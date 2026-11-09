RIPPLE (XRP)

XRP, son 7 günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, son yedi günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti.
  • 📉 Son satış dalgasında $XRP 1,10 dolar civarına inerken haftalık kayıp %12,4 oldu.
  • 🧠 Nvidia cephesindeki gelişmeler, pazar günkü geniş çaplı kripto satışlarını derinleştirdi.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Kripto para piyasasındaki son satış dalgasında XRP, büyük varlıkların gerisinde kaldı. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatte %4,9 düşüşle 1,10 dolar civarına geriledi. Haftalık kayıp ise %12,4’e ulaştı.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ethereum’a karşı zayıf görünüm
2 Nvidia kaynaklı gelişmeler risk iştahını sarstı
3 XRP topluluğundan tepkiler geldi

Bitcoin ve Ethereum’a karşı zayıf görünüm

Aynı dönemde Bitcoin son 24 saatte %1,4, son yedi günde ise %4,9 değer kaybetti. Bu tablo, XRP’nin yalnızca son bir haftada Bitcoin karşısında yaklaşık %8 gerilediğini gösterdi. Ethereum’un haftalık kaybı %7,4, Solana’nın kaybı ise %8,6 olarak kaydedildi. Böylece XRP, önde gelen büyük kripto varlıklara kıyasla daha sert bir düşüş yaşadı.

Varlık24 saat7 gün
XRP%4,9%12,4
Bitcoin%1,4%4,9
EthereumBelirtilmedi%7,4
SolanaBelirtilmedi%8,6

Bitcoin pazar günü bir noktada 73.761 dolara kadar çekildi, ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Buna karşın XRP’deki zayıflık daha belirgin kaldı.

Nvidia kaynaklı gelişmeler risk iştahını sarstı

Piyasadaki satış baskısı, Nvidia CEO’su Jensen Huang ile ilgili haberlerin ardından daha da arttı. Nvidia, yapay zeka çipleriyle öne çıkan ve küresel teknoloji hisselerinde yakından izlenen şirketler arasında yer alıyor. Şirket yönetim kurulunun, ortaya atılan iddialar sonrası bağımsız bir inceleme başlattığı aktarıldı.

Nvidia, ulusal güvenliğin veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine dair herhangi bir neden görmediğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %3,4 geriledi. Bu düşüş, yapay zeka temalı yükselişin sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıları da yeniden gündeme taşıdı. Kripto para piyasasında riskli varlıklara yönelik iştahın zayıflamasıyla satışlar hız kazandı.

XRP topluluğundan tepkiler geldi

XRP’deki sert geri çekilmenin ardından bazı topluluk üyeleri, düşüşün doğrudan varlığın yapısal sorunlarından kaynaklandığı yorumlarına karşı çıktı. XRP Ledger doğrulayıcılarından Vet, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda bu görüşlerle alaycı bir dille hesaplaştı.

Vet, XRP’ye ilişkin yatırım tezinin Nvidia cephesindeki gelişmelere karşı koruma sağlamadığını söyleyerek tartışmalara göndermede bulundu.

Aynı paylaşımda Vet, Ethereum ve Solana’nın da son dönemde sert kayıplar verdiğini hatırlattı. Bu değerlendirme, son düşüşün yalnızca XRP’ye özgü değil, daha geniş çaplı piyasa baskısının parçası olduğu görüşünü öne çıkardı.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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