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Daha önce bildirdiğimiz üzere MASAK, FTX’in çöküşüyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu konuda önemli bir gelişme oldu. Dakikalar önce Anadolu Ajansı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre MASAK, SBF ve ilgili kişilerin varlıklarına el koydu.

FTX Son Dakika

MASAK, Sam Bankman Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el koydu. FTX hali hazırda Türkiye’de faaliyet gösteren bir yerel borsaya sahipti. FTX TR yetkilileri sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz hafta yaptıkları duyurularda müşteri varlıklarının iadesinin yapıldığını söyledi. Ancak FTX’in Türkiye’deki kurumsal anlaşmaları, borsa dışındaki müşterilerin alacaklarıyla alakalı henüz daha fazla detay bulunmuyor. Bahamalar tarafından yapılan son açıklama yerel borsaların FTX varlıklarını müşterilere dağıtamayacaklarıyla ilgiliydi. Hatta ödeme alan müşterilerin iflas kuralları gereği bunları iade etmesi gerekebileceğinden bile bahsediliyordu.

MASAK duyurusunda şunları yazıyordu;

“Bilindiği üzere 14 Kasım 2022 tarihinde Başkanlığımızca yapılan bir duyuruda, FTXcom ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde bir inceleme başlatıldığı ve söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un (5549 s.Kn.) 19/A maddesi kapsamında askıya alındığı, son olarak Başkanlığımız incelemelerinin ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacağı hususları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca devam eden incelemeler neticesinde bu aşamada; Müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, Gerçeğe aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine geçirildiği veya yurtdışına çıkarıldığı, Müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine aykırı bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği hususlarına yönelik kuvvetli suç şüphesine ulaşılmış olup, Başkanlığımızca, FTXcom’un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin BANKMAN-FRIED adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli malvarlıklarına 5549 s.Kn’un 17’nci maddesi kapsamında elkoyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin malvarlıklarına elkoyma tedbiri uygulanmıştır.”

FTX Davası

Türkiye’nin el koyduğu varlıkların miktarıyla alakalı henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. FTX’in Türkiye dahil dünya genelinde ortaklık kurduğu birçok şirket bulunuyor. Bireysel ve kurumsal alacaklıların sayısı 1 milyonun üzerinde bunun bir kısmını da ülkemizdeki taraflar oluşturuyor. Hali hazırda ABD’de bir iflas davası sürdüğü için Türkiye’nin el koyduğu varlıklar üzerinde herhangi bir yetkisi olmayabilir. ABD tarafındaki yetkililer geçtiğimiz hafta bir dilekçe vererek Bahamalar’daki iflas davasının ABD de açılanla birleştirilmesini istemişti.

Dün ilk gün duruşması 500 katılımcıyla yapıldı ve ilk izlenimler davanın MtGox gibi yıllarca süreceği yönünde. Kripto paraları bütünüyle olumsuz etkileyen bu gelişmenin tek artısı küresel ölçekte merkezi kripto şirketlerini regüle eden potansiyel tasarılar olacak. Uzmanlar regülasyonlar konusunda bu gelişmenin bir katalizör olacağına inanıyor.