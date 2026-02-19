Winvest — Bitcoin investment
Likidite Sorunu, Riskten Kaçış ve Kripto Paraların Bugünü

Özet

  • Korku endeksi aşırı seviyelerde olsa da bu tek başına dip için yeterli değil.
  • Cowen: Likidite koşullarının yıllardır sıkı, bu nedenle geçmişteki kripto boğa piyasası dar bir liderlikle karakterize edildi.
  • NUPL 0.18 seviyesine gerilemiş durumda. Altı aylık ortalamanın 0.42 olduğu düşünülürse, düşüşün ne kadar sert ve hızlı olduğu netleşiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump yazı hazırlandığı sırada İran konulu açıklamalarına devam ediyor. Nispeten ılımlı konuşsa da bölgede devasa asker ve teçhizat gönderdi. Eğer 1 hafta 10 gün içinde anlaşma olduğuna dair net şeyler duymazsak kriptonun düşüş için farklı sebepleri daha olacak. Peki veriler bize ne söylüyor?

İçindekiler
1 Aşırı Korku Evresi
2 Bitcoin Ayı Piyasalarında

Aşırı Korku Evresi

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 9 seviyesinde, yani aşırı korku bölgesinde. Derin gerçekleşmemiş zararlar ve sermaye çıkışlarıyla birleştiğinde, piyasa geniş bir psikolojik daralma yaşıyor. Dip nokta, herkesin aniden yeniden cesaretlendiği zaman değil, korku tükendiği zaman oluşur ve şimdilik korkunun sonuna geldiğimizi gösteren bir şey yok.

Korkuyu besleyen faktörleri sıralarsak onlarca gerekçeden bahsetmemiz gerekiyor. Ancak bunları 2’ye ayırabiliriz. Kripto içindeki ve dışındaki riskler. Bugünlerde korkuyu besleyen başlıca faktörler kriptonun dışındaki makro ve jeopolitik tehditlerdir. İçerideki riskleri kuantum bilişimden meme coinlerin kripto paraların imajına verdiği zarara uzatabiliriz.

Kripto paralar için korku endeksi henüz yeni diplere ulaşmış olabilir ancak ITC Risk Likiditesi Metriği uzun süredir böyle. Yani kripto paraların yaşadığı son yükselişin altcoinlerde sınırlı hissedilmesi bu yüzden. Benjamin Cowen şunları söyledi;

“Likidite koşullarının yıllardır sıkı olduğunu görebilirsiniz, bu nedenle geçmişteki kripto boğa piyasası dar bir liderlikle karakterize edildi. Tarihsel olarak, krizler para politikasının gevşemesine yol açar.”

Bitcoin Ayı Piyasalarında

Dört yıllık döngü hikayesine saplanıp kalanlar maalesef haklı çıktı ve BTC 2025 son çeyreği itibariyle ayı piyasalarına girdi. Yıl boyu sürekli dalgalandığı için yatırımcılar bunun geçici olduğunu düşünse de 2021 benzer bir süreç yaşadık. Bitcoin piyasasındaki yatırımcı psikolojisini ve kârlılık durumunu NUPL (Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar) metriği üzerinden inceleyen CryptoQuant analisti Darkfost kazançların hızla eridiğini söylüyor.

NUPL oranı şu an 0.18 seviyesine gerilemiş durumda. Bu, piyasadaki ortalama kârın %18’e düştüğünü ve hızla sıfıra yaklaştığını gösteriyor. Altı aylık ortalamanın 0.42 olduğu düşünülürse, düşüşün ne kadar sert ve hızlı olduğu netleşiyor. NUPL’un bu kadar hızlı kötüleşmesi, Bitcoin’in hâlâ bir ayı evresinde olduğuna işaret ediyor.

Özetle dipten dönüş hikayesi yazmak için şartlar müsait değil.

“NUPL (Net Gerçekleşmemiş Kar/Zarar), piyasadaki kar ve zararların ağırlığını ölçmek için özellikle etkili bir metriktir. Bu grafik, özellikle NUPL ayı piyasası seviyelerine ulaştığında net bir görünüm sunar.

Negatif bölgeye düşüş, gizli zararların piyasayı domine ettiğini ve genellikle teslimiyetin son aşamasını işaret ettiğini gösterir. Bu koşullar altında trendin tersine dönmesini ummak zor görünüyor ve bunun gerçekleşmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.” – Darkfost

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
