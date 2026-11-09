XRP’de düşüş sürerken balinalar 16,46 milyon adet alım yaptı

XRP son günlerde sert dalgalanmalar yaşadı. Token fiyatı 1,34 dolardan 1,15 dolara inerken küçük yatırımcıların temkinli davrandığı görüldü. Buna karşılık büyük cüzdanların aynı dönemde alım yaptığı aktarıldı.

Balina alımları öne çıktı

Kripto analisti Ali Martinez, Santiment verilerine dayanarak büyük yatırımcıların beş günlük düşüş boyunca 16,46 milyondan fazla XRP topladığını paylaştı. Santiment, zincir üstü veri sağlayan bir piyasa analiz şirketi olarak biliniyor.

Ali Martinez, fiyat gerilerken balinaların alım yaptığını ve son beş günde 16,46 milyondan fazla XRP biriktirdiğini kaydetti.

Paylaşılan verilere göre balina cüzdanlarının elindeki toplam XRP miktarı 4 Kasım ile 7 Kasım arasında yaklaşık 6,32 milyardan 6,35 milyara yükseldi. Alımların tek günlük sıçramadan çok, birkaç güne yayılan düzenli birikim şeklinde gerçekleştiği görüldü.

Seçim sonrası belirsizlik satış baskısını artırdı

Fiyattaki geri çekilme, 3 Kasım’da yapılan ABD ara seçimlerinin ardından hız kazandı. Demokratların Kongre’nin iki kanadında da üstünlük sağlaması, kripto piyasasında düzenleme başlığına yönelik soru işaretlerini artırdı. Bu tablo, zaten zayıf seyreden XRP üzerinde ek baskı yarattı.

XRP ekim ayında da yüzde 16 değer kaybetmişti. Kasım ayına 1,50 doların altında giren varlık, seçim sonuçlarının ardından daha kırılgan bir görünüm sergiledi. Dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act tasarısının Senato’da ilerleyememesi de belirsizliği derinleştirdi. XRP haberde yer alan son seviyelerde 1,16 dolardan işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 7,52 aşağıda bulunuyor.

Büyük cüzdan sayısı da arttı

Veriler, sadece mevcut balinaların alım yaptığını değil, yeni büyük yatırımcıların da piyasaya girdiğini gösterdi. En az 1 milyon XRP tutan cüzdanların sayısı bu dönemde 2026’nın en yüksek düzeyine ulaştı. On gün içinde 28 yeni büyük cüzdanın eklendiği, 3 Kasım ile 5 Kasım arasında balina varlıklarının 2,35 milyardan 2,63 milyar XRP’ye çıktığı belirtildi.

Tokenların borsalardan çekilip saklama cüzdanlarına taşınması da bu tabloyu destekledi. Bu tür hareketler genellikle kısa vadeli satıştan çok elde tutma eğilimine işaret ediyor.

Toparlanma beklentisi için izlenen eşik

XRP seçim öncesinde kaybettiği 1,30 dolar seviyesini yeniden kazanmakta zorlanıyor. Bu eşiğin üzerine dönüş, fiyat ivmesinde değişim işareti olarak değerlendirilebilir. Ancak balina alımlarının tek başına kesin bir toparlanma anlamına gelmediği de vurgulanıyor.

Büyük yatırımcıların düşüş sırasında alım yapması, mevcut seviyelerde değer gördüklerine işaret edebilir; ancak bu durum tek başına fiyatın kısa sürede yükseleceğini garanti etmiyor.

Yine de veriler, daha büyük ve daha deneyimli piyasa katılımcılarının mevcut fiyat aralığını yakından değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu görünüm, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen XRP’de tabanın güçlenebileceğine yönelik beklentileri canlı tutuyor.