🚨 Lark Davis, $XRP için 100 dolarlık hedefin gerçekçi olmadığını söyledi.

XRP, son geri çekilmenin ardından 1,16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlık, yaklaşık 1,30 dolardan dönerken daha geniş kripto piyasasındaki satış baskısı da fiyat üzerinde etkili oldu. Bu tablo içinde girişimci ve Bitcoin yatırımcısı Lark Davis, XRP için dillendirilen 100 dolarlık hedefe karşı çıktı.

100 dolar tartışmasının merkezinde piyasa değeri var

Lark Davis, sosyal medya paylaşımında XRP’nin 100 dolara ulaşmasının son derece düşük bir olasılık olduğunu savundu. Davis, böyle bir senaryoda ortaya çıkacak piyasa değerinin tarihi ölçekte olağanüstü büyüklüğe ulaşacağını vurguladı. Davis, kripto piyasasına ilişkin yorumlarıyla tanınan bir yatırımcı ve içerik üreticisi olarak biliniyor.

XRP’nin 100 dolara gitmeyeceğini söyleyen Lark Davis, bu seviyenin trilyonlarca dolarlık bir piyasa değeri gerektireceğini savundu.

XRP’nin 1,16 dolarlık fiyatına göre piyasa değeri 73,84 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Token başına 100 dolara çıkılması için fiyatın yüzde 8.500’ün üzerinde artması gerekiyor. Bu durumda toplam değer yaklaşık 6,35 trilyon dolara ulaşır. Davis paylaşımında 8 trilyon dolar ifadesini kullansa da hesaplama bu rakamın bir miktar altında kalıyor.

Buna rağmen ana tartışma değişmiyor. Yaklaşık 6,35 trilyon dolarlık bir değerleme, tek bir dijital varlık için son derece yüksek kabul ediliyor. Karşılaştırma açısından, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 2,54 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Topluluk içinde farklı görüşler öne çıktı

Davis’in değerlendirmesi, XRP topluluğunda farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kullanıcılar, geçmişte trilyon dolarlık şirket değerlemelerinin de ulaşılmaz görüldüğünü hatırlatarak bugünün ölçeğiyle geleceğin sınırlarının çizilemeyeceğini savundu.

Bazı piyasa katılımcıları, Bitcoin için 500 bin dolar ve Ethereum için 25 bin dolar tahminlerinde olduğu gibi, bu ölçekteki hedeflerin kesin biçimde dışlanamayacağını öne sürüyor.

Diğer tarafta daha temkinli yorumlar da geldi. Bazı katılımcılar, XRP için 10 dolar seviyesinin bile başlı başına büyük bir başarı sayılacağını, bu nedenle çok daha yüksek hedeflerden önce daha kademeli bir yükselişin tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Tartışma hedef fiyata odaklandı

Öne çıkan nokta, Davis’in XRP’nin kullanım alanlarını ya da uzun vadeli geleceğini bütünüyle reddetmemesi oldu. Tartışma daha çok, 100 dolarlık hedefin hangi büyüklükte bir piyasa değeri gerektirdiği üzerinde yoğunlaştı. Bu nedenle görüş ayrılığı, varlığın teknolojik yapısından çok değerleme sınırları etrafında şekillendi.

XRP şu anda 1,16 dolar seviyesinde bulunurken, 100 dolara uzanan bir hareketin kripto piyasasında ender görülen ölçekte bir büyüme gerektireceği görülüyor. Buna karşın bazı yatırımcılar, piyasa değerinin tek başına nihai bir sınır oluşturmadığını savunmayı sürdürüyor.