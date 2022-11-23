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LUNA yatırımcıları yarın için endişeli ve haklı bir sebepleri var. Son duyuru resmi hesaptan paylaşıldı. Mayıs ayında Terra bir ölüm sarmalına girdikten sonra çözüm olarak LUNA’nın sıfıra gitmesine karar verildi. Ancak bu çözüm olmadı ve LUNA arzı katrilyonlarca arttı. Bu durum daha büyük mağduriyetlere yol açtı ve çözüm olarak hard fork yapıldı.

LUNA Airdrop

26 Mayıs’ta, LUNA fiyaskosundan sonra, eski LUNA ağı (şimdi LUNC olarak adlandırılıyor) LUNA 2.0 adlı bir kardeş zincire geçti. Terra ekosistemine geçişin bir parçası olarak, Terra Ekosistemi Canlandırma Planında belirtilen iki anlık görüntüye dayalı olarak LUNA, UST (şimdi USTC olarak adlandırılıyor) ve aUST sahiplerine yeni LUNA coinleri airdrop olarak dağıtıldı. 24 Kasım’da, airdrop olarak gelen tokenlerin bir kısmının kilidi açılacak.

Tüm Terra topluluğu için zararları telafi etmenin bir yolu olarak, ekip, saldırı öncesi tüm sahiplere yerel staking token’ları olan LUNA’yı ile dağıtacağını açıkladı. Bir kişinin almaya hak kazanacağı LUNA miktarı, kullanıcıların Terra Classic zincirinde tuttukları token türlerine, bu tokenları tuttukları süreye (Saldırı Öncesi ve Saldırı Sonrası anlık görüntülere göre) ve tutulan token sayısına göre belirlendi.

LUNA Son Dakika

24 Kasım 2022’de, topluluğun mayıs ayında oyladığı Genesis LUNA Airdrop planına göre Türkiye saatiyle 03:00’da yatırılmaya başlanacak. Hakkediş takvimine göre airdrop olan tüm LUNA’lar Terra Genesis’te stake edildiğinden, likit hale gelmesi için 21 gün boyunca elden çıkarılmamış olması gerekir. Bu, fiyatın kilit açma sırasında sabit kalmasına ve kitlesel bir satıştan etkilenmemesine yardımcı olur. En azından ekip bunu umuyor.

Bir kişi Terrascope’u kullanarak cüzdan adresini yapıştırarak ve Hakkediş bölümüne ilerleyerek ne kadar LUNA’ya sahip olabileceğini öğrenebilir. Topluluk yeni zincire geçerken, popüler Terra Classic projelerinin çoğu Cosmos gibi alternatiflere taşındı. Bazı popüler projeler de Terra 2.0’a geçiş yaptı. Ancak Do Kwon hakkında devam eden soruşturma, aktif kırmızı bülten ve savcılığın açıkladığı dolandırıcılık şüphesi gibi birçok detay projenin geleceğiyle alakalı endişeleri artırıyor. LUNA ve LUNC spekülatif fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor ve yatırımcılar bu altcoinlerde ciddi kayıplarla karşılaşabilir.