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Bugün Bitcoin fiyatı 16.500 doların üzerine çıktı ve yazı hazırlandığı sırada bu seviyeye yakın alıcı bulmaya devam ediyor. Saat 22:00’da Fed tutanakları açıklanacak ve bugün yaşanan bir gelişme BTC fiyatının yükselişini büyük oranda destekledi. Akşam gelecek tutanakları bugün yaşanan gelişme ışığında ele alırsak yükselişin devam ettiğini görebiliriz.

Kripto Paraların Yükseliş Sebebi

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşması, teknoloji şirketlerinde yaşanan işten çıkarma dalgasının ardından işgücü piyasasının gevşemeye başladığının bir işareti. Bugün Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, ABD işsizlik başvuruları 17.000 artarak toplam 240.000’e yükseldi. Bloomberg tarafından ekonomistlerle yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre medyan tahmin 225.000 idi. Peki ama bunun kripto paralarla “ne alakası var, bize ne?” diyenler için kısa bir özet geçelim.

Kripto paraların düşüşünün ana sebeplerinden biri değerlenen dolar, bu yıl Fed faiz artırmaya başladığından beri dolar endeksi yükseliyor ve kripto paralar düşüyor. Fed ekonomiyi soğutana kadar sert faiz artışlarına devam edeceğini söyledi. İşsizlik başvurularının artması soğumaya başlayan ekonomiye işaret eder ve son gelen enflasyon verisinin de beklenti altı olduğunu düşünürsek bu dolar endeksi için berbat bir şey. Yani kripto paralar için olumlu bir gelişme.

Bir hafta veya daha uzun süredir işsizlik maaşı alan kişileri kapsayan devam eden başvurular 12 Kasım’da sona eren haftada 48,000 artarak 1.55 milyona yükseldi ve Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Devam eden başvurular, halihazırda bir hafta veya daha uzun süredir işsizlik yardımı alan kişileri içermektedir. Buna ek olarak, bu toplamda art arda altıncı haftalık artış oldu.

Kripto Yükselişi Devam Edebilir

İşsizlik verileri yüksek geldi ve enflasyon beklentinin altındaydı. Ek olarak ÜFE verisi de beklenti altı geldi yani enflasyon yavaşlıyor. Ayrıca ABD ekonomisi Fed’in istediği dozda soğuyor. Sadece büyük teknoloji firmalarından son 1 ayda yapılan işten çıkarma rakamları 200 bini buldu. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda akşam gelecek olan FOMC tutanakları kripto paraların yükselişinin devamı anlamına gelebilir. Önceki toplantıda Powell, yukarıda bahsettiğimiz verilerde hissedilir hareketler gördükten sonra ayaklarını gazdan çekebileceklerini söyledi. Veriler güzel geldi ve akşamki tutanaklarda geleceği dair bu verilere göre atılacak adımlarla ilgili daha fazla detay görmemiz olası.

Uyarı: Ayrıca kısa süre önce 2018 Aralık tarihinden bu yana hiç çıkarılmayan 47.348 BTC 4 ayrı cüzdana dağıtıldı. Bitcoin’ler Coinbase borsasına ait ve dev borsa ne zaman böyle bir hamle yapsa Bitcoin fiyatı 1 hafta içinde ciddi değer kaybediyor. Anlcnc1 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bu gelişme bir kehanetten fazlası olabilir. Bu hareket on-chain takip edenlerin yüksek CDD görmesine neden olabilir. Evet bu yükseliş hissiyatını baltalayan son derece moral bozucu bir gelişme.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.