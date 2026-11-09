RIPPLE (XRP)

XRP’de düşüş sürerken balinalar 16,46 milyon adet alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de düşüş sürerken balinalar beş günde 16,46 milyon adet alım yaptı.
  • 📊 Fiyat 1,34 dolardan 1,15 dolara inerken büyük cüzdanların toplam varlığı 6,32 milyardan 6,35 milyara çıktı.
  • 🗳️ 3 Kasım’daki ABD ara seçimleri ve CLARITY Act belirsizliği, kasım başındaki satış baskısını artırdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP son günlerde sert dalgalanmalar yaşadı. Token fiyatı 1,34 dolardan 1,15 dolara inerken küçük yatırımcıların temkinli davrandığı görüldü. Buna karşılık büyük cüzdanların aynı dönemde alım yaptığı aktarıldı.

İçindekiler
1 Balina alımları öne çıktı
2 Seçim sonrası belirsizlik satış baskısını artırdı
3 Büyük cüzdan sayısı da arttı
4 Toparlanma beklentisi için izlenen eşik

Balina alımları öne çıktı

Kripto analisti Ali Martinez, Santiment verilerine dayanarak büyük yatırımcıların beş günlük düşüş boyunca 16,46 milyondan fazla XRP topladığını paylaştı. Santiment, zincir üstü veri sağlayan bir piyasa analiz şirketi olarak biliniyor.

Ali Martinez, fiyat gerilerken balinaların alım yaptığını ve son beş günde 16,46 milyondan fazla XRP biriktirdiğini kaydetti.

Paylaşılan verilere göre balina cüzdanlarının elindeki toplam XRP miktarı 4 Kasım ile 7 Kasım arasında yaklaşık 6,32 milyardan 6,35 milyara yükseldi. Alımların tek günlük sıçramadan çok, birkaç güne yayılan düzenli birikim şeklinde gerçekleştiği görüldü.

Seçim sonrası belirsizlik satış baskısını artırdı

Fiyattaki geri çekilme, 3 Kasım’da yapılan ABD ara seçimlerinin ardından hız kazandı. Demokratların Kongre’nin iki kanadında da üstünlük sağlaması, kripto piyasasında düzenleme başlığına yönelik soru işaretlerini artırdı. Bu tablo, zaten zayıf seyreden XRP üzerinde ek baskı yarattı.

XRP ekim ayında da yüzde 16 değer kaybetmişti. Kasım ayına 1,50 doların altında giren varlık, seçim sonuçlarının ardından daha kırılgan bir görünüm sergiledi. Dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act tasarısının Senato’da ilerleyememesi de belirsizliği derinleştirdi. XRP haberde yer alan son seviyelerde 1,16 dolardan işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 7,52 aşağıda bulunuyor.

Büyük cüzdan sayısı da arttı

Veriler, sadece mevcut balinaların alım yaptığını değil, yeni büyük yatırımcıların da piyasaya girdiğini gösterdi. En az 1 milyon XRP tutan cüzdanların sayısı bu dönemde 2026’nın en yüksek düzeyine ulaştı. On gün içinde 28 yeni büyük cüzdanın eklendiği, 3 Kasım ile 5 Kasım arasında balina varlıklarının 2,35 milyardan 2,63 milyar XRP’ye çıktığı belirtildi.

Tokenların borsalardan çekilip saklama cüzdanlarına taşınması da bu tabloyu destekledi. Bu tür hareketler genellikle kısa vadeli satıştan çok elde tutma eğilimine işaret ediyor.

Toparlanma beklentisi için izlenen eşik

XRP seçim öncesinde kaybettiği 1,30 dolar seviyesini yeniden kazanmakta zorlanıyor. Bu eşiğin üzerine dönüş, fiyat ivmesinde değişim işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak balina alımlarının tek başına kesin bir toparlanma anlamına gelmediği de vurgulanıyor.

Büyük yatırımcıların düşüş sırasında alım yapması, mevcut seviyelerde değer gördüklerine işaret edebilir; ancak bu durum tek başına fiyatın kısa sürede yükseleceğini garanti etmiyor.

Yine de veriler, daha büyük ve daha deneyimli piyasa katılımcılarının mevcut fiyat aralığını yakından değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu görünüm, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen XRP’de tabanın güçlenebileceğine yönelik beklentileri canlı tutuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analist, XRP’de 1 dolar bandının yeniden gündeme geldiğini söylüyor

Analist, XRP için 1,04 dolar ile 1,16 dolar aralığını izliyor

Flare CEO’su, XRP’nin geleceğinin Ripple’a bağlanmaması gerektiğini söyledi

Analist, XRP için 2027’ye uzanan 1.043 dolarlık hedef öngörüyor

Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı

Hyblock Capital CEO’su altcoin sezonunun geri dönmesini beklemiyor

XRP Ledger tartışmasında işlem kapasitesi yeniden gündeme geldi

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Analist, XRP’de 1 dolar bandının yeniden gündeme geldiğini söylüyor
Bir Sonraki Yazı Küresel piyasalarda ayrışma sürüyor: Asya borsaları yükseldi, petrol düşüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Küresel piyasalarda ayrışma sürüyor: Asya borsaları yükseldi, petrol düşüyor
Ekonomi
Analist, XRP’de 1 dolar bandının yeniden gündeme geldiğini söylüyor
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?