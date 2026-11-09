Zcash (ZEC)

Zcash geliştiricileri blok süresini 20 saniyeye indirmeyi önerdi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Zcash geliştiricileri, $ZEC ağında blok süresini 20 saniyeye indirmeyi önerdi.
  • 🧾 Teklif, işlem onaylarını hızlandırmayı hedeflerken günlük özel işlem kapasitesini değiştirmiyor.
  • 🛠️ Cuma günü devreye alınan NU7 yükseltmesi blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye düşürmüştü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Zcash geliştiricileri, ağdaki hedef blok süresinin 25 saniyeden 20 saniyeye çekilmesini önerdi. Teklif, NU7 yükseltmesinin ana ağda devreye alınmasından birkaç gün sonra gündeme geldi. Geliştiriciler, bu değişikliğin işlemlerin ilk onay süresini kısaltarak kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini ifade etti.

İçindekiler
1 Teklif topluluk oylamasına sunulabilir
2 Kapasite ve arz takvimi korunacak
3 NU7 yükseltmesinin ardından yeni adım

Teklif topluluk oylamasına sunulabilir

ValarDragon ve Evan Forbes, pazar günü Zcash topluluk forumunda taslak bir Zcash Improvement Proposal yayımladı. İkili, söz konusu değişikliğin bir sonraki topluluk oylamasına dahil edilmesini ve yaklaşan NU7.1 ağ güncellemesinde değerlendirilmesini istiyor. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve işlemlerde mahremiyeti öne çıkaran yapısıyla öne çıkıyor.

ValarDragon ve Evan Forbes, blok süresinin 20 saniyeye düşürülmesinin özellikle satış noktası ödemeleri, borsa yatırmaları ve zincirler arası takaslarda bekleme süresini azaltacağını savundu.

Teklife göre daha kısa blok aralığı, ilk işlem onayının daha hızlı alınmasını sağlayacak. Bu durumun özellikle fiziksel ya da dijital satış noktalarında yapılan ödemelerde, borsalara gönderilen varlıklarda ve farklı blokzincirler arasındaki takas işlemlerinde daha akıcı bir kullanım sunması amaçlanıyor.

Kapasite ve arz takvimi korunacak

Geliştiriciler, önerinin ağın günlük toplam özel işlem kapasitesini artırmayacağını da vurguladı. Buna rağmen blokların daha sık üretilmesi, kullanıcı tarafında daha hızlı onay algısı yaratabilir. Teklif aynı zamanda Zcash’in mevcut ihrac takviminin korunmasını öngörüyor.

Teklifte, blokların daha sık üretilmesine karşın Zcash’in mevcut arz programının korunacağı ve ağın genel günlük özel işlem kapasitesinin artmayacağı kaydedildi.

Bu çerçevede değişiklik, daha çok zamanlama ve işlem akışı tarafına odaklanıyor. Yani ağın temel ekonomik yapısında ya da ZEC arz sınırında bir değişiklik planlanmıyor.

NU7 yükseltmesinin ardından yeni adım

Öneri, NU7 yükseltmesinin ana ağda etkinleştirilmesinden kısa süre sonra geldi. Cuma günü devreye alınan bu yükseltme, Zcash ağında hedef blok süresini 75 saniyeden 25 saniyeye indirmişti. Yeni taslak kabul görürse, bu süre bir kez daha azaltılarak 20 saniyeye çekilebilecek.

NU7 yükseltmesi ayrıca, işlem ücretlerinin bir bölümünü gelecekteki madenci ödüllerine yönlendirmek için tasarlanan Ağ Sürdürülebilirlik Mekanizması’nı da sisteme dahil etti. Bu yapı kurulurken Zcash’in 21 milyon ZEC ile sınırlı toplam arz tavanı korunmuştu.

Mini sözlük: Ağ Sürdürülebilirlik Mekanizması, işlem ücretlerinin bir bölümünü ağın uzun vadeli güvenliği ve madenci teşvikleri için yeniden dağıtan bir modeldir. Bu yapı, toplam arz tavanını değiştirmeden ödül dengesini desteklemeyi amaçlar.

Topluluğun ve geliştiricilerin önümüzdeki süreçte öneriye nasıl yaklaşacağı, NU7.1 güncellemesinin kapsamını da belirleyebilir. Şimdilik taslak aşamasındaki teklif, Zcash ağında hız ile ekonomik denge arasında yeni bir ayar arayışına işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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