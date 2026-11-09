Ekonomi

Küresel piyasalarda ayrışma sürüyor: Asya borsaları yükseldi, petrol düşüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Asya borsaları yüzde 1,9 yükseldi. Tayvan’da Taiex yüzde 4,9 kazanarak yedi seanslık düşüşü sonlandırdı.
  • 💻 Nvidia hakkındaki haberlerle yüzde 1’e kadar gerileyen Nasdaq 100 vadelileri toparlanarak yüzde 0,1 artıya geçti.
  • 🏦 Güvenli liman talebi zayıflayınca ABD tahvilleri geriledi ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,87’ye çıktı.
  • 🛢️ Petrol, Nisan 2020’den bu yana en sert haftalık kaybının ardından düşüşünü sürdürdü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Asya borsaları, 18 ayı aşkın sürenin en sert satış dalgasının ardından pazartesi günü Tayvan öncülüğünde toparlandı. Cuma günü yüzde 3,9 düşerek Nisan 2025’ten bu yana en büyük günlük kaybını yaşayan MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1,9 yükseldi. Tayvan’da yetkililerin yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için aldığı önlemlerin ardından Taiex yüzde 4,9, Japonya’da Nikkei 225 ise yüzde 2,3 değer kazandı.

İçindekiler
1 Tayvan’da yedi seanslık düşüş sona erdi
2 Nvidia haberleri ABD vadelilerinde dalgalanma yarattı
3 ABD tahvillerinde satış ikinci güne taşındı
4 Petrol haftalık kaybını genişletti
5 Yeni Zelanda doları seçim sonrası yükseldi
6 Burnham, Brexit tartışmaları sürerken Dublin’e gidiyor

Tayvan’da yedi seanslık düşüş sona erdi

Gün içinde yüzde 6,7’ye kadar yükselen Taiex, yedi seanslık kayıp serisini sonlandırdı. Tayvanlı çip üreticileri TSMC ve MediaTek’in hisseleri en az yüzde 4 yükseldi. Geçen hafta teknoloji hisselerindeki sert satışlar Tayvan ve Japonya borsalarını ayı piyasasına sürüklerken Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yüzde 16’dan fazla gerilemişti. Yapay zeka hisselerine daha fazla bağımlı piyasalardan uzaklaşan yatırımcılar ise Çin ve Hindistan hisselerine yöneldi.

Nvidia haberleri ABD vadelilerinde dalgalanma yarattı

Wall Street’te düşen fiyatları fırsat gören yatırımcıların cuma günü başlattığı alımlar, pazartesi günü ABD endeks vadelilerine de yansıdı. Geçen haftaki satışlarda, Demokratların kontrolündeki bir Kongrenin yapay zeka sektörüne daha sıkı düzenlemeler getirebileceği endişesi de etkili olmuştu.

Nvidia yönetim kurulunun, CEO Jensen Huang’ın yabancı bir casusluk girişiminde hedef alınıp alınmadığını araştırdığına ilişkin haberler ilk işlemlerde satış getirdi. Haberlerde, Huang’ın Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle anılan bir kadınla ilişki yaşadığını kabul ettiği de belirtildi. Asya seansının açılışında yüzde 1’e kadar düşen Nasdaq 100 vadelileri kayıplarını geri alarak yüzde 0,1 yükseldi. S&P 500 vadelileri ise yüzde 0,4 değer kazandı.

ABD tahvillerinde satış ikinci güne taşındı

Güvenli liman talebi zayıflarken ABD Hazine tahvilleri üst üste ikinci seansta değer kaybetti. Cuma günü 2 baz puan yükselen 10 yıllık tahvil faizi, pazartesi günü 1 baz puan daha artarak yüzde 4,87’ye ulaştı. Buna karşın Wall Street’te, Demokratların ara seçimlerdeki farklı zaferinin tahvil piyasasına destek olabileceği görüşü öne çıkıyor. Bu beklenti, yatırımcıların yıl boyunca yaşanan sert tahvil satışlarını yeniden değerlendirmesine yol açıyor.

Petrol haftalık kaybını genişletti

Nisan 2020’den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydeden petrol, yeni haftada da geriledi. Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri ve bölgede yaşanan yeni saldırıları birlikte değerlendiriyor.

Japonya, yaz boyunca yeni desteklemek için döviz piyasasına üç kez müdahale ettiğini açıkladı. Bu adımlardan biri, Tokyo’nun yeni desteklemek üzere ABD ile yaklaşık otuz yıl sonra düzenlediği ilk ortak operasyondu.

Yeni Zelanda doları seçim sonrası yükseldi

İktidardaki Ulusal Parti’nin hafta sonu yapılan seçimlerin ardından yeniden hükümet kurma olanağı elde etmesi, Yeni Zelanda dolarını ilk işlemlerde yukarı taşıdı. Parti, küçük partilerle yürütülecek görüşmelere öncülük edecek konuma geldi.

Avustralya Merkez Bankasından üst düzey bir yetkili, yapay zeka bağlantılı yatırımlardaki hızlı artışın ekonomide talebi daha da güçlendireceğini söyledi. Banka, enflasyonla mücadele için faizleri sert biçimde artırıyor.

Burnham, Brexit tartışmaları sürerken Dublin’e gidiyor

Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bu hafta Dublin’e gitmeyi planlıyor. Burnham’ın Brexit tartışmasını yeniden açma girişimi, konuyla ilgili eski görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Tayvan’daki güçlü alımlara rağmen Asya endeksi cuma günkü kaybının yaklaşık yarısını geri alabildi. Geçen hafta Çin ve Hindistan hisselerine yönelen talep de teknoloji hisselerindeki sert satışın Asya genelinde aynı etkiyi yaratmadığını gösterdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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