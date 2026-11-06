Kripto Para

Güney Kore’de GOPAX, hack tehdidi sonrası işlemleri durdurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Güney Kore'de GOPAX, hack tehdidi sonrası işlemleri durdurdu.
  • 📌 GOPAX, para yatırma, standart çekim ve alım satımı askıya alırken bekleyen emirleri iptal etti.
  • 🛡️ Güney Kore'de düzenleyiciler, 2024 sonbaharında yaşanan güvenlik olaylarının ardından $BTC dahil müşteri varlıkları için soğuk cüzdan oranını artırma çağrısı yaptı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Güney Kore merkezli kripto para borsası GOPAX, e posta yoluyla iletilen bir hack tehdidinin ardından cuma günü alım satım, para yatırma ve standart çekim işlemlerini durdurdu. Borsa, kararın kullanıcı varlıklarını korumaya yönelik önleyici bir adım olarak alındığını duyurdu.

İçindekiler
1 İşlemler kademeli olarak askıya alındı
2 Düzenleyici baskı arttı
3 Benzer güvenlik olayları gündemde

İşlemler kademeli olarak askıya alındı

GOPAX, para yatırma ve standart çekim işlemlerini TSİ ile 08.55’te durdurdu. Alım satım işlemleri ise 09.53’te askıya alındı. Borsa, sistemde bekleyen tüm gerçekleşmemiş emirlerin de iptal edildiğini açıkladı.

GOPAX yetkilisi, şu aşamada herhangi bir hack vakası ya da hırsızlık girişimi tespit edilmediğini belirtti.

Borsa, kullanıcı varlıklarının güvenliğini artırmak için tüm kripto varlıkları çevrim dışı cüzdanlara taşımayı planlıyor. Bu adımın, son dönemde finans kuruluşlarını hedef alan veri sızıntıları ve siber saldırıların ardından finansal düzenleyicilerin tavsiyeleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Standart çekim kanalı kapatılmış olsa da müşteriler destek merkezi üzerinden çekim talebi oluşturmaya devam edebiliyor. Ancak GOPAX, manuel doğrulama ve onay süreçleri nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Düzenleyici baskı arttı

Gelişme, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonunun yerel borsalara soğuk cüzdan varlık oranını artırma çağrısından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Ülkedeki kripto para borsalarının, müşteri varlıklarının en az %80’ini çevrim dışı depolamada tutması gerekiyor.

GOPAX, finans kuruluşlarını etkileyen sızıntı ve hack olaylarının ardından kullanıcıları korumak için tüm kripto varlıkların çevrim dışı cüzdanlara aktarılmasının planlandığını bildirdi.

Daha önce yayımlanan Finansal Denetim Servisi verileri, GOPAX’ın eylül sonu itibarıyla kullanıcı varlıklarının %80,54’ünü çevrim dışı cüzdanlarda tuttuğunu göstermişti. Bu oran, yasal asgari seviyenin hemen üzerinde bulunuyor.

Bu tür gelişmelerde yatırımcılar, borsaların para çekme akışını ve resmi duyurularını yakından izliyor. CryptoAppsy üzerinden ilgili coin haberleri ve akıllı fiyat alarmları tek ekranda takip edilerek, GOPAX kaynaklı yeni açıklamaların piyasadaki olası etkileri daha hızlı görülebilir.

Benzer güvenlik olayları gündemde

Finansal Hizmetler Komisyonu ekim ayında, ülke genelinde incelenen 555 finans şirketinin 130’unda siber güvenlik eksikleri bulunduğunu açıklamıştı. Düzenleyici kurum, GOPAX’ın işletmecisi Streami ile kripto para borsası Prabang’i de önceki güvenlik olaylarıyla bağlantılı 16 şirket arasında saymış ve daha sıkı denetim planını gündeme almıştı.

Öte yandan Güney Kore’deki Prabang borsası da 24 Ekim’de sıcak cüzdanından olağan dışı çekimler tespit etmesinin ardından hizmetlerini durdurmuştu. Yonhap’ın aktardığına göre olayda yaklaşık 100 milyon won, yani 70 bin dolar zarar oluştu. Prabang, etkilenen müşterilerin zararını şirket kaynaklarıyla karşılayacağını bildirmişti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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