna inananlar vardı. SNM artık ölmüş ve internet sitesini bile güncellemeyen bir projeydi. Spekülatif bir yükseliş oldu ve piyasasının düşüşünden yorulan çok fazla yatırımcı bu yükselişe dahil olarak kazanç elde etmeye çalıştı. Çok az kişinin elinde SNM Coin olduğu için bir süre sadece yatırımcılar alım yapmakla yetindi. Ardından beklediği üzere fiyat 10 doların üzerinden 1 dolar seviyelerine kadar düştü. Bir sonraki spekülatif fiyat hareketi Binance borsasında hangi altcoinde olur? Bunu pump hareketini başlatan spekülatörler bilir. Bu tarz pump hareketlerinden kazanç elde etme çalışmak genelde kayıpla sonuçlanır, nitekim 10 dolardan SNM alıp halen bekleyen yatırımcılar bir örnektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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