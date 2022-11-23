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Bugün Bitcoin fiyatı son dip seviyesinden 1000 dolardan fazla yükseldiği için altcoinler çift haneli kazançlar gördü. Ancak bu uzun sürmeyebilir. Yazı hazırlandığı sırada 16.500 dolar seviyesini kaybeden BTC yaklaşık 16.300 dolardan alıcı buluyor. Daha da kötüsü birkaç saat önce fiyatı aşağı çekebilecek olumsuz bir gelişme oldu.

Kripto Paralar Düşebilir

Kısa süre önce yayınladığımız işsizlik verisiyle alakalı haberde Coinbase cüzdanındaki harekete geçen eski BTC’lerden bahsetmiştik. Bu hareket on-chain tarafında yüksek CDD olarak yansıdı. Beklendiği üzere bu gelişmenin ardından grafiği takip eden yatırımcılar satışlara başladı. Aşağıda Barış Kardeş tarafından paylaşılan grafiği görüyorsunuz. Yüksek CDD çoğunlukla Bitcoin ve diğer kripto paraların hızlı kayıplar yaşamasına neden oluyor.

İstisnalar olsa da düşüşe sebep olan bu gelişmenin ardından Bitcoin 16.300 dolardan alıcı buluyor. Üstelik ilerleyen saatlerde FOMC Tutanakları da açıklanacak. Yatırımcılar özellikle altcoinlerde ciddi düşüş riskine karşı hazırlıklı olmalı ve kendi risk profillerine göre pozisyonlarını değerlendirmelidir. On-chain veriler çoğu zaman teknik analizden daha doğru sonuçlar veriyor.

CDD: Uzun süre önce alınan ve hareket etmeyen kripto paralar/BTC.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Sadece Mayıs ayından bu yana 6 ayda yaşadığımız olayları düşünürsek kripto tarihinin en zor dönemlerinden birinin olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bitcoin tarihinde birçok kez ATH seviyesinden %80’in üzerinde düşüş yaşadı. Zirveyi 69.000 dolar düz fiyattan alırsak Bitcoin’in 13.800 dolar aşağısına inmesi gerekiyor. En azından birçok yatırımcı ve analistteki yaygın kanaat budur. Yükseliş hissiyatının tabanda genişleyememesinin bir sebebi olarak bu görülüyor. Yani halen Bitcoin fiyatı olması gerektiğinden daha değerli kabul ediliyor.

Altcoinlerin önemli bir kısmı %85 ile %90 arasında düşüşler yaşadı. Ancak Bitcoin’in %80+ düşüş yaşayacağı bir dünyada bunların %95’lik kayıplarla yüzleşmesi gerekir. Tüm bunlara ek olarak Bitcoin’in %80’in üzerinde düşüş yaşaması için karşı karşıya kalmamız gereken tüm felaketlere şahit olduk. Yatırımcılar her birkaç haftada bir sabahları piyasayı kontrol ederken kaynar suyla duş hissini yaşadı. Ronin köprüsünden yüz milyonlarca dolar çalındı, DeFi alanında milyarlarca dolarlık hack yaşandı, LUNA ve onun zincirleme etkileriyle Celsius gibi çok sayıda dev iflas etti. Kasım ayında da sürpriz yumurtadan çıkan FTX, Alameda ve onun 135 yan şirketinin iflası oldu. Bununla da sınırlı değil kripto endüstrisinin en büyük oyuncusu DCG son FTX çöküşünden ciddi bir yara aldı ve Genesis’in akıbetinin ne olacağı halen belli değil. Birçok büyük ölçekli borsa son 15 günde orta çaplı “bankrunlar” ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Kripto paraların kısa vadede etkileyici bir yükseliş yaşamayacağına dair yaygın bir kanaat var ve onun nereye gittiğini sadece zaman gösterecek.