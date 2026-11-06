Zcash ağındaki NU7 güncellemesiyle 12.224 ZEC kullanılamaz oldu

Zcash ağında NU7 güncellemesi cuma günü devreye alındı. Bu değişiklikle birlikte ağın eski Sprout korumalı havuzunda tutulan yaklaşık 12.224 ZEC yeni kurallar altında harcanamaz hale geldi. Mevcut piyasa değeriyle bu tutar yaklaşık 15 milyon dolara karşılık geliyor.

Güncelleme hangi değişiklikleri getirdi

ZecStats verilerine göre güncelleme, 3.543.405 numaralı blokta TSİ karşılığı 02:34 UTC itibarıyla etkinleşti. Zcash, gizlilik odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve işlemlerde korumalı transfer yapısına yer veriyor. Ancak Sprout, ağın daha eski gizlilik mimarilerinden biri olarak uzun süredir sınırlı kullanım alanına sahipti.

NU7 ile bloklar arasındaki hedef süre 75 saniyeden 25 saniyeye indirildi. Bununla birlikte gerçek blok aralıklarının yeni hedefe kademeli biçimde yaklaşacağı, bu sürecin madencilik zorluğundaki ayarlara bağlı olarak şekilleneceği belirtildi.

Zcash Improvement Proposal 2003 kapsamında NU7, sürüm 4 işlemlerini kabul etmiyor. Sprout bakiyelerinin harcanmasını destekleyen tek işlem biçimi de bu sürüm olarak kalıyordu.

Sprout bakiyeleri neden kilitlendi

ZIP 2003 kapsamındaki kurallar nedeniyle NU7 sonrasında sürüm 4 işlemleri reddedilmeye başlandı. Bu durum, Sprout havuzundaki varlıkların yeni ağ kuralları çerçevesinde taşınmasını fiilen engelledi. Söz konusu ZEC bakiyeleri yakılmış değil, ancak mevcut yapı içinde transfer edilmeleri mümkün görünmüyor.

Teknik metin, ileride yapılabilecek başka bir ağ güncellemesiyle bu varlıklara erişimin yeniden açılabileceği ihtimalini dışlamıyor. Bu senaryoda ya sürüm 4 işlemlerinin yeniden etkinleştirilmesi ya da bakiyelerin taşınmasına imkan verecek farklı bir mekanizmanın devreye alınması gerekecek. Buna karşılık teknik belgede, Sprout fonlarının yeniden harcanabilir hale gelmesinin hiç gerçekleşmeyebileceği de açıkça yer alıyor.

Teknik şartname, Sprout fonlarını harcama imkanının yeniden açılmayabileceği uyarısını da içeriyor.

Ücret mekanizması ve arz yapısı korunuyor

NU7 yalnızca eski işlem biçimlerini devre dışı bırakmakla sınırlı kalmadı. Güncellemeyle birlikte Ağ Sürdürülebilirlik Mekanizması da devreye girdi. Buna göre işlem ücretlerinin yüzde 60’ı dolaşımdan çıkarılacak ve yaklaşık Şubat 2031’den itibaren gelecekteki madencilik ödülleri yoluyla yeniden dağıtılacak.

Ağdaki bu değişikliklere rağmen Zcash’in 21 milyon ZEC ile sınırlı azami arzı ve yarılanma takvimi korunuyor. Ayrıca cüzdan eşitleme yükünü azaltmak amacıyla korumalı işlem faaliyetlerine bazı sınırlar getirildi. Bu düzenlemelerin, özellikle düğüm ve cüzdan tarafındaki teknik yükü hafifletmeyi amaçladığı görülüyor.