Senatör Warren’dan Kripto Yatırımcılarına Devlet Desteğine Karşı Çağrı

Amerikan senatosunda Massachusetts’i temsil eden Elizabeth Warren, Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) kripto para yatırımcıları veya şirketlerine kamu kaynaklarıyla destek sağlanmayacağı yönünde net bir taahhüt istedi. Warren, yayımladığı mektupta, böyle bir müdahalenin vergi mükelleflerinden alınan fonların, büyük kripto yatırımcılarına aktarılması anlamına gelebileceğine dikkat çekti.

Bitcoin’de Yaşanan Düşüş ve Gündeme Gelen Endişeler

Warren’ın uyarısı, Bitcoin’in ekim ayından bu yana değerinin neredeyse yarı yarıya gerilemesinin ardından geldi. Son dönemdeki sert düşüşlerin, aşırı kaldıraçlı pozisyonların ardı ardına tasfiyesiyle derinleştiği ve bu süreçten hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların etkilendiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından, dev kripto şirketlerinde ve piyasada yaşanan kayıplar daha fazla gündeme taşındı.

Kurumsal Yatırımcılar ve Bireysel Kullanıcılar

Warren’ın mektubunda, Bitcoin’i bilançosunda en çok bulunduran şirketler arasında yer alan Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketinin yıl başından bu yana hisselerinde yüzde 20’ye yakın düşüş olduğu ifade edildi. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ve Coinbase CEO’su Brian Armstrong’ın kişisel servetlerinde de milyarlarca dolarlık gerileme yaşandı. Ayrıca, son raporlara göre ABD’de 2025 yılında kripto varlıklarda yaklaşık 17 milyar dolar yatırımcı zararının veya dolandırıcılığın yaşandığı bilgisi vurgulandı.

Donald Trump’ın ailesinin sahibi olduğu World Liberty Financial da bu süreçte gündeme geldi. Söz konusu kurum, Bitcoin fiyatının 63.000 doların altına çekildiği bir anda 173 adet wrapped Bitcoin’i satarak USDC biçimindeki borcunu ödedi ve potansiyel bir tasfiyeden kaçındı.

Warren, bu tarz işlemler ve şirket hareketleri sonucunda, kamunun olası müdahalesinin en üst düzeydeki yatırımcılara doğrudan kazanç sağlayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, kurumsal ve büyük yatırımcıların çıkarının korunmasının önüne geçilmesi için daha fazla tüketici korumasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Ajanslarınızın, Bitcoin’i destekleyerek ve kamu kaynaklarıyla kripto milyarderlerine doğrudan alımlar, garanti ya da likidite imkanları sunarak varlık transferi yapmaktan kaçınması gerekir.”

ABD Temsilciler Meclisi’nde şubat ayında yapılan bir oturumda, Hazine Bakanı Scott Bessent’e devletin kripto varlıklara yatırım yapıp yapmayacağı soruldu. Bessent, doğrudan bir yanıt vermeyerek yalnızca Hazine’nin elindeki Bitcoin’leri elinde tuttuğunu belirtti. Warren, bu açıklamayı netlikten uzak olarak nitelendirdi ve hükümetin Bitcoin piyasasına müdahale planı olup olmadığının hala belirsiz olduğunu aktardı.

Mektubunda, ABD Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı’nın finansal krizlerde kurumlara destek sağlamak konusunda geniş yetkilere sahip olduğunu belirten Warren, bu araçların riskli dijital varlıklar için kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Bu politikanın, büyük ölçekli yatırımcıların varlıklarını koruma amacına dönüşmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Fed’in, Warren’ın iletisini aldığı ve yanıt hazırlığı yaptığını açıkladığı bildirildi. Hazine Bakanlığı ise konuya ilişkin hemen bir açıklama yapmadı. Bitcoin, haberin yazıldığı gün itibariyle 67.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem gördü.