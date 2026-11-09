RIPPLE (XRP)

XRP şubattan bu yana en zayıf performansını sergiliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP, şubattan bu yana en zayıf dönemlerinden birini geçiriyor.
  • 📉 XRP son bir haftada %11, son bir ayda ise %20 değer kaybetti.
  • 🔐 Binance’teki saldırı sonrası piyasada artan güvenlik endişesi satış baskısını büyüttü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP, şubattan bu yana piyasadaki en zayıf performanslardan birini sergiliyor. Varlık 1,12 dolar seviyesinde işlem görürken son bir haftada %11, son bir ayda ise %20 değer kaybetti. Son fiyat hareketleri, XRP’nin yıl içindeki en kırılgan görünümlerinden birine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Toparlanma denemesi kısa sürdü
2 Piyasadaki genel baskı etkisini artırdı
3 1 dolar seviyesi öne çıkıyor
4 Olası tepki için 1,20 dolar eşiği izleniyor

Toparlanma denemesi kısa sürdü

XRP için son yükseliş umudu 1,30 ile 1,34 dolar aralığına yönelen kısa süreli tepki hareketi oldu. Ancak bu atak kalıcı olmadı ve fiyat hızla 1,24 dolar bölgesine geriledi. Bu geri çekilme, sonraki satışların önünü açtı.

5 Kasım’dan bu yana XRP yaklaşık %14 değer yitirdi. Böylece varlık, hafta boyunca oluşturduğu kazanımların tamamını geri verdi. Son satış dalgası, kısa vadeli toparlanma beklentilerini de zayıflattı.

XRP’de alıcıların 1 dolar seviyesini savunup savunamayacağı, varlığın kısa vadeli yönü açısından temel sınama olarak görülüyor.

Piyasadaki genel baskı etkisini artırdı

Piyasadaki zayıflık yalnızca XRP ile sınırlı kalmadı. Binance’te yaşanan saldırının ardından kripto para piyasasında tedirginlik arttı. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bitcoin 70.000 dolar eşiğinin altına sarkma riskiyle karşı karşıya kalırken, Ethereum da 2.200 dolar çevresinde tutunmaya çalıştı.

Sektörde art arda yaşanan güvenlik kaynaklı olaylar da risk iştahını baskıladı. Bu ortamda yatırımcıların daha temkinli davrandığı, yüksek oynaklığa sahip varlıklarda ise satış baskısının hızlandığı görülüyor.

Satışların hız kazanması ve işlem hacmindeki artış, kısa süreli tepki yükselişlerinin genel tabloyu tek başına değiştirmesini zorlaştırıyor.

1 dolar seviyesi öne çıkıyor

Mevcut görünümde 1 dolar seviyesi XRP için en yakın ana eşik olarak öne çıkıyor. Bu bölge hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli kabul ediliyor. Fiyatın bu seviyeye yaklaşması halinde alıcıların ne ölçüde devreye gireceği yakından izlenecek.

Buna karşın, XRP 1 dolara gerilese bile güçlü bir toparlanmanın hemen başlaması beklenmiyor. Varlığı yeniden önemli piyasa seviyelerine taşıyabilecek temel etkenlerin sınırlı kaldığı, genel piyasa havasının da alıcılar lehine işlemediği değerlendiriliyor.

Olası tepki için 1,20 dolar eşiği izleniyor

Alıcıların yeniden güç kazanması halinde 1,20 dolar bölgesi ilk önemli hedef olarak görülüyor. Geçmişte çok sayıda yatırımcının bu seviyeden XRP alması nedeniyle, zararını kapatmak isteyen satışların burada yoğunlaşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle aynı bölge hem yukarı yönlü hareketlerde engel hem de geri çekilmelerde önemli bir eşik işlevi görebilir.

Kısa vadede XRP için öne çıkan iki başlık, daha yüksek diplerin oluşması ve temel tarafta iyileşme görülmesi olarak sıralanıyor. Bu unsurlar güç kazanmadıkça, mevcut düzeltmenin bir süre daha gündemde kalabileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP, son 7 günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti

XRP’de düşüş sürerken balinalar 16,46 milyon adet alım yaptı

Analist, XRP’de 1 dolar bandının yeniden gündeme geldiğini söylüyor

Analist, XRP için 1,04 dolar ile 1,16 dolar aralığını izliyor

Flare CEO’su, XRP’nin geleceğinin Ripple’a bağlanmaması gerektiğini söyledi

Analist, XRP için 2027’ye uzanan 1.043 dolarlık hedef öngörüyor

Ripple, XRP Ledger için 2027 performans planını açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP, son 7 günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP, son 7 günde Bitcoin karşısında yaklaşık %8 değer kaybetti
RIPPLE (XRP)
Zcash geliştiricileri blok süresini 20 saniyeye indirmeyi önerdi
Zcash (ZEC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?