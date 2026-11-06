BITCOIN (BTC)

ABD spot kripto ETF’lerinde bir günde 530 milyon dolar çıktı yaşandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de spot Bitcoin ve Ether ETF’lerinden bir günde 530 milyon dolar çıktı yaşandı.
  • 📉 $BTC ile bağlantılı fonlar 430 milyon dolar, Ether fonları ise yaklaşık 100 milyon dolar kaybetti.
  • 🗓️ Çarşamba günü gelen 128 milyon dolarlık giriş, perşembe günü Bitcoin’in 76 bin dolar altına inmesiyle tersine döndü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

ABD’de spot Bitcoin ve Ether ETF’leri perşembe günü toplam yaklaşık 530 milyon dolarlık net çıkış gördü. Kripto para piyasasındaki sert geri çekilme, fon akımlarında bir gün önce görülen toparlanmayı tersine çevirdi.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ether fonlarında yön değişti
2 En büyük çıkış Fidelity ve BlackRock fonlarında görüldü
3 Yıl başından beri tablo negatife döndü
4 Piyasa görünümü 2008 dönemiyle kıyaslanıyor

Bitcoin ve Ether fonlarında yön değişti

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinden 430 milyon dolar, spot Ether ETF’lerinden ise yaklaşık 100 milyon dolar çıktı gerçekleşti. Çarşamba günü iki varlık grubunda toplam 128 milyon dolarlık giriş kaydedilmişti.

Aynı gün Bitcoin kısa süreliğine 80 bin doların üzerine çıktı. Ancak perşembe günü fiyat yeniden 76 bin doların altına indi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 5,5 gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Michaël van de Poppe, Nasdaq’ta dip oluşumunun cuma günü görülebileceğini, Bitcoin’in de 75 bin doların altını test ettikten sonra kısa vadeli taban oluşturabileceğini öngörüyor.

En büyük çıkış Fidelity ve BlackRock fonlarında görüldü

Farside Investors verilerine göre en büyük çıkış yaklaşık 200 milyon dolarla Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürününde yaşandı. Söz konusu fon çarşamba günü yaklaşık 237 milyon dolar giriş çekmişti. Bu hızlı değişim, yatırımcı iştahındaki dalgalanmanın ne kadar sert olduğunu gösterdi.

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda da 105 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece IBIT’te çıkış serisi beş işlem gününe ulaştı. 30 Ekim’den bu yana fondan çekilen toplam tutar 1 milyar doları aştı.

Spot ETF, bir varlığın kendisini doğrudan izleyen borsa yatırım fonu anlamına geliyor. Bu ürünler, yatırımcılara kripto parayı doğrudan saklamadan fiyat hareketine erişim imkanı sunuyor.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan elinde tutan ve fiyatını bire bir izlemeyi amaçlayan fondur. Net çıkış ise bir fondan çıkan paranın, aynı gün giren paradan fazla olmasıdır.

FonVarlıkNet akış
Fidelity Wise Origin Bitcoin FundBitcoineksi 200 milyon dolar
BlackRock iShares Bitcoin TrustBitcoineksi 105 milyon dolar

Yıl başından beri tablo negatife döndü

Perşembe kapanışı sonrası spot Bitcoin ETF’lerinde yıl başından bu yana biriken net akış yaklaşık 510 milyon dolar çıkış seviyesine geriledi. Bu veri, son günlerdeki satış baskısının yalnızca günlük hareketle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Kripto analisti Michaël van de Poppe, Nasdaq’taki sert düşüşün Bitcoin üzerinde ek baskı kurduğunu söyledi. Analist, kısa vadede dip arayışının cuma günü sonuçlanabileceğini ve bunun 75 bin dolar altındaki bir sarkmanın ardından gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Piyasa görünümü 2008 dönemiyle kıyaslanıyor

Cardiff Üst Yöneticisi ve yatırım yayını The Dean’s List’in kurucusu Dean Lyulkin ise mevcut piyasa koşullarının 2008 küresel finans krizine giden dönemle aynı olmadığını savundu. Lyulkin, o dönemde ABD Merkez Bankasının faizleri güçlü biçimde artırdığını ve konut piyasasında zayıflamanın krizden önce belirginleştiğini hatırlattı.

Dean Lyulkin, ticari gayrimenkul, özel kredi ve yapay zeka harcamalarında kırılgan alanlar bulunsa da hane bilançoları ile bankacılık sisteminin bugün çok daha güçlü durumda olduğunu vurguluyor.

Lyulkin, mevcut risk alanlarını kabul etmekle birlikte bugünkü finansal yapının geçmiş kriz dönemlerine kıyasla daha dayanıklı olduğunu ifade etti. Böylece ETF çıkışlarıyla derinleşen satış dalgasının, daha geniş ekonomik tablo içinde temkinli fakat daha ayrışmış bir zeminde değerlendirildiği görüldü.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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