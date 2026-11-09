BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerinden haftalık 1,28 milyar dolar çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 1,28 milyar dolar çıktı.
  • 📉 Çıkışların 1,21 milyar doları BlackRock’ın IBIT fonunda toplandı ve $BTC 74.049 dolara geriledi.
  • 🗳️ ABD ara seçimleri sonrası belirsizlik, faiz beklentileri ve teknoloji hisselerindeki satışlar baskıyı artırdı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta 1,28 milyar dolarlık net çıkış gördü. Bu tutar, haziran sonundan bu yana kaydedilen en yüksek haftalık para çıkışı oldu. SoSoValue verilerine göre fonların yıl başından bu yana net çıkışı yaklaşık 919 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında da 515 milyon dolarlık net çıkış kayda geçmişti.

İçindekiler
1 Çıkışların odağında IBIT yer aldı
2 Piyasada seçim ve faiz belirsizliği öne çıktı
3 Korku göstergeleri ve fiyat baskısı izlendi

Çıkışların odağında IBIT yer aldı

Haftalık çıkışların büyük bölümü BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda toplandı. Varlık büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük spot Bitcoin ETF’si olan IBIT’ten geçen hafta 1,21 milyar dolar çıktı. Farside Investors verileri, fonun cuma gününe kadar altı işlem gününü üst üste net çıkışla kapattığını gösterdi.

BlackRock’ın IBIT fonu, 30 Ekim’den bu yana yaklaşık 1,44 milyar dolarlık çıkışla haftalık toplamın yaklaşık yüzde 95’ini oluşturdu.

30 Ekim’den bu yana IBIT’ten çekilen toplam tutar yaklaşık 1,44 milyar dolara ulaştı. Böylece fon, son dönemde spot Bitcoin ETF piyasasındaki zayıflığın ana merkezi haline geldi. Buna karşılık Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürünü, perşembe günü yaklaşık 200 milyon dolarlık çıkış yaşamasına rağmen haftayı 93 milyon dolarlık net girişle tamamladı.

Piyasada seçim ve faiz belirsizliği öne çıktı

Bitcoin geçen hafta 76.000 doların altına indi. Fiyatlar üzerinde, Binance’te yaşanan 6,3 milyar dolarlık saldırının ardından oluşan baskı, ABD ara seçimleri sonrası belirsizlik ve teknoloji hisselerindeki satış dalgası etkili oldu. Kripto varlıklarla teknoloji hisseleri arasındaki risk iştahı bağlantısı son dönemde daha görünür hale gelirken, bu tablo ETF akımlarına da yansıdı.

Bitfire Research, ABD faizlerine ilişkin beklentilerin değişmesinin ve seçim sonrası görünümün kripto piyasasını baskıladığını belirtti. Araştırma şirketi ayrıca yatırımcıların, CLARITY Act düzenlemesinin yıl sonundan önce Kongre’den geçip geçemeyeceğini yeniden değerlendirdiğini aktardı.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini netleştirmeyi amaçlayan bir düzenleme tasarısıdır. Tasarı, kripto piyasasında kuralların belirginleşmesi açısından yakından izleniyor.

Korku göstergeleri ve fiyat baskısı izlendi

Bitfire Research, Crypto Fear & Greed Index değerinin 25 seviyesine indiğini ve Coinbase Premium göstergesinin negatife döndüğünü bildirdi. Bu görünüm, Bitcoin’in Coinbase tarafında gösterge seviyesine göre iskontolu işlem gördüğüne işaret etti. Şirket, piyasanın bir kırılma ve dip arayışı evresinde olduğunu değerlendirdi.

Bitfire Research, yaklaşan ABD enflasyon verileri ile Fed’den gelecek sinyallerin piyasanın kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Araştırma şirketi, 74.400 ile 75.000 dolar aralığının altına kalıcı sarkmanın yeni satışları tetikleyebileceğini kaydetti. Bitcoin, son verilere göre 74.049 dolardan işlem gördü. Varlık, son yedi günde yüzde 5, son 24 saatte ise yüzde 2,3 değer kaybetti.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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